గిరిజన సంస్కృతి, కళలకు ప్రోత్సాహం - ఏపీలో 'ఉద్భవ్-2025' సంబరం
దేశవ్యాప్తంగా 22 రాష్ట్రాల నుంచి 1800 మంది విద్యార్థుల రాక - కేఎల్ వర్సిటీ వేదికగా మూడు రోజుల పండగ, తొలిసారి ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ - లోగో ఆవిష్కరించిన మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 8:57 PM IST
Udbhav 2025 Competitions: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మరో అద్భుతమైన వేడుకకు వేదిక కాబోతోంది. అడవి బిడ్డల ఆటపాటలు, వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఒకే వేదికపై కనువిందు చేయనున్నాయి. గిరిజన విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేందుకు 'ఉద్భవ్-2025' సిద్ధమైంది. గిరిజన సంస్కృతి, కళలను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా డిసెంబరులో ఈ జాతీయ స్థాయి ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు.
తొలిసారి మన రాష్ట్రంలో: జాతీయ స్థాయి ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ (ఈఎమ్ఆర్ఎస్) సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగనుండటం విశేషం. రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి సచివాలయంలో ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన లోగో, పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. రాష్ట్రంలో తొలిసారి నిర్వహిస్తున్న ఈ పోటీలను అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేశామని మంత్రి తెలిపారు. ఇది 6వ జాతీయ స్థాయి ఈవెంట్ అని, గతంలో వేరే ప్రాంతాలకు పిల్లలను తీసుకువెళ్లేవాళ్లమని ఆమె వివరించారు.
మూడు రోజులు, 12 వేదికలు: ఈ ఉత్సవాలు డిసెంబర్ 3, 4, 5 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. గుంటూరు జిల్లాలోని కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఈ వేడుకలకు వేదిక కానుంది. విద్యార్థుల కోసం మొత్తం 12 వేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కళలకు సంబంధించి ఏకంగా 35 కేటగిరీల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తారు.
22 రాష్ట్రాల సంగమం: ఈ ఉత్సవాలు మినీ భారతాన్ని తలపించనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా 22 రాష్ట్రాల నుంచి గిరిజన విద్యార్థులు తరలివస్తున్నారు. సుమారు 1800 మంది విద్యార్థులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించనున్నారు. మన రాష్ట్రంలోని 28 ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల నుంచి ఎంపికైన 110 మంది ప్రతిభావంతులు ఇందులో పాల్గొంటారు. 6 నుంచి 12వ తరగతి చదువుతున్న గిరిజన విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు.
ప్రతిభకు పురస్కారం: గిరిజన ప్రాంతాల పిల్లల్లో ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీయడమే ఈ ఉత్సవాల ప్రధాన ఉద్దేశమని మంత్రి తెలిపారు. ఇది గిరిజన బిడ్డలకు దక్కిన అద్భుతమైన అవకాశమని, దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆమె కోరారు. మన పిల్లలు ఎందులోనూ తక్కువ కాదని, అన్నింటిలో సమర్ధులు అని చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నామని చెప్పారు. పోటీల్లో గెలుపొందిన విద్యార్థులను ఘనంగా సన్మానించి, ప్రతిభా పురస్కారాలు అందజేస్తామని మంత్రి వెల్లడించారు.
ముఖ్యమంత్రి సూచనలు: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు అన్ని రకాల సూచనలు ఇచ్చారని తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించిన నియమాలు అనుసరించి కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
మౌలిక వసతులపై దృష్టి: ఈ సందర్భంగా మంత్రి సంధ్యారాణి గిరిజన సంక్షేమంపై ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించారు. 'కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాం. గిరిజన ప్రాంతాల్లో రోడ్ల అభివృద్ధికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించాం. విద్యార్థుల వసతి గృహాల్లో సదుపాయాలను మెరుగుపరిచాం. గిరిజన విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య, వసతి అందించడమే మా లక్ష్యం' అని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
