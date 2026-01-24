ఏపీ స్పేస్ టెక్ సమిట్-2026 - ఆవిష్కరణలతో ఆకట్టుకున్న ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు
అంతరిక్ష ప్రయోగాలతో కనువిందు చేసిన విద్యార్థులు - కళాశాల స్థాయి విద్యార్థులకు కెమికల్ రాకెట్రీ - పాఠశాల స్థాయి విద్యార్థులకు హైడ్రో రాకెట్రీ పోటీలు
AP Space Tech Summit 2026 at Vignan University in Guntur : 'స్పేస్ టెక్ సమ్మిట్'లో యువతరం ఆలోచనలు నింగిని తాకాయి. అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో మనమేం తక్కువ కాదంటూ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శించారు. రాకెట్ ఇంజిన్లు, శాటిలైట్ నమూనాలు, రోవర్లు ప్రదర్శిస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు. భారతదేశ అంతరిక్ష కీర్తిని విశ్వవ్యాప్తం చేసిన చంద్రయాన్ ప్రయోగాల స్ఫూర్తితో ఈ యువ శాస్త్రవేత్తలు వినువీధుల్లోకి రాకెట్లు పంపించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. మరి ఆ ఆవిష్కరణల సంగతేంటో మీరు చూసేయండి.
ఆధునిక సాంకేతికత, శాస్త్రవిజ్ఞానం ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న తరుణంలో అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో వేగం పెరిగింది. అమెరికా వంటి దేశాలకు ధీటుగా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చంద్రయాన్ ద్వారా ప్రపంచ పోటీలో నిలిచారు. దేశంలోని యువ తరానికి ఇస్రో ప్రయోగాలు ఎంతగానో స్ఫూర్తినిచ్చాయి. భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న సంస్కరణల వల్ల ప్రైవేటు రంగంలోనూ అంతరిక్ష పరిశోధనలకు అవకాశం ఏర్పడింది. ఎన్నో అంకుర పరిశ్రమలు ఇప్పుడు రాకెట్ సైన్స్, రాడార్లు, ఉపగ్రహాల తయారీలో కీలకంగా మారాయి.
వృథా వస్తువులతో రాకెట్లు తయారీ : ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పేస్ టెక్ అకాడమీ, ఏపీ సైన్స్ సిటి, అనంత్ టెక్నాలజీస్, విజ్ఞాన్స్ యూనివర్శిటీ సంయుక్తంగా 'అంతరిక్ష సాంకేతిక సమ్మేళనం' నిర్వహించాయి. ఇందులో భాగంగా గుంటూరు జిల్లా వడ్లమూడిలో ఏర్పాటు చేసిన 'రాకెట్రీ ఛాలెంజ్'కు స్పందన లభించింది. ప్రముఖ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల విద్యార్థులు తరలివచ్చి రాకెట్ నమూనాలు, రోవర్లు, డ్రోన్లను ప్రదర్శించారు. కొందరు వృథా వస్తువులతో రాకెట్లు తయారు చేసి తమ సృజనాత్మకత చాటుకున్నారు.
ఈ విద్యార్థులు తయారు చేసిన డ్రోన్ను విపత్తు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సర్వైలెన్స్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు అంటున్నారు. దీనిలో ఒక కెమెరా ఉంటుంది. దానిద్వారా బాధితులను గుర్తించి, వారి లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ డేటా గ్రౌండ్ స్టేషన్కు పంపుతుంది. అక్కడి నుంచి డ్రోన్ను కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఆహారం లేదా అవసరమైన సరకులనూ నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకు డెలివరీ చేయవచ్చని అంటున్నారు.
రూ.2.50 లక్షల వ్యయంతో : చంద్రయాన్ ప్రయోగ సమయంలో తొలిసారి రోవర్ ల్యాండింగ్ విఫలమైన అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకున్నారీ విద్యార్థులు. ల్యాండింగ్ సమయంలో రోవర్లు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వెల్లూరు వీఐటీ యూనివర్శిటీ విద్యార్థులు ఒక ప్రత్యేక ప్రాజెక్టు రూపొందించారు. త్రీడీ ప్రింటింగ్ పరిజ్ఞానంతో చక్రాలు తయారు చేశారు. ల్యాండింగ్కు ఇబ్బందులు లేకుండా వాటిల్లో స్ప్రింగులు ఉంచారు. రూ.2.50 లక్షల వ్యయంతో రూపొందించామని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు.
'ఈ డ్రోన్ను విపత్తు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సర్వైలెన్స్ కోసం తయారు చేశాం. మనుషులు వెళ్లేందుకు వీలు పడని ప్రదేశాల్లో దీని ద్వారా బాధితులకు సహాయం చేయవచ్చు. అలాగే ఈ డ్రోన్లో వాటర్ క్యారీ చేసి ఎక్కడైతే మంటలు అంటుకున్నాయో అక్కడ దీన్ని మాన్యువల్గా ఆపరేట్ చేసి వాటిని అదుపుచేయవచ్చు. ఎన్నో రకాలుగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.' - విద్యార్థులు
ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులే కాక పాఠశాల విద్యార్థులు సైతం ఇండియా రాకెట్రీ చాలెంజ్–2026లో పోటీ పడ్డారు. రాకెట్ డిజైన్, ఏరోడైనమిక్స్, ఫ్లైట్ స్టెబిలిటీ వంటి అంశాలపై అవగాహన పెంచుకున్న విద్యార్థులు స్వయంగా చిన్న రాకెట్లను తయారు చేసి లాంచ్ చేశారు. యువత ఆలోచనలకు పదును పెడుతూ, ప్రయోగాత్మక విద్యను ప్రోత్సహిస్తున్న ఇలాంటి కార్యక్రమాలు దేశాన్ని అంతరిక్ష రంగంలో అగ్రగామిగా నిలబెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
