అర్నబ్ తుపాను నష్టం రూ.4,764 కోట్లు - కేంద్ర బృందానికి నివేదించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
అర్నబ్ తుపాను రాష్ట్రంలో పెను బీభత్సమే సృష్టించిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర బృందానికి నివేదించింది. 3 రోజుల పాటు 16 జిల్లాల్ని వణికించిన అర్నబ్ వివిధ రంగాలకు రూ.4,764 కోట్ల నష్టాన్ని మిగిల్చిందని తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:57 AM IST
AP Govt Submitted Cyclone Damage Report to Central Team : తుపాను నష్టంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాథమిక నివేదిక రూపొందించి శనివారం కేంద్ర బృందానికి అందించింది. అర్నబ్ తుపానుతో రూ.4,764 కోట్లు నష్టం వాటిల్లినట్లు ప్రాథమిక నివేదికలో వివరించారు. 3.75 లక్షల హెక్టార్లలో వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలకు నష్టం జరిగిందని 3,365 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఆర్అండ్బీ, పంచాయతీరాజ్ రహదారులు కోతకు గురయ్యాయని తెలిపారు. వేర్వేరు ఘటనల్లో 9 మంది మృతి చెందారని రాష్ట్ర బృందం కేంద్ర బృందానికి నివేదించింది.
అర్నబ్ అతితీవ్ర తుపాను రాష్ట్రంలో పెను బీభత్సమే సృష్టించిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర బృందానికి నివేదించింది. అక్టోబరు 26 నుంచి 3 రోజుల పాటు 16 జిల్లాల్ని వణికించిన అర్నబ్ వివిధ రంగాలకు రూ.4,764 కోట్ల నష్టాన్ని మిగిల్చిందని నివేదికలో తెలిపింది. వరి, ఉద్యానపంటలు నేలమట్టమయ్యాయని వలలు, పడవలు దెబ్బతిన్నాయని, రోడ్లు కోతకు గురయ్యాయని వివరించింది. అన్ని రంగాలనూ అతలాకుతలం చేసిన అర్నబ్ వేర్వేరు ఘటనల్లో 9 మందిని బలి తీసుకుందని కేంద్ర బృందానికి తెలిపింది. ఎల్నినో నేపథ్యంలో ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో సాగు చేస్తున్న రాష్ట్ర రైతాంగం అర్నబ్ ధాటికి అతలాకుతలమైందని 2,253 గ్రామాల్లోని 3.33లక్షల హెక్టార్లలో వ్యవసాయ పంటలు దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు ప్రాథమిక అంచనాల్లో తేల్చారు. 4.63లక్షల మంది రైతులకు పెట్టుబడి రాయితీగా రూ.520 కోట్లు చెల్లించాలని 2.70లక్షల ఎకరాల్లో వరి దెబ్బతిందని వివరించారు.
216 మండలాల్లోని 1,318 గ్రామాల్లో ఉద్యాన పంటల్నీ అర్నబ్ తుపాను తుడిచిపెట్టిందని 80,822 మంది రైతులకు చెందిన 23,383 హెక్టార్లలో కొబ్బరిచెట్లకు తీవ్రనష్టం వాటిల్లిందని ప్రాథమిక నివేదకలో స్పష్టం చేసింది. రూ.739 కోట్ల పెట్టుబడి రాయితీ చెల్లించాలని అంచనా వేసినట్లు వివరించింది. అరటి 15,600 హెక్టార్లు, కూరగాయ పంటలు 4,036, కొబ్బరి 1,243, బొప్పాయి 716 హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతిన్నాయని తెలిపింది. అలాగే 8 జిల్లాల్లో 2,366 పడవలు ధ్వంసమయ్యాయని 3,308 వలలు దెబ్బతిన్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర బృందానికి వివరించింది. 4,795 హెక్టార్లలో ఆక్వా చెరువులకు నష్టం జరిగిందని, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో రూ.70.46 కోట్లు, బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో రూ.12 కోట్ల మేర నష్టం జరిగిందని వివరించింది. 10 జిల్లాల్లో 272 పశువులు చనిపోయాయని రూ.1.52 కోట్ల పరిహారం చెల్లించాలని తేల్చామని కేంద్ర బృందానికి వివరించారు.
