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టాప్​టెన్​లో ఏపీ - ఎగుమతుల్లో దేశంలోనే ఏడో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్​

దేశంలోని రాష్ట్రాల నుంచి ఎగుమతులను అంచనా వేయగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు 7, 8 స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నాయి. 7వ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలవగా, 8వ స్థానంలో తెలంగాణ ఉంది.

Andhra Pradesh Ranks In Seventh Place In Exports
మొదటి పది స్థానాల్లో చోటు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 10:54 AM IST

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Andhra Pradesh Ranks In Seventh Place In Exports : వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఎగుమతులకు సంబంధించి తాజా గణాంకాలను విడుదల చేసింది. అందులో వస్తువుల ఎగుమతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే ఏడవ స్థానంలో నిలిచింది. రూ.1.77 లక్షల కోట్ల విలువైన వస్తువులను ఎగుమతి చేయడం ద్వారా రాష్ట్రం ఒక నూతన మైలురాయిని చేరుకుంది.

ఏడు, ఎనిమిది స్థానాల్లో తెలుగురాష్ట్రాలు : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాలకు ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలో ఏడవ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ విడుదల చేసిన 2025-26 కాలానికి సంబంధించిన గణాంకాల ప్రకారం, భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల మొత్తం ఎగుమతుల విలువ సుమారు రూ.39.04 లక్షల కోట్లుగా నమోదైంది. ఈ మొత్తం ఎగుమతులలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూ.1.77 లక్షల కోట్ల వాటాను (దేశం మొత్తం ఎగుమతులలో 4.57%) సమకూర్చినట్లు డీజీఎఫ్​టీ నివేదించింది. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలవగా, తెలంగాణ 3.18% వాటాతో ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచింది.

2024-25తో పోలిస్తే రాష్ట్ర ఎగుమతుల విలువ 0.43% పెరిగింది. ఇది 2024-25లో ఉన్న రూ.1.76 లక్షల కోట్ల నుంచి 2025-26లో రూ.1.77 లక్షల కోట్లకు చేరింది. దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలలో, 2024-25తో పోలిస్తే తమిళనాడులో 18.59%- కర్ణాటకలో 17.59% వృద్ధి నమోదైంది. తెలంగాణ నుంచి ఎగుమతులు 24.24% మేర భారీగా తగ్గాయి. 2024-25లో రాష్ట్రం రూ.1.62 లక్షల కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయగా, 2025-26 నాటికి ఆ విలువ రూ.1.23 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.

841 రకాల ఉత్పత్తులను ఎగుమతి : రాష్ట్రం వివిధ దేశాలకు 841 రకాల ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేస్తోంది. అగ్రశ్రేణి 10 విభాగాలలో సముద్ర ఉత్పత్తులు, ఔషధాలు, పొగాకు, సేంద్రీయ రసాయనాలు, చేపల వేట నౌకలు, పెట్రోలియం నూనెలు, బియ్యం, ఫెర్రో-అల్లాయ్స్, మిరపకాయలు, చక్కెర వంటివి ముఖ్యమైనవి. రాష్ట్ర ఉత్పత్తులకు ప్రధాన ఎగుమతి గమ్యస్థానాలలో అమెరికా, చైనా, సింగపూర్, బెల్జియం, యూఏఈ (UAE), వియత్నాం, రష్యా, మలేషియా, బ్రెజిల్, ఇండోనేషియా ఉన్నాయి.

ఈ ఎగుమతులను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం పలు రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఎగుమతులకు కేంద్రంగా మార్చేందుకు కొన్ని సదుపాయాలు కల్పించాల్సి ఉంటుంది. అందులో ప్రపంచ స్థాయి ఎగుమతి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం. అలానే దానికి తోడు జాతీయ స్థాయి ఎగుమతి సంస్థలతో సమన్వయం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకువచ్చే ఉత్పత్తులను గుర్తించి, వాటిని 'క్లస్టర్' (సమూహ) ఆధారిత విధానం ద్వారా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. 45 'కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ల'ను (CFCలు) ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఎంఎస్​ఎంఈలు, రైతులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమలు తమ ఉత్పత్తులను విదేశీ మార్కెట్లలో విక్రయించేలా ప్రోత్సహించడం.ఎగుమతిదారులకు రవాణా, నిర్వహణ (లాజిస్టిక్స్) ఖర్చులను తగ్గించడం.ఈ-కామర్స్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ద్వారా జిల్లా-స్థాయి ఉత్పత్తులు, సేవలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపును పొందడం.

మొదటి 10 స్థానాల్లో నిలిచిన రాష్ట్రాలు
రాష్ట్రం ఎగుమతుల విలువ (రూ. లక్షల కోట్లు)పెరుగుదల (%)
గుజరాత్​9.770.65
మహారాష్ట్ర 6.1810.8
తమిళనాడు5.2413.57
కర్ణాటక3.0317.59
ఉత్తర్​ప్రదేశ్​2.015.21
హరియాణా1.8212.46
ఆంధ్ర ప్రదేశ్​1.770.43
తెలంగాణ1.23-24.24
పశ్చిమబెంగాల్​1.146.17
రాజస్థాన్​0.971.57

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EXPORTS BUSINESS IN COUNTRY
AP RANKS SEVENTH IN EXPORTS
ఎగుమతుల్లో ఏపీ ఏడో స్థానం
AP EXPORTS BUSINESS
ANDHRA PRADESH IN SEVENTH PLACE

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