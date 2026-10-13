యువతకు గుడ్న్యూస్ - 2,721 పోస్టులతో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల
DSC Notification : రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో తీపికబురు అందజేసింది. డీఎస్సీ షార్ట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2,721 పోస్టుల భర్తీకి షార్ట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకటించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:50 PM IST
AP Government Releases DSC Notification: రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో తీపికబురు అందజేసింది. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాల భర్తీకి డీఎస్సీ-2026 షార్ట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. మొత్తం 2,721 టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. నవంబర్ 3వ తేదీ నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం కానుంది. జనరల్ పాఠశాలలు, ప్రత్యేక విద్యా విభాగం, వివిధ విద్యా సొసైటీల పరిధిలో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. జనరల్ పాఠశాలల్లో 2,111 పోస్టులు, ప్రత్యేక విద్యా విభాగంలో 350, విద్యా సొసైటీల పరిధిలో మరో 260 పోస్టులు ఉన్నాయి. స్కూల్ అసిస్టెంట్, సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్, స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్తో పాటు ప్రిన్సిపాల్, పీజీటీ, టీజీటీ, ఫిజికల్ డైరెక్టర్, పీఈటీ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
డీఎస్సీ పరీక్షను ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షగా నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష తేదీలను పూర్తి స్థాయి నోటిఫికేషన్లో ప్రకటిస్తారు. జిల్లాల వారీగా ఖాళీలు, అర్హతలు, వయోపరిమితి, ఫీజు, దరఖాస్తుల చివరి తేదీ, హాల్టికెట్ల డౌన్లోడ్, సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను నవంబర్ 3వ తేదీలోపు అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. డీఎస్సీ-2026 సిలబస్ ఇప్పటికే వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంది. అభ్యర్థులు పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక డీఎస్సీ వెబ్సైట్ https://tet2dsc.apcfss.in ను సందర్శించవచ్చు.