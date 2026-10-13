ముందే పక్వానికి వచ్చిన కాఫీ పండ్లు - సేకరణపై 'APFDC' ఫోకస్
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో మొత్తం నాలుగు వేల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో కాఫీ తోటలు ఉండేవి. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, తెగుళ్లు కారణంగా ఆశించిన దిగుబడులు రావడం లేదు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 12:51 PM IST
APFDC Coffee Fruit Collection : ఆంధప్రదేశ్ రాష్ట్ర అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎఫ్ఢీసీ) కాఫీ తోటల్లో పండ్ల సేకరణకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ ఏడాది సీజన్కు ముందుగానే వర్షాలు కురవడంతో సంస్థకు చెందిన కాఫీ తోటల్లో పండ్లు కొన్ని చోట్ల ముందే పక్వానికి వచ్చాయి. ఏపీఎఫ్డీసీకి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో మొత్తం నాలుగు వేల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో కాఫీ తోటలు ఉండేవి. మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, తెగుళ్లు కారణంగా ఆశించిన దిగుబడులు రావడం లేదు.
చింతపల్లి, ఆర్వీనగర్, పాడేరు డివిజన్ల ద్వారా గత ఏడాది మొత్తం 175 మెట్రిక్ టన్నుల క్లీన్ కాఫీని సంస్థ ఉత్పత్తి చేసింది. కాఫీ తోటల్లో పండ్ల సేకరణ ధర గత ఏడాది కిలోకు రూ.6.66గా ఉంది. రోజు కూలీ ధర రూ.350.82గా ఉంది. ప్రస్తుతానికి అవే ధరలు అమల్లో ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది తోటల్లో ఎంత మేర దిగుబడులు రావచ్చనే విషయంపై ప్రస్తుతం బెర్రీ కౌంట్ పేరిట కాఫీ పండ్ల నమూనాలను సేకరిస్తున్నామని ఆర్వీనగర్ ఏపీఎఫ్డీసీ డివిజన్ మేనేజర్ సత్యం తెలిపారు. దీని ద్వారా దిగుబడులపై స్పష్టత వస్తుందని ఆయన చెప్పారు
అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి : నాణ్యత, రుచిలో అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి పొందిన మన్యం కాఫీ మార్కెటింగ్ ఈ ఏడాది మొదలైంది. వారపు సంతల్లో కాఫీ ధరను సంప్రదాయబద్ధంగా వ్యాపారులు నిర్ణయించారు. కిలో ధర రూ.200గా నిర్ధారించారు. ప్రతి ఏటా దసరాకు కాఫీ దిగుబడి మొదలై సంక్రాంతి నాటికి మార్కెటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండున్నర లక్షల ఎకరాల్లో కాఫీ సాగు అవుతోంది. కేంద్ర కాఫీ బోర్డు అంచనాల ప్రకారం ఈ ఏడాది 18,000ల టన్నుల వరకూ ఉత్పత్తి సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
మరోవైపు వారపు సంతలు వేదికగా క్రయ విక్రయాలు జోరుగా సాగుతాయి. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన ఐటీడీఏ, జీసీసీ సంస్థలతో పాటు కార్పొరేట్ సంస్థలైన టాటా, నాంది, విప్రో సంస్థలు మార్కెటింగ్ చేస్తాయి. దీంతో పాటు స్థానికంగా ఉన్న ప్రైవేట్ వ్యాపారులు సైతం కాఫీ కొనుగోలు చేసి విజయవాడ, హైదరాబాద్, బెంగళూర్ తరలిస్తారు. ఇక్కడ పండుతున్న కాఫీకి మన దేశంతో పాటు విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుంటారు.
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