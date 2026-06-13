ETV Bharat / state

ఏపీలో భారీ వర్షాలు - పలు జిల్లాలకు రెయిన్​ అలర్ట్

కర్నూలులో వర్షం, రహదారులు జలమయం - కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం - శనివారం వాతావరణం, వర్షాల తీవ్రత - తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం

Climatic Conditions Today In State
Climatic Conditions Today In State (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Climatic Conditions Today In State : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నైరుతి రుతుపవనాల రాకతో కోనసీమ, కర్నూలు, పల్నాడు జిల్లాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. రాష్ట్రంలో శనివారం అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. కొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

ఏపీలో భారీ వర్షాలు (ETV Bharat)

శనివారం వాతావరణం, వర్షాల తీవ్రత :

  • కోనసీమ జిల్లా: తెల్లవారుజాము నుంచి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమలో వర్షం దంచి కొడుతోంది. ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం కురుసింది. అమలాపురంతో సహా పలు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలకు వర్షం మంచి ఉపశమనం కలిగించింది. కొబ్బరి తోటలకు మేలు జరుగుతుందని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
  • కర్నూలు జిల్లా: రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం దంచి కొడుతోంది. కర్నూలులో ఉదయం నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తుంది. ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ప్రధాన రహదారుల్లో వర్షం నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వర్షం కారణంగా చారిత్రక కొండారెడ్డి బురుజు వద్ద ఈరోజు నిర్వహించాల్సిన 'యోగాంధ్ర' కార్యక్రమం రద్దయింది. రాజు విహార్ కూడలి, సి.క్యాంప్, గాయత్రి ఎస్టేట్, నంద్యాల చెక్‌పోస్ట్, రైల్వే స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. జిల్లాలోని ఎమ్మిగనూరు, ఆదోని, నంద్యాల, పాణ్యం మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది.

శుక్రవారం వాతావరణ పరిస్థితి : శుక్రవారం రాత్రి నుంచే రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పల్నాడు జిల్లాలో రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. నందిగామ రహదారిపై ఉన్న లో-లెవెల్ వంతెన మీదుగా వర్షం నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో సత్తెనపల్లి- అమరావతి మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వర్షం నీరు రోడ్డుపై నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నందిగామ గ్రామంలోని లో-లెవెల్ వంతెనపై నుంచి వరద నీరు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరద ఉద్ధృతి కారణంగా సత్తెనపల్లి - అమరావతి మధ్య రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆర్టీసీ బస్సులతో పాటు ఇతర భారీ వాహనాలు రోడ్డుపైనే నిలిచిపోయాయి. ద్విచక్ర వాహనదారులు దాటలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం - పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు

రాష్ట్రంలో మండుతున్న ఎండలు - గురు, శుక్రవారాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, వర్షాల హెచ్చరిక

TAGGED:

ఈరోజు వాతావరణం పరిస్థితులు
SATURDAY CLIMATE IN AP
AP RAIN ALERTS
RAIN ALERTS BY OFFICIALS
CLIMATIC CONDITIONS TODAY IN STATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.