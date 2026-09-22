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అక్టోబరు 15న మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ - 2వేలకు పైగా పోస్టుల భర్తీకి సిద్ధం

కూటమి ప్రభుత్వం మరో డీఎస్సీ ప్రకటనకు సిద్ధమవుతోంది. ఉద్యోగ ఖాళీలతో ప్రాథమిక జాబితా పాఠశాల విద్యాశాఖ రూపొందించింది. ఎస్‌సీఈఆర్టీ, ఇంటర్మీడియట్, లైబ్రేరియన్‌ పోస్టులకు ప్రకటనలు విడుదల కానున్నాయి.

AP Dsc 2026 Notification October 15th
ఏపీలో అక్టోబర్ 15న డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదల (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 8:48 AM IST

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AP Dsc 2026 Notification October 15th : కూటమి ప్రభుత్వం మరో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయ ఖాళీల వివరాలను యాజమాన్యాల వారీగా సేకరించి, ప్రాథమిక ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. డీఎస్సీతో పాటు డైట్, రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (ఎస్‌సీఈఆర్టీ), గ్రంథాలయాల్లో సిబ్బంది నియామకాలకు కూడా అక్టోబరు 15న నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం.

విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించినట్లుగా ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ నిర్వహించే విధానంలో భాగంగా 2026 డీఎస్సీ ప్రకటన వెలువడనుంది. ప్రభుత్వ, మండల, జిల్లా పరిషత్, పురపాలక పాఠశాలలతో పాటు జువెనైల్ సంక్షేమ, గిరిజన గురుకుల, సాంఘిక సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్, ఆదర్శ పాఠశాలలు, ఏపీ రెసిడెన్షియల్, దివ్యాంగ, బీసీ సంక్షేమ విద్యాసంస్థల్లో ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం టీచర్ పోస్టులు 2,500కుపైగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

పాఠశాల విద్యలోనే 2,250 పోస్టులు: పాఠశాల విద్యాశాఖ రూపొందించిన ప్రాథమిక జాబితా ప్రకారం ప్రభుత్వ, మండల, జిల్లా పరిషత్, పురపాలక పాఠశాలల్లో కలిపి సుమారు 2,250 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ సంఖ్యపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఇతర విద్యా సంస్థల్లో మరో 300 వరకు ఖాళీలు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

డైట్, ఎస్‌సీఈఆర్టీ, లైబ్రేరియన్ పోస్టుల భర్తీ: డీఎస్సీ పోస్టులతో పాటు డైట్, ఎస్‌సీఈఆర్టీలో 160 లెక్చరర్ పోస్టులు, 209 జూనియర్ లెక్చరర్ పోస్టులు, వంద వరకు లైబ్రేరియన్ పోస్టులను కూడా భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ నియామకాలను ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా చేపట్టే అవకాశం ఉంది.

2029 వరకు వార్షిక డీఎస్సీ ప్రణాళిక: ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ నిర్వహించాలనే ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో 2029 వరకు భర్తీ చేయాల్సిన ఉద్యోగాలపై పాఠశాల విద్యాశాఖ ముందుగానే ప్రణాళిక రూపొందించింది. మొత్తం ఖాళీల్లో 70 శాతం పదోన్నతుల ద్వారా, మిగతా 30 శాతం నేరుగా నియామకాల ద్వారా భర్తీ చేసే విధంగా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. 2026తో పాటు 2027, 2028, 2029 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన ఖాళీల జాబితాను కూడా రూపొందించినట్లు సమాచారం.

ప్రతి ఏడాది డీఎస్సీ నిర్వహించే విధానంలో భాగంగా 2029 వరకు ఉపాధ్యాయ ఖాళీల భర్తీకి పాఠశాల విద్యాశాఖ ముందస్తు ప్రణాళిక రూపొందించింది. మొత్తం ఖాళీల్లో 70 శాతం పదోన్నతుల ద్వారా, మిగిలిన 30 శాతం నేరుగా నియామకాల ద్వారా భర్తీ చేయాలని ప్రతిపాదించింది. 2026 నుంచి 2029 వరకు సంవత్సరాల వారీగా ఖాళీల జాబితాను కూడా సిద్ధం చేసింది.

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అక్టోబరు 15న డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్
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