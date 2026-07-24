విచ్ఛిన్నకర శక్తులు ఆందోళనలను రెచ్చగొట్టి దారి తప్పించాయి : పవన్
నీట్ లీకేజీపై విద్యార్థుల ఆందోళన విచ్ఛిన్నకర శక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లిందన్న పవన్ -ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమంగా మొదలై హింసాత్మక ఘటనలకు దారి - నిరసనల వెనుక ఆందోళనను నిజాయితీగా అంగీకరించాలన్న డిప్యూటి సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 9:23 AM IST
Deputy CM Talk On NEET Paper Leakage Issue : నీట్ పరీక్షకు సంబంధించి వ్యక్తమవుతున్న ఆందోళనలపై ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. విద్యార్థుల ఆందోళనను విచ్ఛిన్నకర శక్తులు దారి మళ్లించి, హైజాక్ చేశాయని ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దేశ వ్యతిరేక నినాదాలకు తావులేదని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య నిరసనను హింసాత్మకంగా మార్చే ప్రయత్నాలను ఆయన విమర్శించారు. తాను ప్రజాస్వామ్య నిరసనలకు మద్దతిస్తాననే విషయంతో పాటు, దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను కూడా వ్యతిరేకిస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
విచ్ఛిన్నకర శక్తుల చేతుల్లోకి నీట్ నిరసన: నీట్ లీకేజీపై విద్యార్థుల ఆందోళనతో మొదలైన నిరసన, ఇప్పుడు రాజకీయ అజెండా ఉన్న విచ్ఛిన్నకర శక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లి దారి తప్పిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమంగా ప్రారంభమై, రాళ్లు రువ్వడం వంటి హింసాత్మక ఘటనలకు దారి తీసిందని తెలిపారు. ప్రజా సమస్యలను విచ్ఛిన్నకర శక్తులు ఎంత సులభంగా తమ స్వార్థానికి వాడుకుంటాయో ఇది స్పష్టం చేసిందని అభిప్రాయపడ్డారు.
నీట్ నిరసనల వెనుక ఆందోళనను నిజాయితీగా అంగీకరించాలి : యువతలోని అసహనం కేవలం పరీక్షల వల్లే కాదని, భవిష్యత్తుపై అభద్రత వల్ల వచ్చిందని ఆయన అన్నారు. ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించాలని ఆశించే దేశం, క్లర్కులను తయారు చేయడానికి శతాబ్దాల క్రితం రూపొందించిన విద్యా విధానంతో ముందుకు సాగలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. మన ప్రజాస్వామ్యం విభేదాలను, శాంతియుత నిరసనలను స్వాగతిస్తుందని; హింస, ఆస్తుల విధ్వంసం, మతపరమైన అవమానాలకు మరియు దేశ సమగ్రతకు సవాలు చేసే నినాదాలకు ఇక్కడ స్థానం లేదని స్పష్టం చేశారు.
What began as a protest over students' concerns has been systematically hijacked by divisive forces with a larger political agenda.— JanaSena Party (@JanaSenaParty) July 23, 2026
The narrative rapidly shifted, from demanding accountability in education to raising anti-national slogans; from seeking action against the… pic.twitter.com/FrIHBRnwmi
మోదీ సర్కార్ సమస్యను పరిష్కరించడానికి సముఖత వ్యక్తం చేసిందని, కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా ఆందోళనకారులతో చర్చలు జరిపారని చెప్పారు. నిర్మాణాత్మక చర్చలు కొనసాగకుండా విచ్ఛిన్నకర శక్తులు ఆందోళనలను రెచ్చగొట్టి దారి తప్పించాయని, ఫలితంగా ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమం, ప్రజా శాంతికి విఘాతం కలిగించే గందరగోళంగా మారిందని పవన్ అన్నారు. వారి లక్ష్యం చర్చలా లేక అస్థిరతను సృష్టించడమా అని ప్రశ్నించారు. దేశాన్ని విభజించడానికి జరిగే ప్రతి ప్రయత్నానికి వ్యతిరేకంగా ఐక్యంగా నిలబడాలని పవన్ పిలుపునిచ్చారు. ఇలాంటి ఉద్యమాలపై గతంలో తాను మాట్లాడిన వీడియోను పవన్ జనసేన పార్టీ సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు.
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