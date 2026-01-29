ETV Bharat / state

వాణిజ్య సంస్కరణల కార్యాచరణలో ఏపీ ముందంజ - ఆర్థిక సర్వేలో వెల్లడి

పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థికసర్వేలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అభివృద్ధి అంశాలను ప్రస్తావన - ఏపీలో ఏటా ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతూ వస్తోందని, తెలంగాణలో సాగు యోగ్య భూ విస్తీర్ణం పెరిగినట్లు వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 4:59 PM IST

Andhra Pradesh in Economic Survey: పార్లమెంట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థికసర్వేలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అభివృద్ధి అంశాలను ప్రస్తావించారు. ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన పలు విషయాలను వివరించింది. ఏపీలో ఏటా ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతూ వస్తోందని తెలిపింది. తెలంగాణలో సాగు యోగ్య భూ విస్తీర్ణం పెరిగినట్లు ఆర్థిక సర్వే వెల్లడించింది. మిషన్ కాకతీయ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వల్ల సాగు విస్తీర్ణం పెరిగినట్లు పేర్కొంది.

ఏపీలో ఇలా: ఏపీలో ద్రవ్యోల్బణం 2022-23లో 7.57 శాతం ఉంటే 2025-26కి 1.39 శాతానికి తగ్గిందని సర్వే వెల్లడించింది. తెలంగాణలో 8.61 శాతం నుంచి 0.20 శాతానికి దిగిందని తెలిపింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జాతీయ సగటు ద్రవ్యోల్బణం 1.72 శాతం కంటే తక్కువగా నమోదైందని పేర్కొంది. అకాల వర్షాలు, ప్రకృతి ప్రకోపాల కారణంగా వ్యవసాయ దిగుబడి తగ్గుతోందని వివరించింది. ఇంకా కొత్త నగరాల విస్తరణ, అభివృద్ధి వ్యవహారాల్లో ఏపీ రాజధాని అమరావతి గురించి ప్రస్తావించింది. అమరావతి హరిత నగర నిర్మాణాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. నగర నిర్మాణంలో అరుదైన అవకాశాలు అమరావతికి లభించాయని తెలిపింది.

వాణిజ్య సంస్కరణల కార్యాచరణలో ఏపీ ముందడుగులో ఉందని, దీని కారణంగా రాష్ట్రంలో వ్యాపార వాతావరణం పెరుగుతోందని సర్వే తెలిపింది. సింగిల్‌ విండో ద్వారా పారిశ్రామిక అనుమతులు మంజూరు చేయడాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆర్థిక సర్వే పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో 6,900 గ్రామాల్లో 81 లక్షల భూకమతాల రీ సర్వే, 86,000 సరిహద్దు వివాదాలు పరిష్కారం అయ్యాయని వివరించింది. ఏపీలో ప్రపంచ స్థాయి బల్క్‌డ్రగ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. పంజాబ్, ఏపీ, గుజరాత్‌కు విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతోందని సర్వే తెలిపింది. దేశంలో జీవనయోగ్య నగరాల్లో టాప్‌ 10లో విజయవాడ, తిరుపతి నిలిచాయని పేర్కొంది.

తెలంగాణలో: తెలంగాణలో సాగు యోగ్య భూ విస్తీర్ణం 2014-23 మధ్య 1.31 కోట్ల ఎకరాలు ఉందని అది 2.21 కోట్లకు పెరిగినట్లు ఆర్థిక సర్వే తెలిపింది. తయారీ రంగంలో తెలంగాణ 5 శాతం వాటా నమోదు చేసినట్లు పేర్కొంది. ఏఐ స్టార్టప్‌ల్లో తెలంగాణ వాటా 7 శాతం కాగా 30 శాతంతో కర్ణాటక అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఐటీ, ఫైనాన్స్‌, ప్రొఫెషనల్‌ సర్వీసుల్లో కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వాటా 40 శాతంగా ఉంది. భూభారతి పోర్టల్ ద్వారా రెవెన్యూ, స్టాంప్స్, రిజిస్ట్రేషన్ల విభాగాలను తెలంగాణ ఏకీకృతం చేసినట్లు తెలిపింది.

అత్యధిక పట్టణ జనాభాలో ముంబయి, దిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌ ఉన్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల్లో హైదరాబాద్‌ 4వ స్థానం, విజయవాడ 10వ స్థానంలో నిలిచాయి. 2035 నాటికి హైదరాబాద్ జీడీపీ 201.4 బిలియన్‌ డాలర్లు, విజయవాడ 21.3 బిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక సర్వే అంచనా వేసింది. మున్సిపల్ బాండ్స్‌ జారీలో భాగ్యనగరం అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.

