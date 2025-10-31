ETV Bharat / state

డ్వాక్రా, మెప్మా సభ్యులకు గుడ్​న్యూస్​ - పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారే అవకాశం

మహిళా సాధికారత పెంపు దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం - మెప్మాలో సభ్యులుగా ఉన్న లక్ష మందిని మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పంతో ప్రత్యేక కార్యక్రమం

AP Govt Focus on Jobs For women in Mepma
AP Govt Focus on Jobs For women in Mepma (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Govt Focus on Jobs For Women in Mepma: కూటమి ప్రభుత్వం మహిళా సాధికారత పెంపు దిశగా వినూత్న కార్యక్రమాల అమలుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. రాష్ట్రంలో డ్వాక్రా, మెప్మాలో సభ్యులుగా ఉన్న లక్ష మందిని మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలన్న సంకల్పంతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించింది. అందుకు అనుగుణంగా ఉమ్మడి జిల్లాలో మెప్మా అధికారులు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపయుక్తమయ్యే 8 రకాల సేవల్ని మెప్మా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలయ్యే అవకాశం: ప్రజ్ఞ వర్చువల్‌ ట్రైనింగ్‌ అకాడమీ ద్వారా డిజిటల్, ఆర్థిక అక్షరాస్యత తదితర అంశాలపై 12 రకాల ఆన్‌లైన్‌ సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులను అందిస్తున్నారు. సంఘ సభ్యులకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలున్నప్పటికీ 12 రకాల కోర్సులను ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు. శిక్షణ అనంతరం బ్యాంకు రుణాలను వారికి మంజూరు చేస్తారు. వీటితో వచ్చిన ఆదాయంతో యూనిట్లు స్థాపించి పది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి వారి ఆర్థిక ప్రగతికి తోడ్పడవచ్చు.

లైవ్​లీహుడ్​ పేరుతో ప్రమోషన్స్​: లైవ్‌లీహుడ్‌ ప్రమోషన్స్‌ పేరుతో పుస్తకాన్ని ప్రచురించి పట్టణాల్లోని మహిళా సంఘాల సభ్యులు చేసుకోదలచిన వ్యాపారాలు, వివిధ వ్యాపార ఆలోచనలను ఈ పుస్తకంలో పొందుపరుస్తారు. సీఎం చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోన్న కుప్పంలో అలీప్‌ సంస్థకు 13.70 ఎకరాలను కేటాయించారు. ఓ ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కును అభివృద్ధి చేసి మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేలా అన్ని విధాలా తగిన తర్ఫీదును ఇవ్వనున్నారు.

సభ్యుల్ని ప్రోత్సహించడమే పుస్తక లక్ష్యం: సంఘాల సభ్యులలో అత్యున్నత వ్యాపారాలను నిర్వహిస్తున్న సభ్యుల విజయగాథలను ప్రచురించి వాటిని మిగతా సభ్యులకు చేర్చడం ద్వారా వారిని ప్రోత్సహించడం ఈ పుస్తకం ప్రధాన లక్ష్యం. మెప్మా సభ్యుల ఉత్పత్తులన్నింటినీ ఈ-కామర్స్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో ఏకరీతిగా బ్రాండింగ్, ప్యాకింగ్‌ విధివిధానాలను రూపొందించారు. వాటిని మార్కెట్‌లోకి తీసుకెళ్లి గుర్తింపును సాధించనున్నారు.

మన మిత్ర వాట్సప్ సేవలు: మెప్మాలో ఇక సంఘ సభ్యుల వివరాలను వాట్సప్‌ ద్వారా పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకు రానున్నాయి. వారి పొదుపు, అప్పు, ఎస్‌ఎల్‌ఎఫ్, టీఎల్‌ఎఫ్, వివరాలు, సంఘాల ఆడిట్‌ నివేదిక, సంఘ నిర్వహణకు సిబ్బంది.. వివరాలను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చిన ‘మన మిత్ర వాట్సప్‌’ ద్వారా పొందవచ్చు.

లీపు పుస్తకంలో నమోదు: తిరుపతిలో 15,000 సంఘ సభ్యుల యూనిట్లు విజయవంతంగా నడుస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఆడిట్‌ నివేదికల్ని లీప్‌ పుస్తకంలో నమోదు చేయడం ద్వారా జీవనోపాధి అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకున్న మహిళల వివరాలు లెక్క తేలుస్తున్నారు. సంఘాల సభ్యులు ఈ అవకాశం అందిపుచ్చుకోవాలని తిరుపతి జిల్లా మెప్మా పీడీ ఎఫ్రాయిమ్‌ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

పట్టణాల్లో పేదరిక నిర్మూలనకు కృషి - 'మెప్మా'కు 9 ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు

పట్టణాల్లో పేదరిక నివారణకు కృషి - 'మెప్మాకు' 9 స్కోచ్‌ అవార్డులు

TAGGED:

AP GOVT FOCUS ON MEPMA DEVELOPMENT
మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలయ్యే అవకాశం
JOBS FOR WOMEN IN MEPMA
WOMEN AS ENTREPRENEURSHIP IN AP
JOBS FOR WOMEN IN MEPMA AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' రివ్యూ- కొత్త సీన్​తో థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్

కార్తిక మాసం ప్రత్యేకం - తక్కువ ఖర్చుతో 'పంచభూత శివలింగాల' దర్శనం

20అడుగుల లోతైన సరస్సులో రూ.50లక్షల బంగారు ఆభరణాలు- ఏం చేశారు? ఎలా తిరిగి పొందారు?

సౌందర్య సంరక్షణకు 'మునగ నూనె' - ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.