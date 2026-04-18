స్లీపర్‌ బస్సులు నిషేధించాల్సిందే - ప్రభుత్వానికి ఆస్కీ నివేదిక

పలు దేశాల్లో స్లీపర్​ బస్సులు నిషేధం - అలాంటివే ఇక్కడ కూడా అమలు కావాలి - 22 నెలల్లో దశలవారీగా బస్సులను తొలిగించాలి - రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆస్కీ నివేదిక

Sleeper Buses Strictly Prohibited
Sleeper Buses Strictly Prohibited (ETv Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 9:15 AM IST

Sleeper Buses Strictly Prohibited : ప్రస్తుతం బస్సుల్లో ప్రయాణాలు చేసే వారందరూ సీటర్ కంటే ఎక్కువగా స్లీపర్​ బస్సులకే చొరవ చూపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ద్వారా నడిచేవి కొన్ని బస్సులే అయినప్పటికీ టికెట్​ బుకింగ్స్​ ఫిల్​ అవ్వడంతో ప్రైవేట్​ బస్సులను బుక్​ చేసుకుంటున్నారు. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో నడిచే ప్రైవేట్​ స్లీపర్​ బస్సులు అగ్ని ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వం స్లీపర్​ బస్సులను నిషేధించే విధంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది. అందుకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా (ASCI)ను సమగ్రంగా విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని కోరింది.

22 నెల్లలో నిషేదం : "ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా, చైనా, జర్మనీ, స్వీడన్, డెన్మార్క్ వంటి దేశాలు స్లీపర్ బస్సులను నిషేధించాయి. మన దేశంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులకు సంబంధించి వివిధ నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, 80 శాతానికి పైగా బస్సులు ఆ నిబంధనలను బహిరంగంగా ఉల్లంఘిస్తున్నాయి. ఇటువంటి స్లీపర్ బస్సులను పూర్తిగా నిషేధించాలి. రాబోయే 22 నెలల కాలంలో రోడ్లపై ఎటువంటి స్లీపర్ బస్సులు తిరగకుండా ఉండేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి" అని ఆస్కీ సూచించింది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ASCI నివేదిక : రాష్ట్రంలో వరుసగా జరిగిన బస్సు ప్రమాదాల నేపథ్యంలో స్లీపర్ బస్సులు అగ్నిప్రమాదాలకు గురై, ప్రయాణికులు సజీవ దహనమైన ఘటనలతో సహా బస్సు బాడీ తయారీ ప్రమాణాలు, సాంకేతిక లోపాలు నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై అధ్యయనం నిర్వహించాల్సిందిగా రవాణా శాఖ ఆస్కీని కోరింది. అధ్యయనం చేసిన ఆస్కీ నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. ప్రస్తుతం దీనిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఆ నివేదికలో సూచించిన సిఫార్సులను తప్పక అమలు చేసేలా చూడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఒకే ఒక్క ప్రమాదంతో మేల్కొన్న చైనా : 2012 మార్చిలో చైనాలోని యాన్ ఆన్ నగరంలో ఒక డబుల్ డెక్కర్ స్లీపర్ బస్సు మిథనాల్ రవాణా చేస్తున్న ఒక ట్యాంకర్‌ను ఢీకొట్టింది. ఆ బస్సు ఒక్కసారిగా మంటల్లో చిక్కుకుంది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న 39 మందిలో 36 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం ఫలితంగా ఆ దేశం డబుల్ డెక్కర్ స్లీపర్ బస్సుల తయారీపై నిషేధం విధించింది. ప్రస్తుతం, రాత్రి 2 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల మధ్య బస్సులను నడపకూడదనే నిషేధాన్ని అక్కడ కఠినంగా అమలు చేస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా, బస్సు ప్రమాదాల్లో సంభవించే మరణాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. జర్మనీలో ఇటువంటి బస్సులను 2006 నుంచి నిషేధించారు. స్వీడన్, డెన్మార్క్ దేశాల్లో, కఠినమైన నిబంధనలను అమలు చేయడం ద్వారా ఇటువంటి బస్సుల సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.

ఇక్కడ కూడా కఠిన నిబంధనలు : మన దేశంలో, ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ (AIS) సంస్థ, స్లీపర్, సీటర్ బస్సుల కోసం తప్పక పాటించాల్సిన నిబంధనలను నిర్దిష్టంగా రూపొందించి వివరించింది. స్లీపర్ బస్సుల్లో కనీసం నాలుగు అత్యవసర ద్వారాలు (emergency exits) ఉండాలి. ప్రయాణికులు నడిచే దారి (aisle) వెడల్పు 40 నుంచి 60 సెంటీమీటర్ల మధ్య ఉండాలి. అలాగే, పడకల (berths) కొలతలు 1,800 మిల్లీమీటర్ల పొడవు 600 మిల్లీమీటర్ల వెడల్పుతో ఉండాలి. అత్యవసర ద్వారాల మధ్య ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించడానికి తగినంత స్థలం ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తగిన భద్రతా చర్యలను తప్పక అమలు చేయాలి. అగ్ని ప్రమాదాలను గుర్తించే, అదుపు చేసే వ్యవస్థలు, అలాగే GPS, CCTV నిఘా వ్యవస్థలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

డ్రైవర్ క్యాబిన్ తలుపు తొలగింపు : గత సంవత్సరం అక్టోబరులో, కర్నూలులో ఒక స్లీపర్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సరిగ్గా ఒక నెల తర్వాత, సెంట్రల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ (CIRT) అనేక సిఫార్సులను జారీ చేసింది.

  • స్లీపర్ బస్సులలో, సాధారణంగా ఒక తలుపు డ్రైవర్ క్యాబిన్‌ను ప్రయాణికుల బెర్త్ ప్రాంతం నుంచి వేరు చేస్తుంది. దీని పర్యవసానంగా, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు, ప్రయాణికులు వాహనం నుంచి త్వరగా బయటకు రాలేకపోతున్నారు. ఆ తలుపును తప్పక తొలగించాలి.
  • ప్రతి బస్సులోనూ కనీసం 10 కిలోగ్రాముల అగ్నిమాపక పరికరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • బస్సు రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో, అత్యవసర నిష్క్రమణ ద్వారాలు, ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం, బస్సు లేఔట్​ను సూచించే చిత్రాలను తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి.

సిఫార్సులు ఇవే:

  • స్లీపర్ బస్సులపై నిషేధానికి సంబంధించి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక నెలలోపు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలి.
  • బస్సుల తయారీ సంస్థలతో చర్చలు జరపాలి.
  • కొత్త స్లీపర్ బస్సుల తయారీని రెండో నెల నాటికి పూర్తిగా నిలిపివేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
  • మూడో నెల నుంచిస్లీపర్ బస్సులను సీట్ల బస్సులుగా మార్చడానికి ఒక గడువును నిర్ణయించాలి.
  • నాలుగో నెల నుంచి 18వ నెల వరకు స్లీపర్ బస్సులను సీట్ల బస్సులుగా మార్చి ఆ విధంగానే నడపాలి.
  • నాలుగో నెల నుంచి 22వ నెల వరకు పొరుగు రాష్ట్రాల రవాణా శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, అన్ని బస్సులకు స్వయంచాలక ఫిట్‌నెస్ పరీక్షలను (automated fitness testing) నిర్వహించాలి.
  • 22వ నెల నాటికి స్లీపర్ బస్సుల ఉనికి పూర్తిగా కనుమరుగు కావాలి.

