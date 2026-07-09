పీఎంజీఎస్వై పనుల్లో ఏపీకి జాతీయ స్థాయిలో రెండో ర్యాంకు - గ్రామీణ రహదారులపై పవన్ కల్యాణ్ మార్క్
ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన పనుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కు అరుదైన ఘనత - రహదారుల నిర్మాణంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలపై కేంద్రం ప్రశంసలు - గ్రామీణ, గిరిజన రోడ్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరిచిన డిప్యూటీ సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 9:57 PM IST
AP 2nd in PMGSY Roads : గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన' పనుల్లో ఏపీకి దేశవ్యాప్తంగా రెండో ర్యాంకు వరించింది. రహదారుల నాణ్యత విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పాటిస్తోందని కేంద్రం ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో 19వ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రం, ఇప్పుడు ఏకంగా రెండో స్థానానికి ఎగబాకడం విశేషం.
ఉపముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక చొరవ : పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల బాధ్యతలు చూస్తున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తీసుకున్న ప్రత్యేక చర్యలే ఈ ఘనతకు కారణమని చెప్పవచ్చు. గ్రామీణ రహదారుల అభివృద్ధిపై ఆయన మొదటి నుంచి ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరుస్తున్నారు. పల్లెల్లో ఎక్కడ రోడ్డు కావాలని ప్రజలు కోరినా, కేవలం గంటల వ్యవధిలోనే ఆ పనులను ఆయన మంజూరు చేస్తున్నారు. రోడ్ల నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై నిరంతరం సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనుల నాణ్యతను పర్యవేక్షించేందుకు సమర్థులైన అధికారులను నియమించారు.
స్వయంగా రోడ్ల పరిశీలన : కేవలం అధికారులకే బాధ్యతలు అప్పగించి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఊరుకోలేదు. కొన్నిసార్లు ఆయన స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. నిర్మిస్తున్న రోడ్ల నాణ్యతను క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి నిశితంగా పరిశీలించారు. కాంట్రాక్టర్లు, అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ కఠిన వైఖరితో రహదారుల నిర్మాణంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పెరిగాయి. రాజీ లేని నాణ్యతతో పల్లె ప్రజలకు మంచి రహదారులు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
కేంద్ర బృందం విస్తృత తనిఖీలు : రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ముఖ్యంగా మారుమూల గిరిజన గ్రామాల్లో రోడ్ల నిర్మాణం ఎలా జరిగిందో పరిశీలించేందుకు ఇటీవల ఓ కేంద్ర బృందం ఏపీకి వచ్చింది. క్షేత్రస్థాయిలో వారు విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. దేశంలోనే అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఏపీలో పీఎంజీఎస్వై రోడ్లను నిర్మిస్తున్నట్లు కేంద్ర అధికారులు గుర్తించారు. ఏపీ వ్యాప్తంగా మొత్తం 126 రహదారులను కేంద్ర బృందం నిశితంగా పరిశీలించింది. ఇందులో కేవలం ఒక్క రోడ్డు విషయంలో మాత్రమే వారు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మిగిలిన అన్ని రోడ్లు అత్యుత్తమ నాణ్యతతో ఉన్నాయని ధ్రువీకరించారు.
19 నుంచి 2వ ర్యాంకుకు జంప్ : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో రహదారుల పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉండేది. అప్పట్లో పీఎంజీఎస్వై పనుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతీయ స్థాయిలో 19వ ర్యాంకుతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అతి తక్కువ సమయంలోనే పరిస్థితి మారిపోయింది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కృషితో ఏపీ రెండో ర్యాంకు సాధించి జాతీయ స్థాయిలో తన ముద్ర వేసింది.
గుజరాత్కు మొదటి స్థానం : ఈ పీఎంజీఎస్వై జాతీయ ర్యాంకుల్లో గుజరాత్ రాష్ట్రం మొదటి ర్యాంకును కైవసం చేసుకుంది. ఆ రాష్ట్రంలో మొత్తం 33 రోడ్లను కేంద్ర బృందం తనిఖీ చేసింది. ఆ 33 రోడ్లూ అత్యంత నాణ్యతతో, అన్ని ప్రమాణాలతో చాలా బాగున్నాయని కేంద్ర బృందం గుర్తించింది. దీంతో గుజరాత్ రాష్ట్రానికి జాతీయ స్థాయిలో తొలి స్థానాన్ని కేంద్రం కట్టబెట్టింది.
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