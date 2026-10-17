అమరావతి ప్రాంతీయ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఎంవోయూలు -రూ.42,947 కోట్ల పెట్టుబడులు
అమరావతి ప్రాంతీయ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఎంవోయూలు చేసుకున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో 60 సంస్థల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. వీటి ద్వారా మొత్తం రూ. 42,947.74 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:54 PM IST
60 MOUs By Ap State Government : రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలను స్థాపించేందుకు అరవై సంస్థలు ప్రభుత్వంతో అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయి. వీటి ద్వారా మొత్తం రూ. 42,947.74 కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుమారు 56,653 మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ఆయా సంస్థలు తమ ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొన్నాయి. వీటిలో 41 ఒప్పందాలు అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతానికి (ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం జిల్లాలు) చెందినవి కాగా, మిగిలిన 19 ఒప్పందాలు ఇతర జిల్లాలకు సంబంధించినవి. విశాఖపట్నంలో జరగనున్న భాగస్వామ్య సదస్సుకు, ముందు, శుక్రవారం అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం విశ్వవిద్యాలయంలో నిర్వహించిన 'అమరావతి ప్రాంతీయ సదస్సు'లో ఈ ఒప్పందాలు కుదిరాయి.
విశాఖపట్నం, కాకినాడలలో జరిగిన సదస్సుల్లో కుదిరిన ఒప్పందాలతో కలిపి, మొత్తం అవగాహన ఒప్పందాల సంఖ్య 106కు చేరుకుంది. వీటి ద్వారా సంస్థలు మొత్తం రూ. 68,702.35 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపాయి. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి, అమలులో ఉన్నందున, ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రులు లేదా ప్రజా ప్రతినిధులు హాజరు కాలేదు.
కుదిరిన ఒప్పందాలు, పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు : సింగపూర్కు చెందిన 'గ్రెటా గ్రూప్', ప్రకాశం జిల్లాలో ఖనిజాలు, రసాయనాలు, రీసైక్లింగ్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసేందుకు రూ. 10,500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 2,750 మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఏపీసీఆర్డీఏ పరిధిలో 19 ఒప్పందాల ద్వారా రూ. 7,610 కోట్ల పెట్టుబడులు రానుండగా, దీనివల్ల 13,331 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తారు.
తిరుపతి జిల్లాలో 'హయ్యర్ అప్లయన్సెస్' రూ. 7,000 కోట్లు, 'కార్బన్ కాస్మో అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్'రూ. 4,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నాయి. గుంటూరు జిల్లాలో, బంగారు ఆభరణాల పారిశ్రామిక పార్కును ఏర్పాటు చేసేందుకు 'ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్' రూ. 3,000 కోట్లు, అలాగే 'ప్రగతి గ్రూప్' ఒక పారిశ్రామిక పార్కు కోసం రూ. 2,500 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్ణయించాయి. అలాగే, మనేపల్లి జ్యువెలరీ సంస్థ రూ.700 కోట్ల పెట్టుబడిని పెట్టనుంది. ఈ మూడు ప్రాజెక్టుల ద్వారా మొత్తం 12,000 ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా. అదనంగా పర్యాటక రంగంలో రూ.2,518.34 కోట్ల పెట్టుబడులతో 11 అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరాయి.
అమరావతిలో విస్తృత అవకాశాలు: యువజన సేవలు, పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.ఎస్. రావత్ మాట్లాడుతూ, అమరావతిలో ఉన్న పెట్టుబడి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ సదస్సులో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆయన, "అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం 46 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి పనులు జరుగుతున్నాయి. మచిలీపట్నం ఓడరేవు ఈ ప్రాంతానికి కీలక అనుసంధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రకాశం జిల్లాలో బీపీసీఎల్ భారీ చమురు శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది.
పర్యాటక రంగంలో కూడా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి" అని పేర్కొన్నారు. మున్సిపల్ పరిపాలన శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, అమరావతి హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్లో భాగంగా ఉంటుందని తెలిపారు. అమరావతి ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. పరిశ్రమల శాఖ కార్యదర్శి యువరాజ్ మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రాంతంలో ఓడరేవులు, నౌకా నిర్మాణ క్లస్టర్లు, ఆహార శుద్ధి (ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్) క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. సీఐఐ, ఏపీ చైర్మన్ ఎస్. నరేంద్ర కుమార్పై డేటా సెంటర్స్ సీఈఓ కల్యాణ్ ముప్పనేని మాట్లాడుతూ, సహజ వనరులు, మౌలిక సదుపాయాలు, స్పష్టమైన విధానాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ను పెట్టుబడులు ఎగుమతులకు ప్రధాన కేంద్రంగా మార్చవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఐటీసీ అగ్రి బిజినెస్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రాహుల్ గౌరా మాట్లాడుతూ, తమ సంస్థ ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూ.900 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టిందని, ప్రభుత్వంతో తమ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని భావిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ఆహార శుద్ధి శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి చిరంజీవి చౌదరి, ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి భాస్కర్ కాటంనేని, పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాల శాఖ కార్యదర్శి శశిధర్, సీఆర్డీఏ కమిషనర్ విజయరామ రాజు, ఏపీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ సీఈఓ షాన్ మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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