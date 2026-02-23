రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో పోలీసు అధికారి సునీల్నాయక్ అరెస్టు
గతంలో సీఐడీ డీఐజీగా పనిచేసిన సునీల్నాయక్ - కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న సునీల్నాయక్ - బిహార్ క్యాడర్కు చెందిన సునీల్నాయక్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 11:08 AM IST
AP Police Arrest IPS Sunil Nayak : రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న సునీల్నాయక్ను ఏపీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బిహార్ క్యాడర్కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్నాయక్ను ఏపీ పోలీసులు బిహార్లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో సునీల్నాయక్ నిందితుడిగా ఉన్నారు. గుంటూరులోని నగరంపాలె పోలీస్స్టేషన్లో సునీల్నాయక్ పై కేసునమోదైంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆయన డిప్యూటేషన్పై సీఐడీలో పని చేశారు. రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో సునీల్నాయక్ పాత్రపై ఫిర్యాదుతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. విచారణ నిమిత్తం పలు సార్లు నోటీసులు ఇచ్చినా సునీల్నాయక్ స్పందించ లేదు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సునీల్నాయక్ బిహార్ సర్వీస్కు వెళ్లిపోయారు.
పాట్నాకు వెళ్లిన ఏపీ పోలీసులు : సునీల్నాయక్ను అరెస్టు చేయడానికి ఏపీ పోలీసులు బిహార్లోని పాట్నాకు వెళ్లారు. ప్రస్తుతం సునీల్నాయక్ అగ్నిమాపక శాఖ ఐజీగా పని చేస్తున్నారు. అక్కడ గృహ నిర్బంధంలో ఉన్న ఆయనను ఏపీ పోలీసులు ట్రాన్సిట్ రిమాండ్పై ఆంధ్రప్రదేశ్కు తీసుకొస్తున్నారు.
బిహార్ పోలీసుల కథనం ప్రకారం: పాట్నాలోని అగ్నిమాపక దళ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ అధికారిక నివాసంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు బృందం దాడి చేసిందని బీహార్ పోలీసులు తెలిపారు. ఆయనపై ఆంధ్రప్రదేశ్లో హత్య కేసు నమోదు చేయడంతో అక్కడి పోలీసులు అరెస్టు చేశారని బిహార్ పోలీసులు తెలిపారు.
రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసు : 2021లో అప్పటి నర్సాపురం ఏపీ రఘురామకృష్టరాజు అరెస్టు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని సీఐడీలో సునీల్నాయక్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. రఘురామకృష్ణరాజుపై కస్టడీలో దాడికి పాల్పడ్డారని అప్పట్లో ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయంలో కోర్టు ఆదేశం మేరకు సునీల్నాయక్ పై కేసు నమోదు చేశారు. కోర్టు ఆయన బెయిల్ రద్దు చేసిన తర్వాత, ఆంధ్ర పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేయడానికి పాట్నాకు వచ్చారు. ఆయనను కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత, ఆంధ్ర పోలీసులు ఆయనను ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ కు తరలించనున్నట్లు సమాచారం.
