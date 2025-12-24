'అంగీకరించాలంటే మా షరతులనూ పరిగణించాలి' - గోదావరి-కావేరి అనుసంధాన ప్రాజెక్టుపై ఏపీ వాదనలు
ఛత్తీస్గఢ్, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ కావాలి - గోదావరికి ప్రత్యామ్నాయ జలాలు వచ్చేవరకూ నీటి వాటాలో ఢోకా ఉండకూడదు - గోదావరి-కావేరి అనుసంధాన ప్రాజెక్టుపై గట్టిగా వాదనలు వినిపించిన ఏపీ
Published : December 24, 2025 at 11:38 AM IST
Godavari and Cauvery River Interlinking Project : " గోదావరి-కావేరి అనుసంధాన ప్రాజెక్టుకు మేం అంగీకరించాలంటే మా షరతులను కూడా పరిగణించాలి. ఛత్తీస్గఢ్, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మాకు స్పష్టమైన హామీ కావాలి. గోదావరికి ప్రత్యామ్నాయ జలాలు వచ్చేవరకూ ఏపీకి నీటి వాటాలో ఢోకా లేకుండా చూస్తామని లిఖితపూర్వక ఒప్పందం జరగాలి" అని ఆంధ్రప్రదేశ్ డిమాండ్ చేసింది. మంగళవారం దిల్లీలో కేంద్ర జల్శక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ అధ్యక్షతన జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ సమావేశం జరిగింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, పలు రాష్ట్రాల మంత్రులు, జల్శక్తి శాఖ కార్యదర్శి కాంతారావు, జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ బాలేశ్వర్ ఠాకుర్, కేంద్ర జల సంఘం ఛైర్మన్ అనుపమ్ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఎజెండాలోని మిగతా అంశాలతో పాటు గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంపైనా చర్చించారు. ఏపీ జలవనరులశాఖ సలహాదారు ఎం.వెంకటేశ్వరరావు, అంతర్రాష్ట్ర జలవనరుల విభాగం చీఫ్ ఇంజినీరు సుగుణాకరరావు రాష్ట్ర వాదనను వినిపించారు. ప్రభావిత రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు వారి అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ఆఖర్లో కేంద్ర మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ మాట్లాడుతూ ‘గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంపై ఇప్పటికే ఆరు సార్లు భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలతో సంప్రదింపులు జరిపాం. ఏకాభిప్రాయం రాలేదు. అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో సమావేశమై, ఈ అంశాన్ని కొలిక్కితెద్దామ’ని సూచించారు.
ఏపీ అంగీకరించాలంటే : ఛత్తీస్గఢ్ ఇప్పటిదాకా తన వాటా మేరకు నీళ్లు వాడుకోలేదని, ఆ నీటితో గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం చేపడతామని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఛత్తీస్గఢ్ తమ నీళ్లు తాము వాడుకునేందుకు ప్రాజెక్టులు నిర్మించుకుంటామని చెబుతోంది. గోదావరి ద్వారా కావేరికి తరలించే నీటిని హిమాలయ నదుల నుంచి మహానదికి, అక్కడి నుంచి గోదావరికి మళ్లిస్తామని చెబుతున్నారు. ఈ రెండు ప్రతిపాదనలు కనీస స్థాయిలోనూ ప్రారంభం కాలేదు. మహానది నుంచి గోదావరికి నీళ్లు ఎప్పటికి వస్తాయో తెలియదు. ఈలోపు కావేరికి అనుసంధానిస్తే ఏపీ నష్టపోతుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు ఏపీ అంగీకరించాలంటే మాతో కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఛత్తీస్గఢ్ లిఖితపూర్వక ఒప్పందాలు చేసుకోవాలి. మహానది నుంచి గోదావరికి ఎప్పటికి నీళ్లు తీసుకువస్తారో కేంద్రం చెప్పాలి. అప్పటిదాకా ఛత్తీస్గడ్ తమ వాటా నీళ్లు వాడుకోబోమని అంగీకరించాలి. ఈ ఒప్పందాలన్నీ చట్ట పరిధిలో జరగాలి.
ఎగువ రాష్ట్రాలు ప్రాజెక్టులు చేపడితే? : ఇప్పటికే గోదావరిపై తెలంగాణ అనేక కొత్త ప్రాజెక్టులు నిర్మించింది. ఎగువన పెద్దగా ప్రాజెక్టులు లేనందున తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు నీళ్లు అందుతున్నాయి. ఎగువ రాష్ట్రాలు ప్రాజెక్టులు చేపడితే, గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతంలో జలాల లభ్యతపై అంచనాలు కొత్తగా తయారుచేయాలి. ఇప్పుడున్న అవసరాలు పోనూ, ఇంకా నదిలో ఎంత నీరుంటుందో లెక్కలు తేల్చాలి.గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంలో నాగార్జునసాగర్, ఇతర రిజర్వాయర్లను వాడుకుంటామని చెబుతున్నారు. ఆ ప్రాజెక్టులకు ప్రత్యేకంగా ఆయకట్టు ఉన్నందున ఈ అనుసంధాన ప్రాజెక్టులో కొత్త బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్లు కట్టాలి.
గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం ఇచ్చంపల్లి నుంచి చేపడితే మేం అంగీకరించం. పోలవరం నుంచే అనుసంధానించాలి. పోలవరం నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజ్, బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్, బనకచర్ల, సోమశిల మీదుగా జలాలు తరలించాలన్నది మా ప్రణాళిక. ఈ ఎలైన్మెంట్ను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. తుంగభద్రకు అనుబంధంగా కర్ణాటక చేపట్టిన బెంటీ వరద అనుసంధాన ప్రాజెక్టులో ఏపీకి నీటి వాటా పెంచాలి.
ఇతర రాష్ట్రాల వాదనలు :
తెలంగాణ: గోదావరి-కావేరి అనుసంధానాన్ని సూత్రప్రాయంగా ఆమోదిస్తున్నాం. మళ్లిస్తున్న నీటిలో 50% తెలంగాణకే ఇవ్వాలి. కొత్తగా రెండు రిజర్వాయర్లు నిర్మించాలి. ఆయకట్టును బట్టి అవి మార్చుకునేలా ఉండాలి. ప్రస్తుతం ట్రైబ్యునల్ విచారణ కొనసాగుతున్నందున ఆ లోపు అనుసంధానంపై నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ట్రైబ్యునల్ నిర్ణయాలు వెల్లడయ్యాక అడుగు ముందుకు వేయాలి.
తమిళనాడు: ఈ ప్రాజెక్టు మాకు పూర్తి సమ్మతమే, త్వరగా చేపట్టాలి.
కర్ణాటక: ఇతర రాష్ట్రాలకు 40 టీఎంసీలు పంచుతూ, మాకు 30 టీఎంసీలే ఇస్తామంటున్నారు. మరో 10 టీఎంసీలు కూడా మాకు కావాలి.
కేరళ: కావేరి పరీవాహకానికి నీళ్లు తరలిస్తూ, మాకు నీటి వాటాలు లేకుంటే ఎలా? మాకూ నీళ్లు ఇవ్వాలి.
మహారాష్ట్ర: గోదావరి పరీవాహకంలో ఉన్న మా రాష్ట్రాన్ని ఇందులో పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. మాకూ నీటి వాటా ఉండాలి.
