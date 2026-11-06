వర్షాలు తగ్గినా వీడని వరద కష్టాలు - అర్నబ్, మురసు తుపాన్ల ధాటికి కోలుకోలేని దెబ్బ
AP Hit by Cyclones Arnab and Murasu : అన్నదాతలకు అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు కష్టాలు, కన్నీళ్లే మిగిల్చాయి. అటు భారీ వర్షాలకు ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ వరదలోనే చిక్కుకున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:46 PM IST
వరుస తుపాన్లు రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. వర్షాలు తగ్గినా తుపాను గాయాల నుంచి ఇప్పటికీ ప్రజలు, రైతులు బయటపడలేకపోతున్నారు. అన్నదాతలకు వరుస తుపాన్లు కష్టాలు, కన్నీళ్లే మిగిల్చాయి. అటు భారీ వర్షాలకు ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ వరదలోనే చిక్కుకున్నాయి. వరద వీడకపోవడంతో ప్రజలకు అగచాట్లు తప్పడం లేదు. దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలపై ఎక్కువ ప్రభావం పడగా అక్కడ విద్యుత్ శాఖకు అపార నష్టం వాటిల్లింది. పునరుద్ధరణ పనులు యుద్ధప్రాతిపదికన సాగుతున్నాయి.
మురసు తుపాను పల్నాడు జిల్లా రైతుల్ని నిండా ముంచింది. భారీ వర్షాల ధాటికి కుప్పగంజి, నక్కవాగు, ఓగేరు వాగులకు వరద పోటెత్తడంతో పరివాహక ప్రాంతంలోని పంట పొలాలు చెరువుల్లా మారాయి. ఈదురుగాలులకు చిలకలూరిపేట, నరసరావుపేట నియోజకవర్గాల్లోని వేల ఎకరాల్లో పత్తి, మిరప, వరి, మొక్కజొన్న, ఉద్యాన పంటలు నీటమునిగాయి. పొలాల్లో బురద, మట్టి మేటలు వేసింది. నాదెండ్, యడ్లపాడు మండలాల్లో మిరప, బొప్పాయి పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. పంటలు చేతికొచ్చే దశలో మురసు తుపాను ఆశలన్నీ తుడిచిపెట్టేసిందని రైతులు వాపోతున్నారు. రాక్షస గాలులకు విద్యుత్ స్తంభాలు, రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు తెలిపారు. కోట్లాది రూపాయల నష్టం వాటిల్లిందని వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశుసంవర్ధకశాఖల అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు.
వరదనీటిలోనే మగ్గుతున్న కాలనీలు : పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు నియోజకవర్గంలోని రెండు గ్రామాల పరిధిలోని కాలువలకు గండ్లు పడటంలో ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతున్నారు. తణుకు మండలం కోనాల వద్ద ఎర్రకాలువకు గండిపడటంతో పెద్ద ఎత్తున నీరు వచ్చి గ్రామంలోకి చేరుతోంది. ఇరగవరం మండలం రాపాక వద్ద నిడదవోలు-నరసాపురం కాలువ గట్లపై నుంచి నీరు ప్రవహిస్తోంది. వర్షాలు తగ్గి మూడు రోజులైనా తణుకు శివారు కాలనీలు వరదనీటిలోనే మగ్గుతున్నాయి. కాలనీల్లో 3 అడుగుల మేర వరద ప్రవహిస్తోంది. రెండురోజుల పాటు కుండపోత వర్షాకు కురవడంతో పట్టణంలో సగానికిపైగా రహదారులు నీటమునిగాయి. నీరు బయటకు వెళ్లే మార్గం లేక రోడ్లపైనే నిలిచింది.
ఎర్రకాలువ ఉద్ధృతికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో జనజీవనం స్తంభించింది. తీరుగూడెం, రాయిపేట, గాంధీనగర్, సుబ్బరాజుపేట, జగనన్న కాలనీతో పాటు శివారు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. తీరుగూడెంలోని ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అంబులెన్సులు వెళ్లే అవకాశం లేకపోవడంతో గర్భిణులను ట్రాక్టర్లలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. సింగవరం సమీపంలో ఎర్రకాలువకు గండి పడటంతో కాలనీలను వరద ముంచెత్తింది. ఎర్రకాలువ నుంచి భారీగా నీటిని విడుదల చేస్తుండటంతో పరివాహక ప్రాంతంలోని గ్రామాలు జలదిగ్బంధమయ్యాయి. నిడదవోలు నియోజకవర్గంలోని తుపాను ప్రభావిత, ఎర్రకాలువ ముంపునకు గురైన ప్రాంతాల్లో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ పర్యటించారు. వాహనాలు వెళ్లేందుకు వీలు లేకపోవడంతో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల పడవపై, ట్రాక్టర్పైనా ప్రయాణించి బాధితుల వద్దకు చేరుకొని పరామర్శించారు. ఎవరూ అధైర్యపడొద్దని ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.
నీటిలోనే నానుతున్న వరి చేలు : అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు డాక్టర్ బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలోని 2 మండలాల్లో వేల ఎకరాల్లోని వరి పంటను ముంచేశాయి. అర్నబ్ తుపాను ధాటికి నేలకొరిగిన పంటలను మురసు తుపాను ప్రభావంతో కురిసిన వర్షాలు పైకి లేవకుండా దెబ్బతీశాయి. 10 రోజులుగా వరి చేలు నీటిలోనే నానుతున్నాయి. కొబ్బరిలో అంతర పంటగా వేసిన అరటి తోటలు నేలవాలాయి. తీవ్రంగా నష్టపోయామని కౌలు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారీ వర్షాలకు ఏలూరు జిల్లా ఎల్ఎన్డీ పేటలోని కొవ్వాడ కాలువ ఉగ్రరూపం దాల్చింది. కొవ్వూరు నియోజకవర్గంలోని అనేక మండలాలను వరద చుట్టుముట్టింది. గ్రామాల్లోని వంతెనలపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. బ్రాహ్మణగూడెంలోని అనేక కాలనీల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా అన్నదేవరపేట-చిట్యాల గ్రామాల మధ్య కొవ్వాడ కాలువలో ఇద్దరు గల్లంతయ్యారు. అన్నదేవరపేటకు చెందిన విజయ్కుమార్ అనే వ్యక్తి మేనకోడలితో కలిసి బైక్పై వెళ్తుండగా కొవ్వాడ కాలువ ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయారు. మహిళ చెట్టుకొమ్మను పట్టుకొని కేకలు వేయడంతో స్థానికులు గుర్తించి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు ఆమెను కాపాడారు.
మొన్నటివరకు ఎల్నినో - ఇప్పుడు తుపాన్లు దెబ్బతీశాయి: సీఎం చంద్రబాబు