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వెదురు వనరుల ద్వారా భారీ ఆర్థికవృద్ధి - కార్యాచరణపై ప్రభుత్వం దృష్టి

రాష్ట్రంలోని వెదురు వనరుల అభివృద్ధి - వీబీ జీ రామ్‌ జీ, CAMPA నిధులతో అనుసంధానం-మహిళలకు ఉపాధిగా మారనున్న బ్యాంబూ -వెదురు పరిశ్రమలకు సహాయంగా బ్లాక్​ చెయిన్​ టెక్నాలజీ

Bamboo Usage In Ap State
Bamboo Usage In Ap State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:55 PM IST

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Bamboo Usage In Ap State : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని వెదురు (Bamboo) వనరుల ద్వారా భారీ ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించడానికి ఒక పెద్ద ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ (ISB) అధ్యయనం ప్రకారం రాష్ట్రంలో వెదురు ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా ఏటా రూ.1.30 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ.1.75 లక్షల కోట్ల వరకు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది. అటవీ శాఖ దీనికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.

జిల్లాల వారీగా సర్వేలు - మొక్కల పెంపకం :

  • 14 జిల్లాల్లో సర్వే: పోలవరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, పార్వతీపురం మన్యం, ఏలూరు, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, శ్రీకాకుళం, తూర్పుగోదావరి, విజయనగరం, నెల్లూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల 14 జిల్లాల్లో కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో సర్వేలు జరుగుతాయి. రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ, ఎంత వెదురు అందుబాటులో ఉందో ఈ సర్వే ద్వారా గుర్తిస్తారు.
  • ఖాళీ భూముల వినియోగం: పాడైపోయిన అటవీ ప్రాంతాలను, ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను గుర్తించి అక్కడ వెదురు తోటలను పెంచుతారు.
  • మంచి రకాల ఎంపిక: స్థానిక వాతావరణానికి తగినట్లుగా, మార్కెట్‌లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న వెదురు రకాలను మాత్రమే నాటుతారు.
  • ఉపాధి కల్పన: ఈ పనులను వీబీ జీ రామ్‌ జీ, CAMPA నిధులతో అనుసంధానం చేస్తారు. దీనివల్ల స్థానిక గిరిజనులకు, గ్రామీణ ప్రజలకు రోజువారీ కూలి పనుల ద్వారా ఉపాధి దొరుకుతుంది.

మహిళల ఆధ్వర్యంలో కంపెనీల ఏర్పాటు :

  • క్లస్టర్ల ఏర్పాటు: వెదురు ఎక్కువగా పండే గ్రామాలను కలిపి ఒక్కో ప్రాంతాన్ని ఒక 'క్లస్టర్'గా మారుస్తారు.
  • మహిళా కంపెనీలు: ప్రతి క్లస్టర్‌లో కంపెనీల చట్టం (Companies Act) కింద మహిళల యాజమాన్యంలోని ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీలను (Producer Companies) స్థాపిస్తారు.
  • విలువ జోడింపు (Value Addition): ఈ కంపెనీలు కేవలం పచ్చి వెదురును అమ్మకుండా, దానితో రకరకాల వాణిజ్య ఉత్పత్తులను (హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, పేపర్ పల్ప్, బయో-ఎనర్జీ ప్రొడక్ట్స్ మొదలైనవి) తయారు చేస్తాయి.
  • నేరుగా లాభాలు: ఈ ఉత్పత్తులను అమ్మడానికి పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలతో ముందే ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. దీనివల్ల దళారుల (Middlemen) దోపిడీ లేకుండా, వచ్చే లాభాలు నేరుగా మహిళా సంఘాల సభ్యులకే అందుతాయి.

బ్లాక్‌చెయిన్ సాంకేతికత - బ్యాంకు రుణాలు :

  • డిజిటల్ పారదర్శకత: వెదురు సేకరించడం దగ్గర నుంచి, ఫ్యాక్టరీలో వస్తువులు తయారు చేయడం, వాటిని అమ్మడం వరకు ప్రతి ఒక్క లావాదేవీని బ్లాక్‌చెయిన్ (Blockchain) అనే డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో నమోదు చేస్తారు.
  • అవినీతికి చెక్: ఈ సాంకేతికత వల్ల లెక్కల్లో ఎలాంటి అవకతవకలు చేయడానికి వీలుండదు. ప్రతి పైసా లెక్క పారదర్శకంగా ఉంటుంది.
  • సులభంగా రుణాలు: కంపెనీల ఆర్థిక లావాదేవీలు ఇంత స్పష్టంగా ఉండటం వల్ల, బ్యాంకు అధికారులు నమ్మకంతో ఈ మహిళా కంపెనీలకు వ్యాపార విస్తరణ కోసం చాలా సులభంగా లోన్లు (Bank Loans) ఇస్తారు.

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TAGGED:

AP BAMBOO COMPANIES
VBRAMG AN CAMPA
రాష్ట్రంలోని వెదురు
BLOCK CHAIN TECHNOLOGY
BAMBOO USAGE IN AP STATE

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