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బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - నేడు తీరం దాటే ఛాన్స్

వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో మరింత బలపడిన వాయుగుండం - హల్దియా సమీపంలో ఇవాళ తీరం దాటనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడి - ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలకు అవకాశం

Bay of Bengal Cyclonic Storm
Bay of Bengal Cyclonic Storm (ANI)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 10:30 AM IST

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Bay of Bengal Cyclonic Storm : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది. మంగళవారం నాటికి ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడి తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది సముద్రంలో ఉత్తర దిశగా పయనిస్తూ, ఒడిశాలోని బాలాసోర్, బంగాల్‌లోని హల్దియా ప్రాంతాల మధ్య కేంద్రీకృతమై ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.

హల్దియా సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం : తీవ్ర వాయుగుండం గమనంపై వాతావరణ శాఖ అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు. మంగళవారం ఉదయం ఇది పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని హల్దియాకు సమీపంలో తీరాన్ని తాకనుందని స్పష్టం చేశారు. తీరం దాటే సమయంలో సముద్రం తీవ్ర అలజడిగా ఉంటుందని, వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా పెను మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని హెచ్చరించారు. ఆయా ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

ఈ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్‌పైనా కనిపిస్తోంది. దీని ఫలితంగా ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురవనున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, కాకినాడ, పోలవరం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే ప్రమాదం ఉందని వెల్లడించింది. ఈ ప్రాంతాల ప్రజలు చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందవద్దని అధికారులు సూచించారు.

మరికొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి జల్లులు : రాష్ట్రంలోని మరికొన్ని జిల్లాల్లో వాతావరణం చల్లబడనుంది. తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. వీటితో పాటు బాపట్ల, శ్రీసత్యసాయి, తిరుపతి జిల్లాల్లోనూ చెదురుమదురుగా వానలు కురవచ్చని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

ఓడరేవుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలు : తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటనున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అప్రమత్తమైంది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండటం, అలలు ఎగసిపడుతుండటంతో ఓడరేవుల్లో ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నం నుంచి కాకినాడ వరకు ఉన్న ఓడరేవుల్లో మూడో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికను ఎగురవేశారు. అలాగే మిగిలిన కోస్తా తీరంలోని ఓడరేవుల్లో ఒకటో నంబరు ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. వాతావరణం శాంతించే వరకు మత్స్యకారులు ఎవరూ సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

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