948 గ్రామాలపై అతితీవ్ర ప్రభావం : గుంటూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు 16 జిల్లాల్లోని 948 గ్రామాలపై అతితీవ్ర తుపాను ప్రభావం చూపిందన్న నివేదికలో తెలిపిన అధికారులు 6 లక్షల 257 మంది ప్రభావితం అయ్యారని నివేదించారు. 81,306 మందిని పునరావాస శిబిరాలకు తరలించారని తీవ్రగాలులకు 6,659 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయని మొత్తం రూ.16.51 కోట్ల నష్టం జరిగిందని కోనసీమ జిల్లాలోనే 6,328 ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయని కేంద్ర బృందానికి చెప్పారు. తీరం దాటేటప్పుడు వీచిన గాలుల ధాటికి ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో 4,999 గ్రామాలు, సీపీడీసీఎల్ పరిధిలో 1,267 గ్రామాల్లో అంధకారం నిండిందన్న రాష్ట్ర అధికారులు 31.46లక్షల గృహ, వాణిజ్య, వ్యవసాయ విద్యుత్తు సర్వీసులకు సరఫరాపై ప్రభావం పడిందని, ఇంధన రంగానికి 1,233 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని వివరించారు.
రహదారులు భవనాలశాఖ పరిధిలో 2,448 కిలోమీటర్ల రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని 2,188 చెట్లు విరిగిపడ్డాయని,129 చోట్ల ట్రాఫిక్కు ఇబ్బంది కలిగిందని తెలిపారు. అత్యధికంగా పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 552 కిలోమీటర్లు, కోనసీమ జిల్లాలో 396 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నష్టం జరిగిందని తెలిపారు. తాత్కాలిక, శాశ్వత పునరుద్ధరణ పనులకు రూ.1,439 కోట్లు అవసరమని అంచనా వేశారు. పంచాయతీరాజ్శాఖ పరిధిలోని 917 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలోని రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయని పునరుద్ధరణకు 184.60 కోట్లు అవసరమని తెలిపారు. 70 తాగునీటి పథకాలపై ప్రభావం పడిందని పేర్కొన్నారు.
98 పాఠశాల భవనాలు దెబ్బతిన్నాయని, వాటి మరమ్మతులకు రూ.9.86 కోట్లు అవసరమని వివరించారు. 853 గ్రామ పంచాయతీల్లో 602 చోట్ల డ్రెయిన్లు మూసుకుపోయాయని, 2,542 బృందాల ద్వారా పనులు చేపట్టి అడ్డంకులు తొలగించారని నివేదించారు. చిన్న నీటిపారుదల శాఖ పరిధిలో 62 చెరువులు, 7 కాల్వలకు గండ్లు పడ్డాయని, ఆరోగ్య కేంద్రాలతోపాటు ప్రాంతీయ, జిల్లా ఆసుపత్రులు, వైద్యకళాశాల భవనాలు దెబ్బతిన్నాయిని 61 అంగన్వాడీ భవనాలకు నష్టం వాటిల్లిందని నివేదికలో పేర్కొన్నారు. మొత్తంగా రూ.20 కోట్ల నష్టం జరిగిందని గుర్తించినట్లు వివరించారు. పట్టణాల్లో 29,440 మంది ప్రభావితులయ్యారని 9,237 వీధిదీపాలు దెబ్బతిన్నాయని వివరించింది. 20 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులకు నష్టం జరిగిందని పునరుద్ధరణ పనులకు రూ.48.40 కోట్లు అవసరమని నివేదించారు.
రూ. 5 కోట్ల విరాళం అందించిన ఎస్బీఐ : అర్నబ్ తుపాను బాధితుల సహాయార్థం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) అమరావతి సర్కిల్ ఉద్యోగులు తమ ఒక్క రోజు వేతనాలను రూ.5.01 కోట్లను సీఎం సహాయనిధికి విరాళంగా అందజేశారు. ఎస్బీఐ ఎండీ అమర రామ్మోహన్రావు నేతృత్వంలోని బృందం చంద్రబాబుకు చెక్కును అందజేసింది. ఈ సందర్భంగా వారికి సీఎం ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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