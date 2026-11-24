ఆరోగ్యానికయ్యే వ్యయంలో సగానికి పైగా ప్రజలపైనే - తలసరి జేబు ఖర్చు రూ.4,362
Ap Health Expenditure ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరోగ్యం కోసం అయ్యే ఖర్చులో సగానికి పైగా భారం ప్రజల జేబులపైనే పడుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:09 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరోగ్యం కోసం అయ్యే ఖర్చులో సగానికి పైగా భారం ప్రజల జేబులపైనే పడుతోంది. 2023-24లో రాష్ట్రంలో మొత్తం రూ.43,177 కోట్ల ఆరోగ్య వ్యయంలో ప్రజలు సొంతంగా వెచ్చించింది. ఏకంగా 53.54 శాతం కావడం, జాతీయ సగటు కంటే తలసరి జేబు ఖర్చు దాదాపు రూ.1,500 ఎక్కువగా ఉండటం కేంద్ర ప్రభుత్వ తాజా 'జాతీయ ఆరోగ్య ఖాతాల అంచనాల నివేదిక' (ఎన్హెచ్ఏఈ)లో ఈ విషయం వెల్లడైంది.
- రాష్ట్రంలో ఒక వ్యక్తికి సగటున ఏడాదికి ఆరోగ్యంపై రూ.8,147 ఖర్చవుతుండగా, జాతీయ స్థాయిలో ఇది రూ.6,801 మాత్రమే.
- రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి (జీఎస్డీపీ) రూ.14.23 లక్షల కోట్లలో ఆరోగ్యంపై చేస్తున్న వ్యయం 3 శాతం.
- ఆరోగ్య వ్యయంలో ప్రభుత్వం తలసరి రూ.3,347 ఖర్చు చేస్తుంటే ప్రజలు వారి జేబుల నుంచి (ఔట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్-ఓఓపీఈ) తలసరి రూ.4,362 వెచ్చిస్తున్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. జాతీయ స్థాయిలో ప్రజల తలసరి జేబు ఖర్చు రూ.2,901 మాత్రమే.
- తలసరి జేబు ఖర్చులో దేశంలోని ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో కేరళ రూ.8,870తో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఆ తర్వాతి స్థానంలో రూ.4,362తో ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమబెంగాల్లు ఉన్నాయి. పొరుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ రూ.2,917, తమిళనాడు రూ.2,577, ఒడిశా రూ.2,424, కర్ణాటక రూ.2,208, ఛత్తీస్గఢ్ రూ.1,589 కంటే ఏపీలో తలసరి జేబు ఖర్చు అధికం.
బీమా ఖర్చు రూ.2,732 కోట్లు
- దేశంలో ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే ఆరోగ్య బీమా పథకాలకు 2023-24లో రూ.33,385 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు నివేదిక పేర్కొంది.
- ఏపీలో ఆయుష్మాన్ భారత్-ఆరోగ్యశ్రీ పథకాల కింద రూ.2,732 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు వెల్లడించింది.
ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తేనే : ఈ పరిస్థితికి ప్రైవేటు ఆసుపత్రులపై అధికంగా ఆధారపడటమే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మౌలిక సౌకర్యాలు, వైద్యులు, మందుల లభ్యతను పెంచి, ఆరోగ్యశ్రీ పథకం పరిధిని మరింత విస్తరిస్తే ప్రజల జేబు భారం గణనీయంగా తగ్గుతుందని సూచిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వైద్య ఖర్చులను తగ్గించే దిశగా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. లేకపోతే పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం రోజురోజుకూ మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ఇప్పుడు అత్యవసరమని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.