ఆలయాల్లో 981 కిలోల బంగారం - ఎఫ్డీలు రూ.2,763 కోట్లు
ఆలయాల్లోని బంగారం, వెండి, నగదు నిల్వల వివరాలు సేకరించిన అధికారులు - ఆలయాల్లో 981 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు - గోల్డ్ బాండ్ల రూపంలో 853 కిలోలు - 32,622 కిలోల వెండి వస్తువులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 4:46 PM IST
Gold Ornaments Across All The Temples : భారతదేశంలో భక్తికి, సంపదకు విడదీయరాని బంధం ఉంది. ప్రాచీన రాజుల కాలం నాటి కానుకల నుంచి నేటి సామాన్య భక్తుడి హుండీ కానుకల వరకు తరతరాలుగా చేరిన సంపద మన ఆలయాలను అపర కుబేరుడి నిలయాలుగా మార్చింది. నిత్య పూజల్లో వాడే విలువైన పాత్రలు, ఆభరణాలతో పాటు ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగమైన బాండ్లు, బ్యాంక్ నిల్వల రూపంలో ఉన్న ఈ అపార సంపద వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విశేషాల గురించి తెలుసుకుందాం.
దేవస్థాన వివరాలను డ్యాష్బోర్డ్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దేవాదాయ శాఖ పరిధిలోని ఆలయాల్లోని దేవుళ్లకు చెందిన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు నగదు నిల్వల వివరాలను అధికారులు సేకరించారు. ఈ గణనలో 1,834 కిలోల బంగారం (ఆభరణాలు, బాండ్ల రూపంలో) 32,622 కిలోల వెండి వస్తువులు ఉన్నట్లు తేలింది. ఇటీవల దేవాదాయ శాఖ అధికారులు తమ పరిధిలోని ఆలయాలు, సంస్థలకు సంబంధించిన ఆస్తులు, ఆదాయాలు, బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, బ్యాంక్ డిపాజిట్ల వంటి వివరాలను ఏకీకృతం చేస్తూ ఒక 'డాష్బోర్డ్'ను రూపొందించారు. ఈ గణాంకాలలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (TTD) సంపద చేర్చలేదు. TTD ఒక స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థ, దేవాదాయ చట్టంలో దీనికి మాత్రమే వర్తించే ప్రత్యేక నిబంధనలు ఉన్నాయి.
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు: రూ.2,763 కోట్లు : ఆలయాల రోజువారీ నిర్వహణ ఖర్చులు పోను మిగిలిన నిధులను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో ఉంచుతారు. మొత్తం మీద, వివిధ బ్యాంకులలో రూ.2,763.77 కోట్ల విలువైన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో మిగులు, కార్పస్ నిధుల కింద రూ.1,339.57 కోట్లు, అలాగే పండుగలు, జాతరల వంటి ప్రత్యేక అవసరాల కోసం కేటాయించిన రూ.107.54 కోట్లు ఉన్నాయి. అదనంగా భూముల అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన నిధులు (రూ.492.39 కోట్లు), అన్నదానం కోసం వచ్చిన విరాళాలు (రూ.803.89 కోట్లు) గోసంరక్షణ కోసం వచ్చిన విరాళాలు (రూ.20.38 కోట్లు) కూడా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల రూపంలో ఉన్నాయి.
పెరుగుతున్న ఆదాయం : గత YSRCP ప్రభుత్వ హయాంతో పోలిస్తే, కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఆలయాల ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. 2023-24లో అన్ని ఆలయాల మొత్తం ఆదాయం రూ.1,379.19 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇది 2024-25లో రూ.1,466.80 కోట్లకు పెరిగింది. 2025-26లో మరింతగా రూ.1,503.90 కోట్లకు చేరింది. భక్తుల సంఖ్య, ఆదాయం పెరగడానికి దోహదపడిన అంశాలలో ఆలయ వసతుల మెరుగుదల, వేగవంతమైన దర్శన ఏర్పాట్లు, ప్రసాదం , అన్నప్రసాదాల నాణ్యతను నిర్ధారించడం, అలాగే భక్తుల నుంచి క్రమం తప్పకుండా అభిప్రాయాలను సేకరించి వారి సూచనల ఆధారంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవడం వంటివి ఉన్నాయి.
27,750 ఆలయాలు - సంస్థలు : తాజా గణాంకాల ప్రకారం దేవాదాయ శాఖ పరిధిలో మొత్తం 27,750 సంస్థలు (ఆలయాలు, ధార్మిక సంస్థలు, మఠాలు , ఇతరత్రా కలిపి) ఉన్నాయి. వార్షిక ఆదాయం రూ.50 లక్షలకు పైగా ఉన్న 203 ప్రధాన, ప్రముఖ ఆలయాలు, ధార్మిక సంస్థలు (కేటగిరీ 6A) ఉన్నాయి. అదనంగా రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల మధ్య వార్షిక ఆదాయం కలిగిన 457 ఆలయాలు- సంస్థలు (కేటగిరీ 6B), రూ.15 లక్షల కంటే తక్కువ వార్షిక ఆదాయం కలిగిన 26,953 ఆలయాలు - సంస్థలు (కేటగిరీ 6C), 137 మఠాలు (కేటగిరీ 6D) ఉన్నాయి. ఈ ఆలయాలు, ధార్మిక సంస్థల వద్ద మొత్తం 981.028 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. అంతేకాకుండా మరో 853.675 కిలోల బంగారం బ్యాంకుల వద్ద గోల్డ్ బాండ్ల రూపంలో ఉంది. ఈ ఆస్తులలో అత్యధిక భాగం ఆలయాలకు చెందినవే. ఈ ఆలయాలన్నింటిలో ఉన్న మొత్తం వెండి ఆభరణాల పరిమాణం 32,622 కిలోలు.
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