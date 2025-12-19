ETV Bharat / state

వచ్చే అక్టోబరు 2 నుంచి 'ప్లాస్టిక్' నిషేధం - 20 లక్షల కొలువులే లక్ష్యం

స్వచ్ఛాంధ్రపై సర్కారు ఫోకస్​ - వంధ్యత్వ నివారణకు ప్రత్యేక మెడికల్ కాలేజీ - అమరావతి, తిరుమలలో జీవవైవిధ్యం - కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు కీలక దిశానిర్దేశం

AP SINGLE USE PLASTIC BAN 2026
వచ్చే అక్టోబరు 2 నుంచి 'ప్లాస్టిక్' నిషేధం - 20 లక్షల కొలువులే లక్ష్యం (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 7:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Plastic Ban and Jobs Strategy: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్రజారోగ్యం, ఉపాధి కల్పనే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. వచ్చే ఏడాది అక్టోబరు 2 నుంచి రాష్ట్రంలోని అన్ని నగరాలు, పట్టణాల్లో 'సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్' ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే 4.5 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించామని, యువత నైపుణ్యాల కోసం ఏఐ ఆధారిత పోర్టల్ తెస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఉండవల్లిలో జరిగిన కలెక్టర్ల సదస్సులో గురువారం స్వచ్ఛాంధ్ర, వైద్యం, ఉపాధి రంగాలపై కీలక చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సీఎం అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అక్టోబరు 2 డెడ్‌లైన్: స్వచ్ఛాంధ్రలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజం కోసం ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలోని 17 పురపాలక, నగరపాలక సంస్థల్లో ఇప్పటికే ప్లాస్టిక్ నిషేధం అమలవుతోంది. మిగిలిన 96 పట్టణాల్లోనూ వచ్చే ఏడాది అక్టోబరు 2 నుంచి నిషేధం అమలు చేస్తారు. ఈ విషయాన్ని పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేశ్‌కుమార్‌ సదస్సులో ప్రకటించారు. వచ్చే మూడున్నరేళ్లలో రాష్ట్రంలో వ్యర్థాల సమస్యను 'సున్నా' స్థాయికి తీసుకురావాలని సీఎం లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు. కేంద్రం ఇచ్చే స్వచ్ఛత అవార్డులన్నీ మన రాష్ట్రానికే రావాలని, ప్రతి కలెక్టర్ ఒక పట్టణంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.

తిరుమల, అమరావతిలో 'బయోడైవర్సిటీ': రాజధాని అమరావతి, తిరుమలను పచ్చదనంతో నింపేయాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. ఈ రెండు ప్రాంతాలను జీవవైవిధ్యం ఉట్టిపడేలా అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. తిరుమలలో ప్రస్తుతం 89 శాతంగా ఉన్న పచ్చదనాన్ని వంద శాతానికి తీసుకెళ్లాలని ఆదేశించారు. హైదరాబాద్‌లో 'రామచంద్ర మిషన్'లో అద్భుతమైన బయోడైవర్సిటీ విధానం ఉందని సీఎం గుర్తు చేశారు. అక్కడ కనుమరుగవుతున్న మొక్కల జాతులను మళ్లీ సృష్టిస్తున్నారని తెలిపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఒకసారి అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలించాలని సీఎం సూచించారు. తిరుమలను ప్రపంచంలోనే ఉత్తమ పర్యావరణ ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాలన్నారు.

సంతాన సాఫల్యానికి 'మెడికల్ కాలేజీ': రాష్ట్రంలో ఆందోళనకరంగా మారుతున్న వంధ్యత్వ సమస్యపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం జనాభాలో వంధ్యత్వం 7 నుంచి 10 శాతంగా ఉందని తిరుపతి కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ సదస్సులో ప్రస్తావించారు. జీవనశైలి మార్పులు, ఊబకాయం, ఆలస్య వివాహాలే ఇందుకు కారణమని తెలిపారు. ఐవీఎఫ్ చికిత్సకు లక్షల్లో ఖర్చవుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి పరిష్కారంగా రాష్ట్రంలో త్వరలోనే 'సంతాన సాఫల్య వైద్య కళాశాల' ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్ ప్రకటించారు. ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా ప్రసూతి వైద్యులకు ఏడాది పాటు ప్రత్యేక డిప్లొమా కోర్సు అందిస్తామన్నారు.

4.5 లక్షల మందికి ఉపాధి: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఉపాధి కల్పన వేగవంతం చేసిందని సీఎం తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 4.5 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఉద్యోగాలు పొందిన వారి వివరాలను ఆన్‌లైన్ డ్యాష్‌బోర్డులో ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. యువగళం పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఐదేళ్లలో 20 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామన్నారు. సంప్రదాయ డిగ్రీల మాదిరిగానే, స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కోర్సుల్లోనూ డిగ్రీలు పొందే అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పారు. విదేశాల్లోని అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేలా యువతను తీర్చిదిద్దాలన్నారు.

ఏఐతో 'నైపుణ్యం': యువత నైపుణ్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు టెక్నాలజీని వాడుకుంటున్నామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారంగా పనిచేసే 'నైపుణ్యం' పోర్టల్ పనితీరును ఆయన వివరించారు. మంగళగిరిలో 223 మందితో పైలట్ ప్రాజెక్టు నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. దీని ద్వారా 'స్కిల్ సెన్సెస్' నిర్వహిస్తామన్నారు. ఒక ప్లంబర్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ వీడియోను సదస్సులో ప్రదర్శించారు. ఈ వీడియోను సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తిగా తిలకించారు.

రెవెన్యూ సేవల్లో అసంతృప్తి: రెవెన్యూ శాఖ పనితీరుపై గణాంకాలు బాగానే ఉన్నా, ప్రజల్లో సంతృప్తి లేదని ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ అన్నారు. 85 శాతం ఫిర్యాదులు పరిష్కారం అవుతున్నట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. కానీ ప్రజల సంతృప్తి స్థాయి మాత్రం 53 శాతమే ఉంది. అంటే సమస్యల పరిష్కారం నాణ్యంగా జరగడం లేదని అర్థమవుతోందన్నారు. సచివాలయాల్లో దరఖాస్తులకు ఇంకా వీఆర్వోల సంతకాలు ఎందుకని ఆయన ప్రశ్నించారు. కలెక్టర్లు దీనిపై దృష్టి సారించాలని కోరారు.

Plastic Pollution: ప్రాణాంతక ప్లాస్టిక్‌పై ప్రజాఉద్యమం

కోడి ఈకలతో పర్యావరణ హిత ప్లాస్టిక్- ఎరువుగా కూడా వాడుకోవచ్చట!

TAGGED:

PLASTIC BAN IN AP
ZERO WASTE TARGET IN AP
ZERO WASTE PLASTIC BAN IN AP
PLASTIC BAN IN ANDHRA
AP SINGLE USE PLASTIC BAN 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.