స్వచ్ఛ రథాల తరహాలో రాష్ట్రమంతటా గ్రీన్షాపులు : డిప్యూటీ సీఎం పవన్
అభివృద్ధి పనులన్నీ తెలిసేలా డ్యాష్బోర్డు ఏర్పాటుకు పవన్ ఆదేశం -రోడ్ల నిర్మాణంలో రాజీపడొద్దని స్పష్టీకరణ - స్వమిత్వ కార్యక్రమంలో రెవెన్యూ, సర్వే శాఖలతో సమన్వయం అవసరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 10:28 AM IST
Pavan Kalyan On Panchayat raj Review : ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణలో భాగంగా అమలు చేస్తున్న 'స్వచ్ఛ రథం' కార్యక్రమం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. పౌరులు తమ వద్ద ఉన్న పొడి వ్యర్థాలను ఈ స్వచ్ఛ రథాలకు అప్పగించి, వాటికి బదులుగా నిత్యావసర వస్తువులను పొందే ఈ విధానాన్ని ఆయన అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
గ్రీన్ షాప్ నమూనాను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు : అదేవిధంగా తిరుపతి జిల్లాలో ఒక ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టుగా (pilot project) ప్రారంభించిన 'గ్రీన్ షాప్' నమూనాను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కేంద్రాల వద్ద పొడి వ్యర్థాలను ఇచ్చి నిత్యావసర వస్తువులను పొందవచ్చనే విషయంపై ప్రజలకు పూర్తి అవగాహన కల్పించేందుకు విస్తృత ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని ఆయన సూచించారు. ఏప్రిల్ నెలలో స్వచ్ఛ రథాల ద్వారా 18.86 లక్షల కిలోల వ్యర్థాలు సేకరించినట్లు ఆయన వివరించారు.
ప్రత్యేక 'డాష్బోర్డ్'ను రూపొందించాలని ఆదేశాలు : ఈ సేకరించిన వ్యర్థాల విలువ సుమారు రూ.3 కోట్లు ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. పవన్ కల్యాణ్ తన క్యాంపు కార్యాలయంలో పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. స్థానిక సంస్థల ద్వారా చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు మరింత పారదర్శకంగా జరిగేలా చూడటానికి ఆ వివరాలు సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా ఒక ప్రత్యేక 'డాష్బోర్డ్'ను రూపొందించాలని ఆయన ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న రహదారి నిర్మాణం , అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని ఈ వేదిక (platform) ద్వారా అందించాలని ఆయన సూచించారు.
నాణ్యత విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండదు : పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీరింగ్ శాఖ, ఏ రహదారి పనులనైనా ప్రారంభించే ముందే, వాటి పూర్తికి ఒక నిర్దిష్ట గడువును కచ్చితంగా నిర్ణయించుకోవాలని, ఆ గడువులోపే ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యేలా చూడాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఏ దశలోనూ నాణ్యత విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని ఆయన స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. రహదారుల వాస్తవ పరిస్థితిని క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతరం తనిఖీ చేయడం ద్వారా మాత్రమే కచ్చితంగా అంచనా వేయగలమని పేర్కొంటూ, సీనియర్ అధికారులు ఈ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆయన సూచించారు.
