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ఏపీ పనితీరు భేష్​ - ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫ్రెండ్లీనెస్‌ ఇండెక్స్‌లో ఎనిమిదో ర్యాంక్​

పెట్టుబడి స్నేహపూర్వక సూచీలో ఏపీకి ఎనిమిదో ర్యాంకు - రాష్ట్రానికున్న అప్పులే భారంగా మారుతున్నాయని నివేదికలో పేర్కొన్న నీతిఆయోగ్​

AP Ranks Eighth Investment Friendliness Index
AP Ranks Eighth Investment Friendliness Index (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 1:40 PM IST

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AP Ranks Eighth Investment Friendliness Index: నీతిఆయోగ్‌ శుక్రవారం వెల్లడించిన పెట్టుబడి స్నేహపూర్వక సూచీ (ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫ్రెండ్లీనెస్‌ ఇండెక్స్‌)లో దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది. వికసిత్‌ భారత్‌-2047 లక్ష్యసాధనలో భాగంగా పెట్టుబడుల వాతావరణాన్ని అంచనా వేయటానికి నీతిఆయోగ్‌ అధ్యయనం చేసింది. మౌలిక వసతులు (25%), వాణిజ్య వాతావరణం (20%), వనరులు (15%), నియంత్రణ సౌలభ్యాలు (12%), ప్రభుత్వ విధానాలు (10%), వ్యవస్థాగత పరిస్థితులు (6%), రాష్ట్ర ఆర్థిక ఆరోగ్యం (7%), పర్యావరణ సహనశక్తి (5%) విభాగాల్లో 953 కొలమానాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

పారిశ్రామిక సంఘాలు, నియంత్రణ సంస్థలు, కేంద్ర మంత్రిత్వశాఖలు, తదితరాల అభిప్రాయాలు, పెట్టుబడిదారుల స్పందనలను సేకరించి సూచికను రూపొందించింది. గుజరాత్‌-56.60 మార్కులు, మహారాష్ట్ర-53.70, తమిళనాడు-53.30, గోవా-53.10, ఒడిశా-52.40, దిల్లీ-49.90, మధ్యప్రదేశ్‌-48.90, ఆంధ్రప్రదేశ్‌-48.70 మార్కులతో తొలి ఎనిమిది స్థానాల్లో నిలిచాయి. 47.30 మార్కులతో తెలంగాణ 13వ స్థానంలో ఉంది.

ఏపీ బలాలు, బలహీనతలు: డిజిటల్‌ మౌలిక వసతుల్లో ఏపీ బలంగా ఉందని ఐఎఫ్‌ఐ (IFI) తెలిపింది. తలసరి డిజిటల్‌ లావాదేవీలు పెద్ద రాష్ట్రాల్లో సగటున 4.80 జరుగుతుండగా ఏపీలో 18 నమోదవుతున్నాయని పేర్కొంది. ఇక్కడ విద్యుత్తు కోతలూ తక్కువేనని, దేశవ్యాప్తంగా సగటున 22.70 గంటల విద్యుత్తు సరఫరా అవుతుంటే ఏపీలో 23.71 గంటల సరఫరా జరుగుతోందని స్పష్టం చేసింది సహజవనరులు, మానవవనరుల్లోనూ ఏపీ పనితీరు బాగుందని, ఉన్నత విద్యలో సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మ్యాథ్స్‌(స్టెమ్‌) కోర్సుల్లో చేరే విద్యార్థుల వాటా అత్యధికంగా ఉందని వెల్లడించింది. శ్రీసిటీ, ఫార్మాసిటీ, ఏపీఐఐసీ ఎస్టేట్‌ వంటి పారిశ్రామిక పార్కులు భారీ పెట్టుబడులకు ప్రధాన గమ్యస్థానాలుగా మారుతున్నాయంది. సముద్ర ఉత్పత్తుల పరిశ్రమ బలోపేతానికి శీతల గిడ్డంగులు, గోదాములు, విశాఖపట్నం పోర్టులు ఉపకరిస్తున్నాయని వివరించింది.

అప్పులే భారం: రాష్ట్రానికున్న అప్పులే భారంగా మారుతున్నాయని నివేదికలో పేర్కొంది. జీఎస్‌డీపీలో 35% రుణాలున్నాయని, జాతీయ సగటు రుణభారంతో పోల్చితే 13% అధికమని తెలిపింది. పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించటంలో జాప్యం, రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడు విధానాల అమలులో అంతరాలు ఏర్పడటం, టైర్‌-2, 3 నగరాల్లో అంతర్గత రహదారుల నాణ్యత ఆశించినమేర లేకపోవటం సమస్యలుగా నమోదు చేసింది.

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