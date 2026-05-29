గాలివాన బీభత్సం - పలుచోట్ల విరిగిపడ్డ విద్యుత్ స్తంభాలు, నేలకూలిన చెట్లు

కృష్ణా జిల్లాలో తాటిచెట్టు విరిగిపడి ఇద్దరు మృతి - కర్నూలు జిల్లాలో చెట్టుకొమ్మ విరిగిపడి ఓ రైతు మృతి - జమ్మలమడుగు రైల్వేస్టేషన్‌ ప్లాట్‌ఫాంల పైకప్పు ధ్వంసం - అరటి, మామిడితోటలకు తీవ్ర నష్టం

Andhra Pradesh Is Experiencing Heavy Rains With Thunderstorms
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 8:48 PM IST

Andhra Pradesh Is Experiencing Heavy Rains With Thunderstorms : రాష్ట్రం ఒకవైపు తీవ్రమైన ఎండల తాకిడికి మరోవైపు ఈదురు గాలుల ఉద్ధృతికి అతలాకుతలమవుతోంది. అనేక ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షాలు రైతులకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించాయి. చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. కృష్ణా జిల్లాలో ఇద్దరు వ్యక్తులు, కర్నూలు జిల్లాలో ఒక రైతు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

గాలివానకు నష్టపోయిన రైతు : కృష్ణా జిల్లాలోని కోడూరు మండలం కుమ్మరిపాలెంలో బలమైన గాలుల కారణంగా ఒక తాటిచెట్టు నేలకూలింది. కుమ్మరిపాలెంకు చెందిన ఇద్దరు నివాసులు మోటార్‌సైకిల్‌పై వెళ్తుండగా ఆ తాటిచెట్టు విరిగి నేరుగా వారిపై పడింది. ఆ ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే మరణించారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ప్రభుత్వం బాధితుల కుటుంబాలకు అండగా ఉంటుందని అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్ హామీ ఇచ్చారు. ఈదురు గాలుల ప్రభావంతో మోపిదేవి మండలం మెల్లమెర్తిలంకలో మామిడి చెట్ల నుంచి కాయలు రాలిపడ్డాయి. కోసురివారిపాలెంలో అరటి తోటలు నేలమట్టమయ్యాయి. లక్షల రూపాయల నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు.

"మామిడి తోటను ఈ సంవత్సరం 60 వేలకు కొన్నాం, కానీ సరిగ్గా కాయలు కాయలేదు. అంతో ఇంతో కాసిన కాయలు కూడా వానకు రాలిపోయాయి. దీంతో మేము బాగా నష్టపోయాం. కొద్ది రోజులు వర్షం పడకుండా ఉండి ఉంటే కాయలు మా చేతికి వచ్చేవి, మేము పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా మాకు తిరిగి వచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు ఇలా జరగడం వల్ల మాకు మందుల పెట్టుబడి కూడా వెనక్కు రాలేదు". -మామిడి రైతు

పిడుగు పడి రైతు మృతి : కర్నూలు జిల్లా నందవరం మండలం ఇబ్రహీంపూరానికి చెందిన కృష్ణ అనే రైతు పిడుగుపాటుకు చెట్టు నేలకూలడంతో మరణించారు. ఆయన ఒక జత ఎద్దులతో తన పొలానికి వెళ్తుండగా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం మొదలైంది. వర్షం నుంచి రక్షణ కోసం కృష్ణ ఒక చెట్టు కింద తలదాచుకున్నారు. కానీ ఆ చెట్టుపై పిడుగు పడింది. దాంతో ఆ చెట్టు విరిగి ఆయనపై పడటంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆయన్ని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ఇబ్రహీంపూరం సమీపంలోని ఒక వాగు పొంగి ప్రవహించడంతో వారి ప్రయాణానికి అంతరాయం కలిగింది. ఒక పోక్లైన్ యంత్రం సహాయంతో వాగును దాటించినప్పటికీ ఆ రైతు ప్రాణాలను కాపాడలేకపోయారు.

"చనిపోయిన వ్యక్తి పేరు కృష్ణ. నాకు వరసకు సొంత పెద్దనాన్న కొడుకు అవుతాడు. వర్షం, గాలి ఎక్కువగా రావడంతో ఎద్దులతో పాటు అతను చెట్టు కిందకు వెళ్లి నిల్చున్నాడు. పిడుగు పడి చెట్టు వాళ్ల పైన పడింది. ఎద్దులకు చిన్న చిన్న గాయాలు అయ్యాయి, కానీ మాను మాత్రం మనిషి పైన పూర్తిగా పడింది. తొలగించేందుకు వీలు కాక జేసీబీని తీసుకువచ్చాం. అక్కడ నుంచి ఆంబులెన్స్​లో ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చాం. కానీ అప్పటికే అతను చనిపోయాడు". -మృతుడి బంధువు

వానకు నేలమట్టమైన అరటితోటలు : బాపట్ల జిల్లా భాటిప్రోలు మండలం పరిధిలోని 'లంక' గ్రామాల్లో ఈదురు గాలుల తీవ్రతకు 500 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న అరటి తోటలు నేలమట్టమయ్యాయి. పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి ఇలా నాశనమైపోయిందని రైతులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఎకరానికి 60 నుంచి 70 వేల దాకా కౌలు ఉంటుంది. ఎకరానికి దాదాపు 900 వరకు మొక్కలు వేస్తాం. అప్పుడు సుమారుగా రూ. 1,50,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఈ పంట కోసం పెట్టే పెట్టుబడి ఖర్చు రూ. 80,000 దాకా అవుతుంది. ఒక వేళ పంట నాశనం అవకుండా ఉంటే ఇంచుమించు రూ. 5,00,000 దాకా ఆదాయం వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు రూ. 4,00,000 దాకా ఖర్చు అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇదంతా నష్టపోయాం. ప్రభుత్వం ఏదైనా సహాయం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాం" -నష్టపోయిన అరటి తోట రైతులు

పైకప్పుతో పాటు ఎగిరిపోయిన ఇంట్లో సామాన్లు : కడప జిల్లా ముద్దనూరు మండలం అరవేటిపల్లెలో అరటి పంటలు నేలకూలాయి. జమ్మలమడుగు రైల్వే స్టేషన్‌లో రెండు ప్లాట్‌ఫారాల పైకప్పులు గాలుల ధాటికి ఎగిరిపోయాయి. జమ్మలమడుగు పట్టణంలో విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు నేలకూలాయి. మైలవరం మండలంలో అరటి, బొప్పాయి పంటలకు కూడా తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. మార్కాపురం జిల్లా, త్రిపురాంతకం మండలంలోని పాత అన్నసముద్రంలో, పలు ఇళ్ల పైకప్పు రేకులు పెకిలించుకుపోయాయి. గృహోపకరణాలు దెబ్బతిన్నాయి. చెట్లు నేలకూలాయి.

