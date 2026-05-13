ఉపయోగంలో లేని జైళ్లకు మరమ్మతులు - ప్రతి జిల్లాలో జైలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా ప్రణాళిక

జిల్లా జైలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా ప్రణాళికలు - జైళ్లతో పాటు రీహాబిలిటేషన్ డి - అడిక్షన్ సెంటర్స్ - ఎన్డిపిఎస్ కేసుల కోసం ప్రత్యేక మాప్స్ కోర్టుల ఏర్పాటు

Home Minister Review Meeting On Jails
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 2:42 PM IST

Home Minister Review Meeting On Jails : జైలు శాఖ అధికారులు, రాష్ట్ర అగ్నిమాపక శాఖ పనితీరుపై హోం మంత్రి అనిత సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 106 జైళ్లు (ఫంక్షనింగ్ & నాన్-ఫంక్షనింగ్ కలిపి) ఉండగా, అందులో 25 నాన్-ఫంక్షనింగ్ జైళ్ల వివరాలను ప్రత్యేకంగా జాబితా చేయాలని అనిత ఆదేశించారు. ఉపయోగంలో లేని జైళ్లను మరమ్మతులు చేసి ఇతర జైలు కార్యకలాపాలకు వినియోగించే అవకాశాలపై నివేదిక సిద్ధం చేయాలన్నారు.

జిల్లా జైలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా ప్రణాళికలు : రాజమండ్రి , విశాఖపట్నం జైళ్లలో అధిక రద్దీ ఉన్న నేపథ్యంలో కొన్ని నాన్-ఫంక్షనింగ్ జైళ్లను మరమ్మతులు చేసి ఖైదీలను అక్కడికి తరలించే ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. జైళ్లలో రద్దీ తగ్గించేందుకు సమగ్ర కార్యాచరణ నివేదిక సిద్ధం చేయాలన్నారు. కొత్త జిల్లాల్లో కొత్త జిల్లా జైళ్ల స్థాపనపై ప్రతిపాదనలు ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి జిల్లాలో ఒక జిల్లా జైలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా ప్రణాళిక రూపొందించాలన్నారు.

జైళ్లతో పాటు రీహాబిలిటేషన్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్స్ : భీమునిపట్నం జైలు కూల్చివేతపై పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని చెప్పారు. అవసరమైతే చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. చింతపల్లి జైలు ప్రస్తుతం నాన్-ఫంక్షనల్‌గా ఉందని, ఐటీడీఏ నిధులతో పునరుద్ధరణ ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలన్నారు. జైళ్లతో పాటు రీహాబిలిటేషన్ డి - అడిక్షన్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలపై నివేదిక ఇవ్వాలన్నారు.

ఎన్డీపీఎస్ కేసుల కోసం ప్రత్యేక మాప్స్ కోర్టుల ఏర్పాటు : విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి ప్రాంతాల్లో భూముల కేటాయింపు అంశాన్ని పరిశీలించాలన్నారు. ప్రిసన్ డెవలప్​మెంట్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసే అంశంపై ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎన్డీపీఎస్ కేసుల కోసం ప్రత్యేక మాప్స్ కోర్టుల ఏర్పాటు అంశంపై నివేదిక ఇవ్వాలని చెప్పారు. జైళ్లలో సైకియాట్రిక్ సపోర్ట్ అందించే విధానంపై కార్యాచరణ రూపొందించాలన్నారు.

ఫోన్ల వినియోగంపై నిఘా : ఖైదీలకు స్కిల్ డెవలప్​మెంట్​ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పారు. పెరోల్‌పై విడుదలైన ఖైదీల పూర్తి వివరాలు సేకరించాలని,పెరోల్ ఖైదీలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉండాలని అన్నారు. జైళ్లలో మొబైల్ ఫోన్ల వినియోగాన్ని నియంత్రించేందుకు ఎన్​ఎల్​జెడి పరికరాలు వినియోగించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని, ఖైదీలు, సిబ్బంది ద్వారా మొబైల్ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

కొత్త వాహనాల అవసరంపై నివేదిక : జైళ్లలో ఆత్మహత్యల నివారణపై ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని, జైళ్లలో నుంచి వీడియోలు బయటకు వెళ్లకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. స్వల్పకాల దీర్ఘకాల జైలు సంస్కరణలపై ఎస్ఓపి ఆధారిత కార్యాచరణ రూపొందించాలని, జైళ్లశాఖకు కొత్త వాహనాల అవసరంపై నివేదిక సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.

