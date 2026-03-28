పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ - ఎల్పీజీ కంటే చవక - వాడేందుకు తేలిక
సిలిండర్ కొనే పని లేదు - పర్యావరణహితంగా పీఎన్జీ గ్యాస్ - లీక్ భయం కూడా అక్కర్లేదు - రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీగా వినియోగాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 2:12 PM IST
Andhra Pradesh Pushes Piped Natural Gas : వంట చేసుకోవాలంటే కచ్చితంగా గ్యాన్ ఉండి తీరాలి. ఒక వేళ అకస్మాత్తుగా గ్యాస్ అయిపోతే దాన్ని బుక్ చేయాలి, అది వచ్చే వరకు ఎదురుచూడాలి. కానీ ఇప్పుడా పరిస్థితులకు చెక్ పెట్టవచ్చు. అవును మీరు విన్నది నిజమే. టాప్ తిప్పగానే నీళ్లు ఎలా వస్తాయే, PNG (పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్) కూడా అంతే. మరి ఇది వాడితే ఎక్కువ బిల్లు వస్తుందేమో అని అనుకుంటే పొరపాటే. ఎంత వాడుకుంటే అంతే బిల్లు కట్టుకోవచ్చు. అలానే దీని ధర చాలా తక్కువ. అయితే ఎల్పీజీ కంటే కూడా దీనిని ఇంట్లో ఉపయోగించడం చాలా మేలు. గాలి కన్నా ఈ గ్యాస్ తేలికగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఒక వేళ లీక్ అయినా ఇంట్లో మంట చెలరేగే పరిస్థితులు చాలా తక్కువ. అలానే పర్యావరణానికి హాని కాకుండా మేలు చేస్తుంది.
LPGని ముడి చమురు నుంచి తయారు చేస్తారు. కానీ PNGని మాత్రం నేచురల్గా వాయు క్షేత్రాల నుంచి వచ్చే మిథేన్ గ్యాస్. అయితే దీన్ని కొన్నేళ్లుగా విజయవాడ, కాకినాడలో కొంత మంది వినియోగిస్తున్నారు. ఎల్పీజీతో పోల్చితే ఇది ఇంట్లో వాడేందుకు చాలా సౌకర్యంగా ఉందని చెబుతున్నారు. యుద్ధ ప్రభావం వల్ల గ్యాస్ కొరత ఏర్పడడం వల్ల ఇప్పుడు అందరి చూపు పీఎన్జీపై పడింది. దీంతో దీని డిమాండ్ పట్టణాల్లో బాగా పెరిగింది.
తక్కువ ఖర్చు - వాడకం సులువు : ప్రజల్లో దీన్ని డిమాండ్ భారీగా పెరగడంతో దీనిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కనెక్షన్లు ఇచ్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అయితే దాదాపు 10 లక్షల PNG కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేసింది. అలానే వచ్చే మూడు నెలల్లో లక్ష కనెక్షన్లు ఇచ్చేందుకు చూస్తుంది. PNG కనెక్షన్లు ఇచ్చేందుకు 2.98 లక్షల పైపులు సిద్ధంగా ఉన్నా యి. ఆ పైపులను దాదాపు 1.58 లక్షల మీటర్లుగా బిగించి రెడీగా ఉంచారు. ప్రస్తుతం 65 కుటుంబాలు దీనిని యూజ్ చేస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా విజయవాడలో లక్ష కనెక్షన్లు ఇచ్చినా కేవలం 8,500 కుటుంబాలు మాత్రమే వినియోగిస్తున్నారు. కాకినాడలోనూ ఇదే పరిస్థితి కేవలం ఈ గ్యాన్ను 26 వేల కుటుంబాలు మాత్రమే వినియోగించుకుంటున్నారు. ఎల్పీజీ వాడకం కంటే కూడా పీఎన్జీ వాడకం చాలా సలువు. గ్యాస్ బుకింగ్, డెలివరీ, ఫిట్టింగ్ ఇలా వేరే వాళ్లపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. అదే పీఎన్జీ మాత్రం అలా కాదు. దీని వాడడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగదు. అలానే ఒక వేళ ఇంట్లో కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటే వారికి నెలకు రూ. 400ల బిల్లును చెల్లిస్తున్నారు. దీనిని స్వయంగా పీఎన్జీని ఉపయోగిస్తున్న తాడిగడపలో ఉంటున్న నాగేశ్వరరావు అన్నారు.
వద్దనుకుంటే డిపాజిట్ వెనక్కి వస్తుంది : ప్రస్తుతం ఎల్పీజీ సిలిండర్ 14.2 కిలోలు అయితే విజయవాడలో దాని ధర రూ.935. కిలో గ్యాస్ సిలిండర్ ధర సుమారు రూ.66గా ఉంది. పీఎన్జీ విషయానికి వస్తే కిలోకు రూ.51 చొప్పున లభిస్తుంది. బిల్లులు రెండు నెలలకు ఒకసారి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పీఎన్జీ కనెక్షన్కు డిపాజిట్ రూ.6,000 నుంచి రూ.7,500 వరకు ఉంటుంది. ఇది తగ్గించాలంటే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. కనెక్షన్ రద్దు చేసుకోవాలని అనుకుంటే, వాడుకున్నంత గ్యాస్ వరకు మినహాయించి డిపాజిట్ తిరిగి ఇస్తారు. పీఎన్జీలో పారిశ్రామిక, వాణిజ్య కనెక్షన్లూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటి ధర కూడా ఎక్కువే.
వాడుకునేందుకు తేలికగా ఉంటుంది : కొందరు వినియోగదారులు ఎప్పటినుంచో పీఎన్జీ గ్యాస్ను వినియోగిస్తున్నారు. దాన్ని ఇంట్లో ఉపయోగిస్తునప్పటి నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు.
ఈ గ్యాస్ కనెక్షన్ను మేము ఏడేళ్ల కింద తీసుకున్నాము. పెట్టించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మాకు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగలేదు. మేము నలుగురం. కొత్త కనెక్షన్స్ అయితే రెండు నెలలకోసారి బిల్లును చెల్లిస్తారు. మాది పాత కనెక్షన్ కాబట్టి మూడు నెలలకోసారి బిల్ పే చేస్తాము. గ్యాస్ సిలిండర్తో పోల్చితే పైప్డ్ గ్యాస్తోనే డబ్బులు ఆదా అవుతున్నాయి. యుద్ధం వంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా అంతగా ప్రభావం ఉండదు. - లక్ష్మి, గృహిణి, ఆర్వీ రెసిడెన్సీ, ప్రతాప్నగర్, కాకినాడ
