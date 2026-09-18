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తిరుమల శ్రీవారి సేవలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ - ఇస్తికఫాల్ స్వాగతం పలికిన అర్చకులు

రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ముందుగా శ్రీవారి ఆలయ మహాద్వారం వద్దకు చేరుకున్న గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్​కు ఇస్తికఫాల్ స్వాగతం పలికారు.

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న గవర్నర్​ అబ్దుల్​ నజీర్​
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న గవర్నర్​ అబ్దుల్​ నజీర్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 6:07 PM IST

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Governor Abdul Nazeer At Tirumala : రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ముందుగా శ్రీవారి ఆలయ మహాద్వారం వద్దకు చేరుకున్న అబ్దుల్ నజీర్​కు ఆలయ సంప్రదాయాలతో అర్చకులు, టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ఇస్తికఫాల్ పద్ధతిలో స్వాగతం పలికారు. ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరిలు గవర్నర్​కు దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆనంద నిలయంలోకి వెళ్లిన అబ్దుల్ నజీర్ మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేయగా టీటీడీ ఈవో,అదనపు ఈవోలు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు, చిత్ర పటాన్ని అందజేశారు.

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న గవర్నర్​ అబ్దుల్​ నజీర్​ (ETV Bharat)

సేవను తరించేలా అవకాశం : మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారి అభిసేవలో సామాన్య భక్తులకు స్వామి దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. రేపు గరుడవాహనం రద్దీని దృష్టి ఉంచుకొని సామాన్య భక్తులను స్వామివారి అభిషేక దర్శనంలో అనుమతించి సేవను తరించేలా అవకాశం కలిగించారు. 9 కంపార్టుమెంట్లలో వేచివున్న 4 వేల మంది భక్తులను ఆలయంలో సేవ జరుగుతుండగా దర్శనం చేయించారు. దీంతో అభిషేక సేవలో దర్శనం చేసుకోవడంతో భక్తులు ఆనందపడ్డారు.

వైభవంగ శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. కల్పవృక్ష వాహనంపై స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఉభయ దేవేరులతో కలిసి మలయప్పస్వామి తిరువీధుల్లో విహరించారు. ఈ వాహన సేవలో భక్తులు పెద్దఎత్తున పాల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల వేళ సామాన్య భక్తులకు స్వామివారి అభిషేక దర్శన భాగ్యం కలిగింది. అభిషేక సేవ సమయంలో సర్వదర్శన భక్తులను టీటీడీ అనుమతించింది.

కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారిని 68,265 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అలాగే 26,959 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.16 కోట్లుగా నమోదైంది. ప్రస్తుతం 12 కంపార్టుమెంట్లలో దాదాపు 5 వేల మంది భక్తులు దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.

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