ETV Bharat / state

ఏపీలో 49కి చేరిన కరోనా యాక్టివ్ కేసులు - అప్రమత్తమైన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ

రాష్ట్రంలో కొత్తగా 10 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు - మొత్తం 49కి చేరిన కరోనా బాధితుల సంఖ్య - 14 జిల్లాలకు పాకిన వైరస్ - తూర్పుగోదావరిలో అత్యధికం - ఇప్పటివరకు నలుగురు మృతి

Andhra Pradesh COVID Cases
Andhra Pradesh COVID Cases (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh COVID Cases : రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి మళ్లీ కలకలం రేపుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రమంగా కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. తాజాగా రాష్ట్రంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 49కి చేరింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారికంగా బులెటిన్ విడుదల చేసింది. కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కొత్తగా 10 మందికి పాజిటివ్ : రాష్ట్రంలో శనివారం ఒక్కరోజే కొత్తగా 10 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో అత్యధికంగా గుంటూరు జిల్లాలో ముగ్గురు కోవిడ్ బారిన పడ్డారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఇద్దరికి వైరస్ సోకింది. అలాగే అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, ఏలూరు, కృష్ణా, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున కొత్త కేసులు వెలుగుచూశాయి. దీంతో ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగం వెంటనే అప్రమత్తమైంది.

24 మంది హోం ఐసోలేషన్‌లో : కరోనా అనుమానిత లక్షణాలు ఉన్నవారికి వైద్యశాఖ వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 302 మంది అనుమానితులకు కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేశారు. ఇప్పటివరకు వైరస్ బారిన పడి నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రస్తుతం 16 మంది బాధితులు వివిధ ఆసుపత్రుల్లో ఉండి చికిత్స పొందుతున్నారు. మరో 24 మంది బాధితులు హోం ఐసోలేషన్‌లో ఉండి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మందులు వాడుతున్నారు.

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అత్యధికం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 14 జిల్లాల్లో కోవిడ్ కేసులు ఉన్నట్లు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ గుర్తించింది. వీటిలో అత్యధికంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 11 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో గుంటూరులో 9, వైఎస్సార్ కడపలో 8, విశాఖపట్నంలో 5, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 3 కేసులు వెలుగుచూశాయి. ఇక కాకినాడ, ఏలూరు, బాపట్ల, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో రెండేసి కేసులున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కృష్ణా, తిరుపతి, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున కేసులు నమోదయ్యాయి.

సర్వం సిద్ధం చేసిన వైద్యశాఖ : కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమైంది. కేసుల గుర్తింపు, పరీక్షల నిర్వహణ వేగవంతం చేసింది. పాజిటివ్ కేసుల పర్యవేక్షణ, ఆసుపత్రుల్లో చికిత్సపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యంత్రాంగాన్ని అలర్ట్ చేసింది. సెకండరీ హెల్త్, డీఎంఈ పరిధిలోని అన్ని ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లోనూ ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. కోవిడ్ బాధితుల కోసం ప్రత్యేక పడకలు, అవసరమైన కిట్లు సిద్ధం చేశారు. అన్ని ఆసుపత్రుల్లో మందులు, వైద్య పరికరాలను పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంచినట్లు వైద్యాధికారులు వెల్లడించారు.

రాష్ట్రంలో నమోదవుతున్న కోవిడ్ కేసులు - అప్రమత్తమైన ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ

రాష్ట్రంలో 19 కరోనా కేసులు ​ - సీజనల్‌ వ్యాధి లాంటిదే ఆందోళన వద్దంటున్న వైద్యులు

TAGGED:

AP COVID CASES UPDATE
COVID CASES IN AP
CORONAVIRUS IN AP
COVID POSITIVE CASES AP
ANDHRA PRADESH COVID CASES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.