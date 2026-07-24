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'ఎర్రచందనం మాఫియా మూలాలకు చెక్ పెట్టాలి - డ్రోన్, ఆధునిక సాంకేతికతతో నిఘా పెంచాలి'

రెండేళ్లలో 35.6 మెట్రిక్ టన్నులు స్వాధీనం- అటవీశాఖ సమీక్షలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ ఆదేశం

Pawan Kalyan Took Action On Red Sandal Smugglers
Pawan Kalyan Took Action On Red Sandal Smugglers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:46 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 11:55 AM IST

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Deputy CM Pawankalyan Reviews on Red Sandalwood: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. డ్రోన్‌లు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి నిఘాను పటిష్టం చేయాలని, జీరో-టాలరెన్స్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని ఆయన వారికి సూచించారు. గత రెండేళ్లలో 506 కేసులు నమోదు చేయగా, 1,239 మందిని అరెస్టు చేశామని, 35.6 మెట్రిక్ టన్నుల ఎర్రచందనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ అక్రమ రవాణా సిండికేట్ల వెనుక ఉన్న సూత్రధారులు, ఆర్థిక సహాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పవన్​ సూచించారు.

ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించాలి: రాష్ట్రంలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాను తుడిచిపెట్టే లక్ష్యంతో అటవీశాఖ పని చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అటవీశాఖ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. డ్రోన్ పరిజ్ఞానం, అత్యాధునిక సాంకేతికత వినియోగించుకుంటూ నిఘా పటిష్టం చేయాలని మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన సమీక్షలో సూచించారు. గడచిన రెండేళ్లలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు తీసుకున్న చర్యలను అధికారులు వివరించారు.

గత రెండేళ్లలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాపై 506 కేసులు నమోదు చేసి, 1,239 మందిని అరెస్ట్ చేయగా, 372 వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే 12 మంది ప్రధాన స్మగ్లర్లపై పీడీ చట్టం కింద చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. గుజరాత్, దిల్లీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో అక్రమంగా నిల్వ చేసిన ఎర్రచందనాన్ని గుర్తించి, ఆయా రాష్ట్రాల పోలీసు, అటవీ శాఖల సమన్వయంతో ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు నిర్వహించి 35.6 మెట్రిక్ టన్నుల ఎర్రచందనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వివరించారు.

95 శాతం కేసుల్లో నిందితులకు శిక్షలు : గతంలో ఇటువంటి అంతర్రాష్ట్ర ఆపరేషన్లు నిర్వహించలేదని అన్నారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ కేసుల్లో గతంలో శిక్ష పడే రేటు 3 శాతం కంటే తక్కువగా ఉండేదని, కానీ ప్రస్తుతం 95 శాతం కేసుల్లో నిందితులకు శిక్షలు పడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే, సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలోనే 12 మంది స్మగ్లర్లపై పీడీ (PD) చట్టం కింద చర్యలు తీసుకున్నట్లు కూడా తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఎర్రచందనాన్ని కాపాడుకోవడం మనందరి బాధ్యత అన్నారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ పై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని దేశంలో ఎక్కడ ఎర్రచందనం అక్రమ నిల్వలు ఉన్నా ఆయా రాష్ట్రాల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని ఆదేశించారు.

స్మగ్లింగ్ ముఠాల వెనుక ఉన్న కీలక వ్యక్తులు, ఫైనాన్షియర్స్ పైనా దృష్టి సారించాలన్నారు. ఎర్రచందనాన్ని రక్షించేందుకు, స్మగ్లర్లను పట్టుకునేందుకు అత్యాధునిక సాంకేతికత, డ్రోన్ల పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకుంటూ నిఘాను మరింత విస్తృతంగా పెంచాలని ఆదేశించారు. ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాను పూర్తిగా అరికట్టేందుకు అన్ని శాఖలు సమష్టిగా పనిచేయాలన్నారు.

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Last Updated : July 24, 2026 at 11:55 AM IST

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