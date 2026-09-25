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రైతులకు గుడ్​న్యూస్ - ఖరీఫ్ ధాన్యం సేకరణ నవంబర్ 1 నుంచి ప్రారంభం

2026-27 ఖరీఫ్ సీజన్‌కు సంబంధించిన ధాన్యం సేకరణ నవంబర్ 1న ప్రారంభమవుతుందని రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.

ఖరీఫ్ 2026-27 ధాన్యం సేకరణ
ఖరీఫ్ 2026-27 ధాన్యం సేకరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:48 PM IST

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Andhra Pradesh Kharif Paddy Procurement : ఖరీఫ్ 2026-27కు సంబంధించి ధాన్యం సేకరణను నవంబర్ 1 నుంచి చేపట్టనున్నట్లు రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలియచేశారు. ప్రస్తుత ఖరీఫ్​లో దాదాపు 37లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించనున్నట్లు మంత్రి చెప్పారు. విజయవాడలోని ఆంత్రాక్స్ ఎక్స్ కన్వెన్షన్ హాల్​లో ఖరీఫ్ 2026-27 ధాన్యం సేకరణ సన్నద్ధతపై కార్యశాల జరిగింది.

ముఖ్య అతిధిగా మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ : పౌరసరఫరాలు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, సంయుక్త కలెక్టర్లు, రైస్ మిల్లర్లతో పౌర సరఫరాల శాఖ నిర్వహించిన ఖరీఫ్ సీజన్ ధాన్యం కొనుగోళ్ల కార్యశాలకు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ముఖ్య అతిధిగా హాజరయ్యారు. పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ కన్నబాబు, వ్యవసాయశాఖ డైరెక్టర్ మనాజిర్ జీలాని సమూన్, ఏపీఎస్‌సీఎస్‌సీఎల్ చైర్మన్ సుధీర్, ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ డా. పీ.వీ సత్యనారాయణ, పౌర సరఫరాల శాఖ డైరెక్టర్ నుపూర్ అజయ్‌ కుమార్, రాష్ట్ర రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఖరీఫ్ 2026-27 ధాన్యం సేకరణ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,619 కొనుగోలు కేంద్రాలు (ETV Bharat)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,619 కొనుగోలు కేంద్రాలు : ఈ సందర్భంగా మంత్రి నాదెండ్ల మీడియాతో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నవంబర్ 1 నుంచి ఖరీఫ్ ధాన్యం సేకరణ ప్రక్రియను ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. వ్యవసాయ శాఖ అంచనాల ప్రకారం ఈ ఖరీఫ్‌లో దాదాపు 37 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ధాన్యం కొనుగోళ్ల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,619 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వహణ కోసం దాదాపు 24,000 మంది సిబ్బందిని కేటాయిస్తున్నట్లు తెలియచేశారు. సేకరణ ప్రక్రియ నిమిత్తం 6 కోట్ల 10 లక్షల గన్నీ బ్యాగుల సిద్ధం చేశామన్నారు. ధాన్యం రవాణా కోసం జీపీఎస్ అమర్చిన సుమారు 31 వేల వాహనాలను వినియోగించనున్నామన్నారు.

" ధాన్యం కొనుగోలు సన్నద్ధతపైన పౌరసరఫరాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వర్క్‌షాప్‌లో పాల్గొనడం జరిగింది. ధాన్యం సేకరణకు 24 వేల మంది సిబ్బందిని నియమించి 37 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నుల ధాన్యం సేకరణకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ధాన్యం సేకరణ అంచనా తగ్గింది. ఖరీఫ్‌ ధాన్యం సేకరణకు 2,619 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. కల్లాల నుంచి మిల్లులకు ధాన్యం రవాణాకు 31 వేల వాహనాలు అందుబాటులో ఉంచుతాం.ఈ ఏడాది రైతులకు రవాణా ఖర్చులు చెల్లించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం." - నాదెండ్ల మనోహర్‌, ఏపీ పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి

నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి : దేశంలోనే తొలిసారిగా ధాన్యం కొనుగోలుతో పాటే నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకి రవాణా ఛార్జీలను జమ చేసే సంస్కరణలను ఈ ఖరీఫ్​లో అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి అన్నారు. రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా మిల్లర్లు, అధికారులు పూర్తి సమన్వయంతో, జవాబుదారీతనంతో పనిచేయాలని ఆదేశించామని మంత్రి తెలిపారు. ఎల్-నినో ప్రభావం వల్ల గతంలో కోటి 60 లక్షల టన్నులుగా ఉన్న అంచనా కోటి 10 లక్షల టన్నులకు తగ్గిందని, ప్రస్తుత వర్షాల ఆధారంగా అవసరమైతే కేంద్రంతో మాట్లాడి ధాన్యం సేకరణ లక్ష్యంలో మార్పులు చేస్తామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలియచేశారు.

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