'పల్లెపండగ 2.0' గ్రామాల్లో అభివృద్ధి చర్యలు - ఇక రహదారులపై రయ్​ రయ్​

పల్లెల్లో 10 వేల కిలోమీటర్ల మేర రహదారుల పనులు - పల్లెపండగ 2.0లో రోడ్లకు రూ.5,837 కోట్ల కేటాయింపు - మినీ గోకులాలు, మ్యాజిక్‌ డ్రెయిన్లు, పంచాయతీ భవనాలు కూడా

Andhra Pradesh Government Focused on Village Development
Andhra Pradesh Government Focused on Village Development
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:09 AM IST

Andhra Pradesh Government Focused on Village Development : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాత రోడ్లకు మరమ్మతులు, కొత్త రహదారులు, మినీ గోకులాలు, మ్యాజిక్‌ డ్రెయిన్లు, ఇతర అభివృద్ధి పనులతో గ్రామాలు కొత్త రూపు సంతరించుకుంటున్నాయి. రెండు నెలల క్రితం రూ.6,638 కోట్ల అంచనాలతో 53 వేలకు పైగా పనులతో పల్లెపండగ 2.0ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. వీటిలో రహదారుల పనులే 12 వేలకు పైగా ఉన్నాయి. వీటి కోసం రూ.5,837 కోట్లు కేటాయించారు. మార్చి నెలాఖరుకు ఈ పనులు పూర్తి చేయనున్నారు.

అన్ని గ్రామాల్లో రహదారుల మెరుగుకు చర్యలు : గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడ్లన్నీ గోతుల మయమయ్యాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కూటమి ప్రభుత్వం గతేడాది సంక్రాంతి నాటికి పూర్తయ్యేలా పల్లెపండగ 1.0 కింద 4,300 కి.మీ. మేర రహదారులు పనులు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. వాటికి ఉపాధి హామీ పథకంలో రూ.2 వేల కోట్ల మెటీరియల్‌ నిధులు ఖర్చు చేశారు. మరో 15 వేల కి.మీ. రోడ్లు బాగు చేయాల్సి ఉండటంతో ఉపాధి పథకంతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలనూ అనుసంధానించి పల్లెపండగ 2.0ని ఇటీవల ప్రారంభించారు. ఇందులో 10 వేల కి.మీ. రోడ్ల పనులు చేపడుతున్నారు. మరో 5 వేల కి.మీ. పనులు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రతిపాదించనున్నారు. 2028 మార్చి నాటికి అన్ని గ్రామాల్లో రహదారులు మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

'పల్లెపండగ 2.0' గ్రామాల్లో అభివృద్ధి చర్యలు - ఇక రహదారులపై రయ్​ రయ్​ (Eenadu)

15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో పనులు : పల్లెపండగ 2.0కి గతేడాది కంటే ఎక్కువ నిధులను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. మొత్తం 12,297 రోడ్ల పనులు చేపట్టనున్నారు. ఉపాధి హామీ నిధులతో పాటు నాబార్డ్, ఏఐఐబీ రుణం, పీఎంజీఎస్‌వై, సాస్కీ, 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో పనులు చేస్తున్నారు. రైతులకు రూ.375 కోట్లతో 25వేల మినీ గోకులాలు మంజూరు చేశారు. రైతులు తమ సొంత స్థలాల్లో వీటిని నిర్మించుకోవచ్చు. ఉపాధి హామీ పథకంలో నిర్మాణ విస్తీర్ణం బట్టి రూ.1.15 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తారు.

609 పంచాయతీ భవన నిర్మాణ పనులు : ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన మ్యాజిక్‌ డ్రెయిన్లు విజయవంతం కావడంతో అన్ని జిల్లాల్లో చేపట్టేలా ప్రభుత్వం రూ.4 కోట్లు కేటాయించింది. జిల్లాకో పంచాయతీని ఎంపిక చేసి వాటిలో 58 కి.మీ. పొడవునా మ్యాజిక్‌ డ్రెయిన్లు నిర్మించనున్నారు. రాష్ట్రీయ గ్రామస్వరాజ్‌ యోజన, ఉపాధిహామీ పథకంలో కలిపి 609 పంచాయతీ భవన నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటికీ పంచాయతీ భవనం లేని చోట్ల, బాగా పాడైనవాటి స్థానంలో కొత్తవి నిర్మిస్తున్నారు. ఒక్కో భవనానికి రూ.32 లక్షలు ఖర్చుచేస్తారు.

రక్షిత తాగునీటి పథకాలకు మరమ్మతులు : గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి రూ.406 కోట్ల 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో 15 వేల పనులు చేపట్టనున్నారు. ఇందులో బస్‌ షెల్టర్లు, దుకాణ ప్రాంగణాలు, కాలువలు, సామాజిక మరుగుదొడ్లు, గ్రామాల ముందు స్వాగత ద్వారాలు, రక్షిత తాగునీటి పథకాలకు మరమ్మతులు వంటి పనులు మంజూరు చేశారు.

