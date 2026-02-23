ETV Bharat / state

రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో పోలీసు అధికారి సునీల్​నాయక్​ అరెస్టు

గతంలో సీఐడీ డీఐజీగా పనిచేసిన సునీల్​నాయక్ - కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న సునీల్​నాయక్ - బిహార్‌ క్యాడర్‌కు చెందిన సునీల్​నాయక్​ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

AP Police Arrest IPS Sunil
AP Police Arrest IPS Sunil (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 11:08 AM IST

AP Police Arrest IPS Sunil Nayak : రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న సునీల్​నాయక్​ను ఏపీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బిహార్‌ క్యాడర్‌కు చెందిన ఐపీఎస్‌ అధికారి సునీల్​నాయక్​ను ఏపీ పోలీసులు బిహార్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో సునీల్​నాయక్​​ నిందితుడిగా ఉన్నారు. గుంటూరులోని నగరంపాలె పోలీస్​స్టేషన్​లో సునీల్​నాయక్​ ​పై కేసునమోదైంది. వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వంలో ఆయన డిప్యూటేషన్​పై సీఐడీలో పని చేశారు. రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో సునీల్​నాయక్ పాత్రపై ఫిర్యాదుతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. విచారణ నిమిత్తం పలు సార్లు నోటీసులు ఇచ్చినా సునీల్​నాయక్​ స్పందించ లేదు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సునీల్​నాయక్​ ​ బిహార్ సర్వీస్​కు వెళ్లిపోయారు.​

రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసులో పోలీసు అధికారి సునీల్​నాయక్ అరెస్టు (ETV Bharat)

పాట్నాకు వెళ్లిన ఏపీ పోలీసులు : సునీల్​నాయక్​ను అరెస్టు చేయడానికి ఏపీ పోలీసులు బిహార్​లోని పాట్నాకు వెళ్లారు. ప్రస్తుతం సునీల్​నాయక్​ అగ్నిమాపక శాఖ ఐజీగా పని చేస్తున్నారు. అక్కడ గృహ నిర్బంధంలో ఉన్న ఆయనను ఏపీ పోలీసులు ట్రాన్సిట్​ రిమాండ్​పై ఆంధ్రప్రదేశ్​కు తీసుకొస్తున్నారు. ​

బిహార్​ పోలీసుల కథనం ప్రకారం: పాట్నాలోని అగ్నిమాపక దళ ఇన్​స్పెక్టర్​ జనరల్​ అధికారిక నివాసంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు బృందం దాడి చేసిందని బీహార్ పోలీసులు తెలిపారు. ఆయనపై ఆంధ్రప్రదేశ్​లో హత్య కేసు నమోదు చేయడంతో అక్కడి పోలీసులు అరెస్టు చేశారని బిహార్​ పోలీసులు తెలిపారు.

రఘురామ కస్టోడియల్‌ టార్చర్‌ కేసు : 2021లో అప్పటి నర్సాపురం ఏపీ రఘురామకృష్టరాజు అరెస్టు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని సీఐడీలో సునీల్​నాయక్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. రఘురామకృష్ణరాజుపై కస్టడీలో దాడికి పాల్పడ్డారని అప్పట్లో ఆయన ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయంలో కోర్టు ఆదేశం మేరకు సునీల్​నాయక్ పై కేసు నమోదు చేశారు. కోర్టు ఆయన బెయిల్ రద్దు చేసిన తర్వాత, ఆంధ్ర పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేయడానికి పాట్నాకు వచ్చారు. ఆయనను కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత, ఆంధ్ర పోలీసులు ఆయనను ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ కు తరలించనున్నట్లు సమాచారం.