అగ్నిమాపక కేంద్రాలపై అధికారులతో చర్చ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం అగ్నిమాపక కేంద్రాలు లేని 22 నియోజకవర్గాల పరిస్థితిపై అధికారులతో చర్చించిన మంత్రి, కొత్తగా ప్రతిపాదించిన ఐదు అగ్నిమాపక కేంద్రాల ఏర్పాటు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని వారిని ఆదేశించారు. ప్రత్యేకంగా స్థానిక పరిశ్రమల సహకారంతో విశాఖపట్నం పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని పారిశ్రామిక జోన్లలో అగ్నిమాపక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసే సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించాలని ఆయన సూచించారు. అగ్నిమాపక శాఖలో ప్రస్తుతం ఉన్న సిబ్బంది కొరతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అవసరమైన 1,275 ఖాళీలను దశలవారీగా భర్తీ చేయాలని అలాగే జాబ్ క్యాలెండర్‌లో ఇప్పటికే ఉన్న 305 పోస్టుల నియామక ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.

అగ్నిమాపక సిబ్బంది స్పందన సమయాన్ని ప్రస్తుత 25-30 నిమిషాల నుంచి 15 నిమిషాలకు తగ్గించడానికి ఒక నిర్దిష్ట కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాల్సిన అవసరాన్ని మంత్రి నొక్కి చెప్పారు. పరిశ్రమల సహకారంతో ఫైర్ అవుట్‌పోస్టుల ఏర్పాటు ఫైర్ టెండర్ల వినియోగంపై ఆడిట్‌లు నిర్వహించడం ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాలు (SEZ) ప్రాంతాలలో ఉమ్మడి అగ్నిమాపక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం వంటి అంశాలను పరిశీలించాలని ఆయన సూచించారు.

పరిశ్రమలలో అగ్నిమాపక భద్రతా అధికారుల నియామకాన్ని తప్పనిసరి చేయడంతో పాటు వారి పనితీరును పర్యవేక్షించడానికి యాదృచ్ఛిక తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. లైసెన్సుల పునరుద్ధరణకు అగ్నిమాపక భద్రతా ధృవీకరణ పత్రాలను తప్పనిసరి చేయాలని ఆయన అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా అటవీ మంటలను నియంత్రించడానికి డ్రోన్ల వాడకం ప్రమాద హెచ్చరిక బోర్డుల ఏర్పాటు వ్యర్థాలను సరిగ్గా వేరు చేయకపోవడం వల్ల జరిగే అగ్ని ప్రమాదాల నివారణపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని మంత్రి సూచించారు. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, అపార్ట్‌మెంట్ సముదాయాలలో అగ్నిమాపక భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని, అలాగే "ఆపద మిత్ర" కార్యక్రమాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని యువత, విద్యార్థులకు స్వచ్ఛంద సేవకుల శిక్షణను విస్తరించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అలాగే సింగపూర్, స్విట్జర్లాండ్​తో పాటు ఛత్తీస్‌గఢ్, చండీగఢ్ రాష్ట్రాల విపత్తు నిర్వహణ విధానాలను అధ్యయనం చేసి, రాష్ట్రంలో అమలు చేయగల అంశాలపై నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అగ్నిమాపక అత్యవసర సేవలను 112 సేవలతో సమన్వయం చేసి ఆధునిక సాంకేతికతతో సేవలను మరింత బలోపేతం చేయాలని మంత్రి అనిత స్పష్టం చేశారు.

