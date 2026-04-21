సింగపూర్‌ పర్యటనలో ఏపీ మంత్రుల - అతిపెద్ద లైఫ్‌స్టైల్‌ సెంటర్‌ టాంపైన్స్‌ హబ్‌ సందర్శన

సింగపూర్‌ పర్యటనలో ఏపీ మంత్రుల బృందం పర్యటన - ఆ దేశ మంత్రి గన్‌ సియో హువాంగ్‌తో భేటీ - అనంతరం అతిపెద్ద లైఫ్‌స్టైల్‌ సెంటర్‌ టాంపైన్స్‌ హబ్‌ సందర్శన

Published : April 21, 2026 at 10:47 PM IST

Choose ETV Bharat

AP Ministerial Group Visiting Singapore: సింగపూర్‌ పర్యటనలో భాగంగా మంత్రుల బృందం ఆ దేశ వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గన్‌ సియో హువాంగ్‌తో భేటీ అయింది. రెండు దేశాల మధ్య ఇప్పటికే ఉన్న స్నేహ, ఆర్థిక భాగస్వామ్యంతోపాటు పలు రంగాల్లో సహకారంపైనా చర్చించారు. అనంతరం సింగపూర్‌లో అతిపెద్ద లైఫ్‌స్టైల్‌ సెంటర్‌ టాంపైన్స్‌ హబ్‌ను మంత్రుల బృందం సందర్శించింది. ఆ దేశ సామాజిక నిర్మాణం, ప్రజలకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై అక్కడి అధికారులు రాష్ట్ర బృందానికి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.

7 రోజుల పర్యటన కోసం సింగపూర్‌ చేరుకున్న మంత్రులు మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, అనిత, సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌, అనగాని సత్యప్రసాద్‌, బీసీ జనార్ధన్‌రెడ్డిలకు విమానాశ్రయంలో అక్కడి తెలుగు అసోసియేషన్ ఘన స్వాగతం పలికింది. తర్వాత మంత్రుల బృందం సింగపూర్ విదేశీ వ్యవహారాలు, వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గన్ సియో హువాంగ్‌తో భేటీ అయింది. సింగపూర్‌లోని భారత హై కమిషనర్ సమక్షంలో జరిగిన సమావేశంలో భారత్ –సింగపూర్ మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాలిక స్నేహ సంబంధాలు, ఆర్థిక భాగస్వామ్యం, పరస్పర సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంపై ఇరు దేశాల నేతలు చర్చించారు.

ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం, పెట్టుబడుల విస్తరణ, మౌలిక వసతులు, లాజిస్టిక్స్, పునరుత్పాదక శక్తి రంగాల్లో సహకారంపై చర్చ జరిగింది. స్మార్ట్ సిటీస్, అర్బన్ ప్లానింగ్, వ్యర్థాల నిర్వహణలో సింగపూర్ నైపుణ్య వినియోగం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన విద్య, శిక్షణ కార్యక్రమాలు, ఫిన్‌టెక్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి టెక్నాలజీ రంగాల్లో భాగస్వామ్యం వంటి అంశాలపై విస్తృత స్థాయిలో చర్చలు జరిగాయి. సింగపూర్‌లోని ఆధునిక పరిపాలన విధానాలు, నగరాభివృద్ధి నమూనాలు, సుస్థిర అభివృద్ధి అంశాలపై ఆ దేశ ప్రభుత్వం శిక్షణ ఇవ్వనుంది. సమావేశం పూర్తి సానుకూల వాతావరణంలో జరిగిందని, భవిష్యత్తులో ఇరు దేశాల సంబంధాలు మరింత బలపడతాయని నేతలు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

లైఫ్‌స్టైల్‌ సెంటర్‌ టాంపైన్స్‌ హబ్‌ సందర్శన: అనంతరం సింగపూర్‌లో అతిపెద్ద లైఫ్ స్టైల్ సెంటర్‌గా ఉన్న అవర్ టాంపైన్స్ హబ్‌ను మంత్రుల బృందం సందర్శించింది. క్రీడలు, థియేటర్లు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, లైబ్రరీలు, షాపింగ్ మాల్‌తో టాంపైన్స్ హబ్ రిక్రియేషన్ హబ్‌గా ఉంది. అవర్ టాంపినీస్ హబ్‌లో ఉన్న ఫెస్టివ్ ఆర్ట్స్ థియేటర్‌ను మంత్రులు సందర్శించారు. సింగపూర్ సామాజిక నిర్మాణం,ప్రజలకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై అక్కడి అధికారులు మంత్రులకు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.

ఈ పర్యటనలో సింగపూర్‌లో ఆధునిక పరిపాలనా విధానాలను, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని మంత్రుల బృందం అధ్యయనం చేయనుంది. సింగపూర్ ప్రభుత్వం, ప్రపంచ బ్యాంక్‌తో సింగపూర్-ఏపీ జాయింట్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ వరల్డ్ క్లాస్ అవగాహన ఒప్పందంలో భాగంగా, సింగపూర్ పాలన నమూనా, రాజకీయ జవాబుదారీతనం, నేషన్ ఫస్ట్ వంటి నాయకత్వ సూత్రాలపై నిర్వహించే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ శిక్షణా కార్యక్రమంలో మంత్రులు పాల్గొంటారు.

