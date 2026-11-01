ఏపీలో 'పుర' పోరు - 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పోలింగ్ ప్రారంభం
AP Local Body Elections: రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమయ్యాయి. మొత్తం 92 చోట్ల ఎన్నికలు జరగుతున్నాయి. 13 నగర పాలకసంస్థలు, 79 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:17 AM IST
సార్వత్రిక ఎన్నికల విజయాన్ని మరింత పెంచుకోవాలని కూటమి. గత పరాభవం నుంచి బయటపడి రాజకీయ ఉనికిని చాటుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ ఇలా ఇరు పక్షాలు సర్వశక్తులు ఒడ్డి పుర పోరులోకి దిగుతున్నాయి. మరీ ఎవరి సత్తా ఏంటి? ఎవరి హామీలు ప్రజలను ఆకర్షించాయి? ఎవరి ప్రచారం మెప్పిచింది? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ ఓటర్లు కాసేపట్లో సమాధానం చెప్పనున్నారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి 13 నగరపాలక సంస్థలు, 79 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో పోలింగ్ ప్రారంభమయ్యాయి.
రాష్ట్రంలో పట్టణ రాజకీయ సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత రెండున్నరేళ్లకు జరుగుతున్న పుర పోరు కోసం అధికార కూటమి, వైఎస్సార్సీపీ తమదైన వ్యూహాలతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాయి. వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో దెబ్బతిన్న వ్యవస్థలను గాడిన పెట్టడం, సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, రాష్ట్ర బ్రాండ్ ఇమేజ్ను పునరుద్ధరించడాన్ని కూటమి ప్రధాన ప్రచారాస్త్రాలుగా చేసుకుంది.
స్థానిక ఎన్నికల్లో పట్టం కడితే కేంద్రం, రాష్ట్రం, స్థానిక సంస్థల్లో ఒకే పాలనతో అభివృద్ధి వేగవంతమవుతుందని ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చింది. మరోవైపు మూడు పార్టీల మధ్య మొదట్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై కొంత ప్రతిష్ఠంభన ఎదురైనా విస్తృత చర్చలు, సమన్వయంతో పొత్త ధర్మానికి కట్టుబడి సమస్యను పరిష్కరించుకున్నాయి. ఆశావహులు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొన్నిచోట్ల తిరుగుబాటు అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచినా, మూడు పార్టీల నేతల సమన్వయంతో పరిస్థితులను చక్కదిద్దారు. కూటమి ఐక్యతను చాటుతూ ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. మరోవైపు ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు, విమర్శలనే ప్రధాన అస్త్రాలుగా చేసుకుని వైఎస్సార్సీపీ ఓట్లు అభ్యర్థించింది.
87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో: ఏకగ్రీవాల విషయంలో కూటమి గణనీయమైన ఆధిక్యం సాధించింది. 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో టీడీపీ 15, జనసేన ఒకటి, బీజేపీ ఒకటి చొప్పున మొత్తం 17 ఛైర్పర్సన్ స్థానాలను ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్నాయి. ఎనిమిది చోట్ల అన్ని వార్డులను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో 613 వార్డులు కూటమికి, 18 వార్డులు వైఎస్సార్సీపీకి ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఇక ఎనిమిది నగరపాలక సంస్థల్లో 118 డివిజన్లు ఏకగ్రీవం కాగా వాటిలో 117 కూటమికి, ఒకటి వైఎస్సార్సీపీకి దక్కింది. ముఖ్యంగా జగన్ సొంత జిల్లా కడపలో కూటమి స్పష్టమైన పైచేయి సాధించింది. జిల్లాలో ఆరు మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ స్థానాలను ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకుంది. కడప నగరపాలక సంస్థలోని 66 డివిజన్లకు గానూ 52 డివిజన్లను ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకుంది. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ ఆత్మరక్షణలో పడింది. రాయలసీమ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పోటీకి అభ్యర్థులను వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఏకగ్రీవాలతో ముందంజలో ఉన్న కూటమి: వైఎస్సార్సీపీ తన రాజకీయ ఉనికిని నిలబెట్టుకునేందుకు గట్టిగానే ప్రయత్నించింది. ఐతే పలు ప్రాంతాల్లో నాయకుల మధ్య సమన్వయ లోపం, సీనియర్ నేతలు ఎన్నికల బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవడంతో కేడర్కు సరైన దిశానిర్దేశం కొరవడింది. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రత్యర్థి పార్టీల అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకున్న ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఆ పార్టీకి అభ్యర్థుల కొరత ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ విశాఖ, విజయవాడ లాంటి ప్రధాన నగరాల్లో అస్తిత్వ పోరాటంగా భావించి శక్తియుక్తులున్నీ ఉపయోగించింది. కొన్ని పట్టణాల్లో మాత్రం పోటీ హోరాహోరీగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఇరు పక్షాలు గెలుపే లక్ష్యంగా సర్వశక్తులు ఒడ్డాయి. విజయవాడ, చీరాల, నెల్లిమర్ల, సాలూరులో మేయర్, ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో ఫలితాలపై ఆసక్తి పెరిగింది.
మొత్తంగా పట్టణ ఓటర్ల తీర్పు కోసం రాష్ట్ర రాజకీయ పక్షాలు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఏకగ్రీవాలతో ముందంజలో ఉన్న కూటమి అదే ఆధిపత్యాన్ని పోలింగ్లోనూ కొనసాగిస్తుందా? లేదా వైఎస్సార్సీపీ తన ఓటు బలాన్ని నిరూపించుకుని ఉనికిని చాటుకుంటుందా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. పట్టణ ప్రజల తీర్పు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎలాంటి సంకేతాలిస్తుందో తెలియాలంటే 3వ తేదీ ఫలితం వరకూ వేచి చూడాల్సిందే.
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