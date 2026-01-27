అవయవాల సేకరణలో రికార్డు - అవసరార్థులకు మార్పిడిలో వెనుకంజ
జీవన్దాన్ కింద అవయవాల సేకరణలో ఏపీ రికార్డు - అవసరార్థులకు మార్పిడిలో వెనుకంజ - రాష్ట్రంలో 9 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే ఓటీసీలు - ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో భారీగా ఖర్చు అవుతుండటంతో అవసరార్థులు వెనకడుగు
Published : January 27, 2026 at 1:21 PM IST
Jeevandan Sets Record Transplant in 2025: రాష్ట్రంలో జీవన్దాన్ కార్యక్రమం కింద జీవన్మృతుల నుంచి శరీర భాగాలు సేకరిస్తున్నప్పటికీ సరైన చికిత్సా కేంద్రాలు, నిపుణులు లేకపోవడంతో వాటిని ఉపయోగించలేకపోతున్నారు. గతేడాది రికార్డు స్థాయిలో 301 మంది నుంచి అవయవాలు సేకరించారు. వాటిలో ఎక్కువ భాగం పొరుగు రాష్ట్రాలకు తరలించాల్సి వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేవలం 9 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనే అవయవ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సల కేంద్రాలు (Organ Transplant Surgery Centers) ఉన్నాయి. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఈ చికిత్సకు భారీగా ఖర్చు అవుతుండటంతో అవసరార్థులు వెనకడుగు వేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అరకొరగా: రాష్ట్రంలో 63 కేంద్రాలు ఓటీసీలుగా నమోదు అయ్యాయి. వాటిలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 9 మాత్రమే అవయవ మార్పిడికి, మరో 7 అవయవాల సేకరణ (నాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్గాన్ హార్వెస్టింగ్ సెంటర్- ఎన్టీఓహెచ్సీ)గా నమోదు చేసుకున్నాయి. అవయవ మార్పిడి అనుమతి పొందిన మిగతా ఆసుపత్రులు అన్నీ ప్రైవేటువే. కనీసం 100 పడకలున్న ఆసుపత్రిని ఓటీసీగా మార్చే అవకాశం ఉంది. ఓటీసీలుగా స్థాయి పొందేందుకు రాష్ట్రంలో 40 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు అర్హత ఉంది.
వీటిలో 10 జిల్లా, 24 ప్రాంతీయ, 6 సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు. అన్ని జిల్లాల్లోనూ అవయవాల సేకరణ, మార్పిడికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ చికిత్స కోసం వైద్యులు ప్రత్యేకంగా పలు కోర్సులు చేయాల్సి ఉంది. ఇంకా అనుభవం కూడా తప్పనిసరి. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆ కోర్సులు చేసిన నిపుణులకు కొరత ఉంది. చికిత్స సమయంలో ఇబ్బందులు, ఇన్ఫెక్షన్లు రావొచ్చని, మరణం సంభవించవచ్చన్న భావనతో ప్రభుత్వ అసుపత్రులు వెనకడుగు వేస్తున్నాయి.
దాతలు ముందుకొస్తున్నా: అవయవదానంపై అపోహలు తొలగేలా జీవన్దాన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న అవగాహన శిబిరాలు మంచి ఫలితాలే ఇస్తున్నాయి. పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్నా కూడా బాధిత కుటుంబ సభ్యులు అవయవదానానికి ముందుకు వస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జీవన్మృతులను సరైన సమయంలో గుర్తించకపోవడం వల్ల వారి శరీరభాగాలు పనికి రాకుండా పోతున్నాయి. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 4,300 మందికి పైగా వివిధ అవయవాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. స్థానికంగా ఈ శస్త్రచికిత్సలకు సరిపడా సదుపాయాలు సమకూరిస్తే వారికి మేలు చేకూరుతుంది. అవయవాల కోసం దరఖాస్తు విధానం, కేటాయింపుపై అవగాహన పెంచాల్సి ఉంది.
కిడ్నీ మార్పిళ్లే ఎక్కువ: ఏపీలో జీవన్దాన్ కార్యక్రమాన్ని 2015లో ప్రారంభించగా ఇప్పటివరకు 1,296 అవయవాలు సేకరించారు. 10 ఏళ్లలో జీవన్మృతులైన 403 మంది నుంచి 703 కిడ్నీలు, 316 కాలేయాలు, 181 ఊపిరితిత్తులు, 91 గుండెలు సేకరించారు. వాటిలో కిడ్నీ మార్పిళ్లే అధికంగా జరిగాయి. విశాఖ కేజీహెచ్లో 47, గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 17, కర్నూలులో దాదాపు 10 వరకు సజీవ దాతల నుంచి కిడ్నీ మార్పిడి చేశారు. తిరుపతి పద్మావతి ఆసుపత్రిలో కొన్ని గుండె మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు చేశారు. కాలేయం మార్పిడి చాలా తక్కువగా జరగ్గా ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి మాటేలేదు. వీటిలోనూ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చేసిన శస్త్రచికిత్సలు చాలా తక్కువ. జీవన్మృతుల నుంచి సేకరించిన గుండె, ఊపిరితిత్తులను పొరుగు రాష్ట్రాల అవసరాలకు వాడుతున్నారు.
కిడ్నీ మార్పిడికి అనుమతులున్న ఓటీసీలు: పలాసలోని కిడ్నీ పరిశోధన కేంద్రం- సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి, విశాఖలోని కేజీహెచ్, మంగళగిరి ఎయిమ్స్, ఏలూరులోని అల్లూరి సీతారామరాజు అకాడమీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఆశ్రమ్ ఆసుపత్రి), తిరుపతిలోని స్విమ్స్, గుంటూరు, విజయవాడ, కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు.
కాలేయ మార్పిడికి: విశాఖలోని విమ్స్, తిరుపతిలోని స్విమ్స్, గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి
గుండెకు సంబంధించి: గుంటూరు, కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, తిరుపతిలోని స్విమ్స్, శ్రీపద్మావతి చిల్డ్రన్ హార్ట్ సెంటర్
ఊపిరితిత్తుల మార్పిడికి: కర్నూలు ప్రభుత్వాసుపత్రి.
