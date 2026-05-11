రేపట్నుంచి ఈఏపీసెట్‌ 2026 - నిమిషం ఆలస్యం అయినా లోపలికి ప్రవేశం నిషేధం

ఈఏపీసెట్‌-2026 నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి - ఈ నెల 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 తేదీల్లో పరీక్షలు - ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో కేంద్రాల ఏర్పాటు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 7:10 AM IST

AP EAPCET–2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ రంగాల్లో కామన్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌ ఏపీ ఈఏపీసెట్‌ (AP EAPCET–2026) నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి కార్యదర్శి బి. తిరుపతి రావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ పరీక్షలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు (12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 తేదీలు) నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ పరీక్ష నిర్వహణ బాధ్యతను జేఎన్‌టీయూ కాకినాడకు అప్పగించినట్లు వెల్లడించారు.

పరీక్షా కేంద్రాల్లో ప్రవేశ సమయం : ఈ సంవత్సరం మొత్తం 3,55,011 మంది విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్ విధానం ద్వారా ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. పరీక్షలు కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానంలో రెండు విడతలుగా నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఉదయం సెషన్ 9:00 గంటల నుంచి 12:00 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం సెషన్ మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుంచి 5:00 గంటల వరకు జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. పరీక్షా కేంద్రాల్లో ప్రవేశం ఉదయం సెషన్‌కు 7:30 గంటల నుంచి, మధ్యాహ్నం సెషన్‌కు 12:30 గంటల నుంచి అనుమతిస్తారు. అయితే, నిర్దేశిత ప్రవేశ సమయం ముగిసిన తర్వాత ఒక నిమిషం కూడా ఆలస్యం అయిన అభ్యర్థులను పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి అనుమతించే అవకాశం లేదు.

లోపలికి అనుమతించే వస్తువులు : పరీక్షా హాలులోకి హాల్ టికెట్, దరఖాస్తు పత్రం, ఫోటో గుర్తింపు కార్డు , బాల్ పాయింట్ పెన్ను మాత్రమే తీసుకెళ్లనివ్వనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. మొబైల్ ఫోన్లు, స్మార్ట్‌వాచ్‌లు , ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి తీసుకురావడం పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నారు.

QR కోడ్‌ ద్వారా పరీక్షా కేంద్రం అడ్రెస్​ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 48 పట్టణాల్లో కలిపి 142 పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు. అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్‌పై ముద్రించిన QR కోడ్‌ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా తమకు సంబంధించిన పరీక్షా కేంద్రాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అందువల్ల పరీక్షకు ముందే తమ సంబంధిత కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని, అలాగే అందరికీ సంబంధించిన అన్ని నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని అధికారులు సూచించారు.

AP PGECET–2026 పరీక్షలు : ఇది మాత్రమే కాకుండా PG కోర్సుల కోసం నిర్వహిస్తున్న AP PGECET–2026 పరీక్షలు కూడా ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి వెల్లడించింది. ఈ పరీక్షల మూడవ రోజు, మొత్తం 3,314 మంది అభ్యర్థులు నమోదు చేసుకున్నట్లు, వారిలో 2,649 మంది పరీక్షకు హాజరై, 79.93 శాతం హాజరు రేటు నమోదు కావడంను మండలి పేర్కొంది.

కచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది : ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశ అవకాశాలను సులభతరం చేసేందుకు సమర్థవంతమైన పరీక్ష నిర్వహణకు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విద్యార్థులు పరీక్షకు ముందే అన్ని నిబంధనలను బట్టి సిద్ధంగా ఉండాలని పరీక్షా కేంద్రాల్లో నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచించారు.

