ఏపీలో 15,602 ఫ్యాక్టరీలు - దేశంలో 6వ స్థానం
అత్యధిక కర్మాగారాలున్న రాష్ట్రాల జాబితాలో ఏపీ 6వ స్థానంలో నిలిచింది. 15,602 కర్మాగారాలతో జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది. తొలి మూడు స్థానాల్లో తమిళనాడు, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర చోటు దక్కించుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 3:02 PM IST
AP Got 6th Rank for Most Factories : దేశంలోని పెద్ద రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కర్మాగారాల సంఖ్యాపరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. దేశ పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించి 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక పరిశ్రమల సర్వే నివేదికను కేంద్ర గణాంకాలు, అమలు మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంవోఎస్పీఐ) విడుదల చేసింది. నివేదిక ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం కర్మాగారాల్లో ఏపీలో 15,602 ఉన్నాయని పేర్కొంది. అత్యధిక కర్మాగారాలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తమిళనాడు 41,221తో మొదటి స్థానంలో ఉంది. గుజరాత్ 33,084 పరిశ్రమలతో రెండో స్థానంలో ఉండగా, మహారాష్ట్ర 27,879 కర్మాగారాలతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఉత్తరప్రదేశ్, హరియాణా తర్వాతి స్థానాల్లో ఉండగా 13,937 కర్మాగారాలతో తెలంగాణ ఏడో స్థానంలో నిలిచింది.
తయారీ రంగంలో గణనీయమైన వృద్ధి: దేశంలో తయారీ రంగం 2024-25లో గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించిందని వార్షిక సర్వే వెల్లడించింది. ఇక 2023-24తో పోలిస్తే పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి 7.81 శాతం, ఉపాధి 7.19 శాతం, వేతనాలు 12.08 శాతం, మూలధన పెట్టుబడులు 11.10 శాతం, నికర ఆదాయం 9.68 శాతం పెరిగాయి. నికర లాభంలోనూ 7.73 శాతం వృద్ధి నమోదయిందని నివేదిక పేర్కొంది.
ఈ రంగాలదే కీలక వాటా: బేసిక్ మెటల్స్, మోటారు వాహనాలు, రసాయనాలు, రసాయన ఉత్పత్తులు, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఆహార ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన పరిశ్రమలు దేశ తయారీ రంగంలో కీలకంగా ఉన్నాయి. ఈ రంగాలు మొత్తం తయారీ రంగ స్థూల విలువ జోడింపులో (జీవీఏ) 45 శాతానికి పైగా వాటాను అందించాయి.
ఉపాధిలో ఐదు రాష్ట్రాల వాటా 56%: తయారీ రంగంలో ఉపాధి కల్పనలో తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, హరియాణా రాష్ట్రాలు దేశంలో మొదటి ఐదు స్థానాల్లో నిలిచాయి. దేశ తయారీ రంగం ద్వారా లభించిన మొత్తం ఉపాధిలో ఈ ఐదు రాష్ట్రాల వాటా 56 శాతంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా 2023-24లో 2.60 లక్షల సంస్థలు, ఫ్యాక్టరీలు ఉండగా, 2024-25 నాటికి వాటి సంఖ్య 2.67 లక్షలకు పెరిగినట్లు ఎంవోఎస్పీఐ నివేదిక పేర్కొంది.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలకు ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో దేశంలో ఏపీ ఏడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. 2025-26లో కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వశాఖ పరిధిలోని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ (DGFT) ఇటీవల గణాంకాలు విడుదల చేశారు. ఆ మేరకు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు సుమారు రూ.39.04 లక్షల కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులను వివిధ దేశాలకు ఎగుమతి చేశాయి.
అందులో ఏపీ నుంచి రూ.1.77 లక్షల కోట్ల విలువైన ఉత్పత్తులు ఉన్నట్లు డీజీఎఫ్టీ నివేదికలో పేర్కొంది. దేశంలోని మొత్తం ఎగుమతుల్లో రాష్ట్రం వాటా 4.57 శాతంగా ఉందని తెలిపింది. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. మొత్తం ఎగుమతుల్లో 3.18%తో తెలంగాణ 8వ స్థానంలో నిలిచింది.
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