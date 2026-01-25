'సింగిల్ నోడల్' ద్వారా రూ.5,929 కోట్ల నిధులివ్వండి - పోలవరం మూడో విడత అడ్వాన్సుపై కేంద్రానికి లేఖ
స్పర్శ్ తరహాలోకి మార్చి ఇస్తామన్న కేంద్రం - సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ ద్వారానే కావాలన్న రాష్ట్రం తాజాగా లేఖ, త్వరలో నిధుల విడుదల!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 2:03 PM IST
Funds For Polavaram Project : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం కేటాయించిన నిధుల్లో మూడో విడత అడ్వాన్సుగా సుమారు రూ.5,929 కోట్లు విడుదల చేయాలని ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు కేంద్రాన్ని కోరారు. ఈ అంశం ఆర్థిక శాఖ, కేంద్ర జలశక్తిల పరిశీలనలో ఉంది. ప్రస్తుత బడ్జెట్లో ఈ ప్రాజెక్టుకు కేటాయించిన నిధుల్లో కేంద్రం ఇప్పటికే రెండు విడతలుగా దీనికి అడ్వాన్సు నిధులిచ్చింది. వీటిలో రాష్ట్రం 80 శాతానికి పైగా ఖర్చు చేసింది.
బడ్జెట్లో కేటాయించిన నిధులు మూడో విడత ఇవ్వాలంటు కూడా లేఖ రాసింది. ఈ నిధులిచ్చే విధానాన్ని మార్చాలని కేంద్ర అధికారులు మొదట భావించారు. ప్రస్తుతం ఆ విధానం మారిస్తే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని, ఇప్పటి వరకు ఇస్తున్న సింగిల్ నోడల్ ఖాతా విధానాన్నే కొనసాగించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు దీనిపై తాజాగా లేఖ రాశారు. దీంతో మూడో విడత అడ్వాన్సు నిధులు కూడా కేంద్రం నుంచి రానున్నాయి.
'సింగిల్ నోడల్' కాకుంటే ఇబ్బంది : రెండు విధానాల్లో (స్పర్శ్ విధానం, సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ) కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు ఆర్థికశాఖ, నిధులు విడుదల చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సింగిల్ నోడల్ ఖాతా విధానంలోనే నిధులిచ్చింది. ఇప్పుడు మాత్రం దీన్ని మార్చి స్పర్శ్ నమూనాలో విడుదల చేస్తామని పేర్కొంది. ఇందుకు పోలవరం, రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు సమ్మతించలేదు. ఈ సంవత్సరం జూన్ వరకు పోలవరంలో పనులు ముమ్మరంగా సాగనున్నాయని, నిధులు అత్యవసరమని కేంద్రానికి జలవనరుల శాఖ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ శనివారం(24-01-26)వ తేదీన లేఖ రాశారు. ఇప్పుడు స్పర్శ్ విధానానికి మారిస్తే ఆ విధివిధానాలన్నీ పూర్తి చేసేందుకు మరింత సమయం పడుతుందని, అవసరమైనప్పుడు నిధుల లభ్యత లేకుండా పోతుందని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ఏమిటీ సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ విధానం? : ఈ విధానంలో కేంద్రం మొదట అవసరమైన నిధులు కేటాయించి, ఆ తర్వాత వాటిని రాష్ట్రానికి విడుదల చేస్తుంది. ఈ పథకం అమలు చేసే ఏజెన్సీ సింగిల్ నోడల్ ఖాతాను, జీరో బ్యాలెన్సు నిధులతో నిర్వహిస్తుంది. ఎప్పుడు బిల్లు చెల్లించాల్సి వస్తే అప్పుడు ఆ ఖాతాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిధులను విడుదల చేస్తుంది. బడ్జెట్ విడుదల ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన తర్వాత చేసిన పనికి బిల్లులను సమర్పిస్తారు. ఆ ప్రక్రియ అనంతరం అప్పుడు ఆ పథకం నిర్వహించే మేనేజర్ సంబంధిత డ్రాయింగ్ డిస్బర్స్మెంట్ అధికారులకు నిధులు విడుదల చేస్తారు.
స్పర్శ్ విధానంలో ఇలా : తాజాగా స్పర్శ్ విధానంలో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల అమలుకు నిధులిస్తోంది. ఇందులో ఒకేసారి సంబంధిత పథకం అమలు చేసే ప్రభుత్వ శాఖకు కేంద్ర, రాష్ట్ర వాటా నిధులు కూడా చేరతాయి. ఆ ప్రభుత్వ శాఖే సంబంధిత డ్రాయింగ్ డిస్బర్స్మెంట్ అధికారులకు సంబంధిత నిధులు పంపిణీ చేస్తుంది.
పోలవరం ప్రాజెక్టుపై నిధుల ఖర్చు (అంకెలు రూ.కోట్లలో) :
- 2025 డిసెంబర్ 31 వరకు చేసిన ఖర్చు మొత్తం: రూ. 26,236.18 కోట్లు
- జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించిన తర్వాత చేసింది: రూ. 21,505.47 కోట్లు
- కేంద్రం ఇంత వరకు ఇచ్చిన మొత్తం నిధులు: రూ. 20,658.67 కోట్లు
- రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక అడ్వాన్సుగా ఇచ్చిన నిధులు: రూ. 5,052.71 కోట్లు
- ఈ నిధుల్లో ఖర్చు చేసినవి: రూ. 4,318.96 కోట్లు
- కేంద్ర తాజా బడ్జెట్ కేటాయింపులు: రూ. 5,936 కోట్లు
- తాజాగా కేంద్రాన్ని అడిగిన అడ్వాన్సు: రూ. 5,929 కోట్లు
పోలవరం పనులు భేష్ - 2027 జూన్ నాటికి ప్రాజెక్టు సిద్ధం! - విదేశీ నిపుణుల బృందం కితాబు