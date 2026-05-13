పాఠ్యపుస్తకాలు, వర్క్బుక్స్లో స్వల్ప మార్పులు - విద్యార్థులకు జూన్ నెల అంతా సంసిద్ధతా కార్యక్రమాలు!
5వ తరగతిలో హిందీ - 3, 4, 5 తరగతుల విద్యార్థులకు ఈవీఎస్ సబ్జెక్టు - నూతనంగా సంసిద్ధతా కార్యక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 11:59 AM IST
Department Of Education Made Changes In Textbooks In State : రానున్న విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించిన వర్క్బుక్స్ (సాధన పుస్తకాలు), పాఠ్యపుస్తకాల్లో స్వల్ప మార్పులు చేశారు. మార్పులు చేసిన పుస్తకాలు దుగ్గిరాల మండల కేంద్రానికి చేరుకున్నాయి. ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులు పాఠశాలల పునఃప్రారంభం తర్వాత కొత్తగా స్కూలుకు వచ్చేసరికి పాఠ్యాంశాలు మర్చిపోతుంటారు. ఈ పరిస్థితిని అధిగమించేందుకు జూన్ నెల అంతా సంసిద్ధతా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వాటితో పాటు అక్షరాలు, పదాలు, కూడికలు, వాక్యాలు తీసివేతలు వంటివి చేయిస్తారు. దీనికి తగినట్టుగా పుస్తకాల్లో స్వల్ప మార్పులు చేశారు.
చేసిన మార్పులు :
- కొత్తగా 5వ తరగతిలో హిందీని చేర్చారు. సాధన పుస్తకాల్లో(వర్క్బుక్స్), తెలుగు-ఆంగ్లం పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఉండే చివర పది పేజీలు హిందీకి కేటాయించారు.
- 3, 4, 5 తరగతుల విద్యార్థులకు ఈవీఎస్ (పరిసరాల విజ్ఞానం) సబ్జెక్టు ఉంటుంది. ఈవీఎస్కి సంబంధించిన సాధన పుస్తకాల్లో పేరా చదివి, వాటికి జవాబులు రాయడం వంటి అభ్యాసాలను చేర్చారు.
విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా : సాధన పుస్తకాల్లో ఉండే వాటికీ పరీక్షల్లో వచ్చే ప్రశ్నల విధానానికి ఎటువంటి పొంతన లేకపోవడంతో చిన్నారులు అర్థంకాక ఇబ్బంది పడుతున్న సమస్యను విద్యాశాఖ గుర్తించింది. అందుకే ఆంగ్ల పుస్తకాల్లో ఉండే సాధన పత్రాల్లో చాలా మార్పులు చేశారు. ఐచ్ఛిక ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయడం, వాక్యాన్ని సరిచేసి రాయడం, ఇచ్చిన వాటిల్లో విభిన్నమైనదాన్ని గుర్తించడం, వాక్యాల్ని వరుస క్రమంలో ఉంచడం వంటివి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ మార్పులు విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.
ఉద్యోగాల్లో కొనసాగాలంటే టెట్లో ఉత్తీర్ణులు కావాల్సిందే :విద్యార్థులకు పాఠాలను బోధించే గురువులకు కూడా తగిన సామర్థ్యం ముఖ్యం. కాబట్టి గత సంవత్సరం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం 2010కి ముందు నియమితులైన టీచర్లకూ టెట్ రాసే అవకాశం పాఠశాల విద్యాశాఖ కల్పించిన విషయం తెలిసిందే. సుప్రీంకోర్టు 2025 సెప్టెంబర్ 1న ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం, సర్వీసులో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగాల్లో కొనసాగాలంటే టెట్లో ఉత్తీర్ణులు కావాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. రెండు సంవత్సరాల్లోపు టెట్ పాస్ కావాలని ఆదేశించింది. ఐదేళ్లలో పదవీ విరమణ చేయబోయే వారికి టెట్ అవసరం లేదని, అయితే పదోన్నతి పొందాలంటే టెట్లో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి అని తీర్పు ఇచ్చింది.
అంతర్జాతీయ ఎక్స్పోజర్ విజిట్ : పాఠశాల విద్య బోధనలో మార్పు కోసం ఆంధ్రా ఉపాధ్యాయులు ప్రపంచ వేదికలపై అధ్యయనం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర విద్యారంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చే క్రమంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు టీచర్లకు సరికొత్త మెళకువలు నేర్పుతున్నాయి. 2025లో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు పొందిన 37 మందిని అంతర్జాతీయ ఎక్స్పోజర్ విజిట్కు ఎంపిక చేసి, సింగపూర్లోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఐదు రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తోంది.
విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చొరవతో 'అభ్యసనను రూపొందించడం ఆలోచనలను ప్రేరేపించడం' అనే ప్రధాన తత్వానికి అనుగుణంగా ఈ కార్యక్రమం అమలు చేయనున్నారు. ఈ శిక్షణ ఉపాధ్యాయులకు సింగపూర్ విద్యా వ్యవస్థ, బోధనా రూపకల్పన, విమర్శనాత్మక ఆలోచన, బోధనా నైపుణ్యాలపై లోతైన అవగాహనను అందిస్తుంది.
