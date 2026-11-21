బియ్యం ధరలకు ప్రభుత్వ కళ్లెం - కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న సర్కార్
రాష్ట్రంలో బియ్యం ధరల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. మిల్లర్లు, డీలర్ల వారీగా ధాన్యం, బియ్యం నిల్వలకు పరిమితులు నిర్దేశించింది. రకాలకు అనుగుణంగా గరిష్ఠ విక్రయ ధరలు నిర్ణయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:20 AM IST
రాష్ట్రంలో బియ్యం ధరల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. మిల్లర్లు, డీలర్ల వారీగా ధాన్యం, బియ్యం నిల్వలకు పరిమితులు నిర్దేశించింది. రకాలకు అనుగుణంగా కిలో రూ.47 నుంచి రూ.82 రూపాయల వరకు గరిష్ఠ విక్రయ ధరలు నిర్ణయించింది. ఎంటీయూ సాధారణ రకాలు కిలో రూ.47, బీపీటీ రకాలు, కెఎన్ఎం రూ.66, హెచ్ఎంటీ, ఆర్ఎన్ఆర్ రకం రూ.76, జైశ్రీరామ్ రకం కిలో 82 రూపాయలుగా ధర ఖరారు చేసింది. అధిక ధరలకు అమ్మితే చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. ధాన్యం, బియ్యంపై పరిమితులు విధించేందుకు కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార, ప్రజాపంపిణీ మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన అనుమతి మేరకు పౌరసరఫరాల శాఖ ఎక్స్అఫిషియో కార్యదర్శి కన్నబాబు శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
దాని ప్రకారం ప్రతి సంస్థ తమ వద్దనున్న ధాన్యం, బియ్యం నిల్వల వివరాలను వారంలోగా కేంద్ర ఫుడ్ స్టాక్ పోర్టల్ ద్వారా ప్రకటించాలి. ప్రతి శుక్రవారం తమ వద్దనున్న నిల్వల స్థితిని అప్డేట్ చేయాలి. ఆ సరకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరి ద్వారా తెచ్చారో లావాదేవీల రికార్డులు మెయింటెన్ చేస్తుండాలి. ఏ రోజు ఖాతాల్ని ఆ రోజే పూర్తి చేయాలి.
సరకు దాచిపెట్టినా రికార్డులు తప్పుగా నమోదు చేసినా ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తారు. బియ్యం 10 క్వింటాళ్లు; బియ్యం, ధాన్యం రెండూ కలిపి 25 క్వింటాళ్లకు మించకపోతే ఈ నిబంధనలు వర్తించవు. ఉత్పత్తిదారు సొంతంగా పండించిన పంట సరకును వ్యాపార ప్రాంగణంలో నిల్వ చేసినప్పుడు, వాటిని రోజువారీ ఖాతాలో విడిగా చూపాలి. ప్రతి సంస్థ ప్రవేశద్వారం, ప్రముఖంగా కనిపించే చోట అమ్మకానికి ఉంచిన బియ్యం, సరకుల ధరల పట్టికను తేదీ, సంతకంతో ప్రదర్శించాలి. వివిధ రకాల బియ్యం ధరలను విడిగా పేర్కొనాలి.
పరిమితులు ఇవే: ట్రేడింగ్ రైస్ మిల్లులు సీఎమ్మార్, ప్రభుత్వ నిల్వలు మినహాయించి, అన్ని ప్రాంతాల్లో కలిపి 4,000 క్వింటాళ్లు లేదా వారం రోజుల మిల్లింగ్ సామర్థ్యానికి సరిపడా ఏది ఎక్కువైతే అది నిల్వ చేయొచ్చు. హోల్సేల్ డీలర్లయితే నగరపాలక సంస్థల పరిధిలో వెయ్యి క్వింటాళ్లు, జిల్లా కేంద్రాల్లో 500 క్వింటాళ్లు, ఇతర ప్రాంతాల్లో 250 క్వింటాళ్లు. రిటెయిల్ డీలర్లు పట్టణ ప్రాంతాల్లో 100 క్వింటాళ్లు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 50 క్వింటాళ్లు. ఎగుమతిదారులైతే సరకు తరలించడానికి ముందే ఓడరేవు ఉన్న ప్రాంతంలోని జిల్లా కలెక్టర్కు కొనుగోలు మూలాలు తెలియజేసి రిలీజ్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలి. ఉత్పత్తిదారులు సొంతంగా పండించిన పంటను గోదాముల్లో నిల్వ చేసుకుంటే ఈ పరిమితులు వర్తించవు. నాన్ట్రేడింగ్ రైస్మిల్లుల్ని కూడా మినహాయించారు.
తనిఖీలకు మార్గదర్శకాలు: నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారని తెలిస్తే రెవెన్యూ, పౌరసరఫరాల శాఖలోని ఆర్ఐ, సీనియర్ అసిస్టెంట్, యూడీ కేడర్ స్థాయికి తగ్గని ఏ అధికారి అయినా; విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగంలోని ఎస్సై స్థాయికి తగ్గని ఏ పోలీసు అధికారి అయినా వ్యాపారుల నుంచి లావాదేవీల పుస్తకాలు, ఖాతాలు, ఇతర పత్రాలు కోరవచ్చు. ఏ ప్రదేశంలోకైనా, వాహనం, నౌకలోకి అయినా ప్రవేశించి, తనిఖీ చేయొచ్చు. తాళాలు పగలగొట్టి సోదాలు చేపట్టవచ్చు. రూ.2 లక్షల్లోపు వార్షిక టర్నోవర్ కలిగిన రిటెయిల్ దుకాణాల్ని తనిఖీ చేయకూడదు. ఇతర నేరాలకు సంబంధించి మూలాల్ని తనిఖీచేసే ఉద్దేశంతో అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ తదితర ఫిర్యాదులపై పరిశీలించవచ్చు. ఫారం సి రిటర్న్స్ సమర్పించకపోయినా, నిల్వ బోర్డులు నిర్వహించకపోయినా, ధరల పట్టిక ప్రదర్శించకున్నా, నిల్వల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలున్నా ప్రాసిక్యూషన్ ప్రారంభించాల్సిన అవసరం లేదు. శాఖాపరమైన చర్యలతో రూ.50,000 వరకు జరిమానా విధించవచ్చు.
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