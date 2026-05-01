ETV Bharat / state

గంటకు 80 కి.మీ వేగం దాటొద్దు - ప్రైవేట్​ బస్సుల స్పీడ్​పై అధికారుల ఫోకస్​

ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుల వేగానికి రవాణాశాఖ అధికారుల కళ్లెం - గంటకు గరిష్టంగా 80 కిలోమీటర్ల దాటకూడదంటూ నియమం - వేగనియంత్రణ పరికరంతో బస్సు స్పీడ్ పరిశీలిస్తున్న అధికారులు

Ap Government Focuses On The Speed OF Private Buses
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ap Government Focuses On The Speed OF Private Buses : గత కొన్ని రోజులుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా ప్రైవేట్​ బస్సుల యాక్సిడెంట్ల కారణంగా అగ్ని ప్రమాదాలు, బోల్తా పడడం వంటివి జరిగి భారీగా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది. అందుకోసం వీటన్నిటిని నియంత్రించేందుకు రవాణశాఖ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. గంటకు గరిష్టంగా 80 కిలోమీటర్ల దాటకూడదనే నిబంధన అమలు చేయటంతో పాటు విస్తృత తనిఖీలు చేస్తున్నారు. నిబంధనలు పాటించిన వారిపై కేసుల నమోదు చేస్తున్నారు. మరోవైపు రాష్ట్రానికి చెందిన బస్సులు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఎంతమేర వేగంగా వెళ్తున్నాయనే ట్రాకింగ్ చేయటం ద్వారా ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు యత్నిస్తున్నారు.

బస్సుల వేగానికి రవాణాశాఖ అధికారుల కళ్లెం : ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సులు పరిమితికి మించి అతివేగంగా పరుగులు పెడుతూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతుండటంతో వాటి నియంత్రణకు రవాణాశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. ఏ బస్సూ గరిష్ఠంగా గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగానికి మించి వెళ్లకుండా చూస్తోంది. ఇది రాష్ట్రం గుండా ప్రయాణించే అన్ని బస్సులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, వాటి కదలికలను ట్రాక్ చేస్తుంది. ఏ సమయంలోనైనా వాటి వేగాన్ని ఎడతెగకుండా గమనిస్తుంది.

పరిమితికి మించి వేగంగా వెళ్లినట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధం అయ్యారు. కేంద్ర మోటారు వాహన చట్టం నిబంధన 118 ప్రకారం బస్సులు గరిష్ఠంగా గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగం దాటకూడదు. ఈ మేరకు అన్ని బస్సుల్లో వేగాన్ని నియంత్రించే పరికరం ఉంటుంది. అత్యధిక ట్రావెల్స్‌ సంస్థలు తమ బస్సుల్లో ఆ డివైజ్‌ పని చేయకుండా చేసి, గంటకు 120 నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. తనిఖీ సమయంలో పరిమిత వేగంతో వెళ్లి తర్వాత దూసుకెళ్లటం ఆనవాయితీగా మారింది.

వేగనియంత్రణ పరికరంతో బస్సు స్పీడ్ పరిశీలన : కర్నూలు, మార్కాపురం బస్సుప్రమాదాల నేపథ్యంలో బస్సుల వేగ నియంత్రణపై రవాణాశాఖ దృష్టి పెట్టింది. బస్సులోని వేగ నియంత్రణ పరికరం తప్పనిసరిగా పని చేయాల్సిందేనని ట్రావెల్స్‌ యాజమాన్యాలకు స్పష్టం చేసింది. ఆయా బస్సుల్లో GPSను రవాణాశాఖ ట్రాక్‌ చేయడం ఆరంభించింది. దీనిని సులభతరం చేయడానికి రవాణా శాఖ కమిషనరేట్‌లో ఒక నియంత్రణ గదిని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి బస్సును ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఆలిండియా టూరిస్ట్‌ పర్మిట్‌ AITP కలిగి రాష్ట్రానికి చెందిన ట్రావెల్స్‌ సంస్థల బస్సులు, ఏపీ మీదుగా ప్రయాణించే బస్సులు కలిపి మొత్తం 18 వందల వరకూ ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

వీటిలో ఇప్పటివరకు 16 వందల 60 బస్సుల GPS ట్రాక్‌ చేయడం ఆరంభించారు. ప్రతి బస్సూ ప్రయాణ సమయంలో ఎంతెంత సమయం ప్రయాణించిందో ట్రాకింగ్‌లో తెలుస్తోంది. 80 కిలోమీటర్లు వేగం దాటినట్లు గుర్తిస్తే ఆ బస్సులు సీజ్‌ చేస్తారు. దాని వేగ నియంత్రణ పరికరం పనిచేస్తుందా లేదా అనేది పరీక్ష చేయిస్తున్నారు. తేడా ఉంటే కేసు నమోదు చేస్తున్నారు. ఇలా ప్రతి బస్సును ప్రయాణించిన సమయమంతా ట్రాకింగ్‌ చేస్తుండటం వల్ల అవన్నీ దారికొచ్చాయి. అవి గరిష్ఠంగా 80 కిలోమీటర్ల వేగం దాటడం లేదు.

నిబంధనలు పాటించకపోతే బస్సులు సీజ్ : ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సుల వేగనియంత్రణ పర్యవేక్షణ ఏపీలోనే కాకుండా ఇక్కడి నుంచి పొరుగు రాష్ట్రాల్లోకి వెళ్లినా కొనసాగుతోంది. ఉదాహరణకు ఓ ట్రావెల్స్‌ సంస్థ బస్సు విశాఖ నుంచి మైసూరు వెళ్తుంటే అది ఏపీ పరిధిలోనే కాకుండా, కర్ణాటకలో కూడా ఎంత వేగంతో వెళుతుందనేది రవాణాశాఖ అధికారులు ట్రాక్‌ చేస్తున్నారు. దీంతో అక్కడ కూడా పరిమిత వేగంతో బస్సులు వెళ్తున్నాయి.

TAGGED:

GOVT FOCUS ON PRIVATE BUSES SPEED
ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సుల వేగం
PRIVATE BUSES NORMS
SPEEDOMETER CHECK
GOVERNMENT ON PRIVATE BUSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.