బ్రాహ్మణ అంత్యక్రియలకు 'గరుడ' పథకం - ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే!

Garuda_Scheme_Brahmins_funeral
Garuda_Scheme_Brahmins_funeral (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
'Garuda' Scheme for Funeral Expenses of Brahmins: ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో వారి కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ కార్పొరేషన్ (ABC) 'గరుడ పథకాన్ని' (GS-FE) అమలు చేస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులెవరైనా మరణించిన తరుణంలో, వారి అంత్యక్రియల ఖర్చుల కోసం ప్రభుత్వం ఈ పథకం ద్వారా రూ.10,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల వారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెప్తున్నారు.

అర్హతలు ఇవే: మరణించిన వ్యక్తి అలానే దరఖాస్తుదారుడు బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు అయి ఉండాలి. అలానే కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.75,000 మించి ఉండకూడదు. దరఖాస్తుదారుడు మరణించిన వ్యక్తికి భార్య/భర్త, కుమారుడు, కుమార్తె, తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు లేదా మనవడు అయి ఉండాలి. ఇంక ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ఇలాంటి సాయం పొంది ఉండకూడదు.

కావలసిన పత్రాలు: దరఖాస్తు సమయంలో దరఖాస్తుదారుని ఫొటో, ఆధార్ కార్డు, మరణించిన వ్యక్తి ఆధార్, మరణ ధృవీకరణ పత్రం (Death Certificate), మీసేవ ద్వారా పొందిన కుల, ఆదాయ, నివాస ధృవీకరణ పత్రాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. వీటితో పాటు ఆంధ్ర బ్యాంక్ లేదా ఎస్బీఐ ఖాతా పుస్తకం నకలును జత చేయాలి.

దరఖాస్తు ఇలా:

  • బ్రాహ్మణ సంక్షేమ కార్పొరేషన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్​ (https://www.andhrabrahmin.ap.gov.in/)ను సందర్శించి 'Registration' పై క్లిక్ చేయాలి.
  • వ్యక్తిగత, బ్యాంకు వివరాలను నమోదు చేసి, పైన పేర్కొన్న పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • దరఖాస్తు పూర్తయ్యాక వచ్చే 'రిఫరెన్స్ నంబర్'ను భద్రపరుచుకోవాలి.

స్థితిని తెలుసుకోండి: దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు తమ దరఖాస్తు ఏ దశలో ఉందో తెలుసుకోవడానికి 'Know Your Status' విభాగంలో ఆధార్ లేదా మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి వివరాలు పొందవచ్చు. సాయం నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాకే జమ అవుతుందని కార్పొరేషన్ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. మరణించిన వ్యక్తి యొక్క జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు లేదా కుటుంబ సభ్యులు ఈ సాయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ కార్పొరేషన్ వెబ్‌సైట్ లో దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అలానే ఏదైనా సహాయం కోసం బ్రాహ్మణ సంక్షేమ కార్పొరేషన్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లు 0866-6650345, 0866-6650300 లేదా ఇమెయిల్ apbrahmin@gmail.com ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.

