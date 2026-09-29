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సామాన్యులకు తీపికబురు - రైతుబజార్లలో రూ.35కే కిలో ఉల్లి

ధరల స్థిరీకరణలో భాగంగా సబ్సిడీ ధరకు ఉల్లిపాయలను అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైతు బజార్లలో కిలో ఉల్లిపాయలను కేవలం రూ. 35కే విక్రయించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:34 PM IST

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AP Govt to Sell Onions in Rythu Bazaars : మార్కెట్లో ఉల్లి ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సామాన్యులకు తీపికబురు అందించింది. ధరల స్థిరీకరణలో భాగంగా సబ్సిడీ ధరకు ఉల్లిపాయలను అందించేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైతు బజార్లలో కిలో ఉల్లిపాయలను కేవలం రూ. 35కే విక్రయించనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

సబ్సిడీ ఉల్లి విక్రయాలను తొలి దశలో విజయవాడ నగరంలో అమలు చేయనున్నారు. రేపటి నుంచి నగరంలోని అన్ని రైతుబజార్లలో ఈ విక్రయాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. విజయవాడలోని ఏపీఐఐసీ రైతుబజార్‌లో పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఈ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ మేరకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.

కొనుగోలుకు నిబంధనలు ఇవే : సబ్సిడీ ఉల్లిపాయలు కొనుగోలు చేసేందుకు వినియోగదారులకు ప్రభుత్వం నిబంధనలు విధించింది. ఉల్లి కోసం వచ్చే వారు తమ వెంట తప్పనిసరిగా ఆధార్ కార్డు లేదా రేషన్ కార్డు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ఈ కార్డుల ఆధారంగా ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు గరిష్టంగా రెండు కిలోల ఉల్లిపాయలను మాత్రమే రూ. 35 చొప్పున విక్రయిస్తారు. బ్లాక్ మార్కెటింగ్‌ను అరికట్టి, నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే ఈ ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకే అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు : ప్రస్తుతం విజయవాడకే పరిమితమైన ఈ సబ్సిడీ ఉల్లి పంపిణీని త్వరలో మిగతా ప్రాంతాలకు విస్తరించనున్నారు. ప్రజల నుంచి వచ్చే డిమాండ్‌ను బట్టి, దశలవారీగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రైతు బజార్లలోనూ సబ్సిడీ ఉల్లిని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కూరగాయల మార్కెట్లో ఉల్లి ధరల భారాన్ని సామాన్యుడిపై పడకుండా చూడటమే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రులు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు, నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఉపయోగించి పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా కల్పిస్తున్న ఈ సబ్సిడీ ఉల్లి సదుపాయాన్ని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మంత్రులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

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