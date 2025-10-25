మార్చి 16 నుంచి SSC ఎగ్జామ్స్ - హాల్టికెట్ల వెనక పరీక్ష కేంద్రానికి రూట్ మ్యాప్
ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపిన పాఠశాల విద్యాశాఖ - చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా వంద రోజుల ప్రణాళిక!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 11:49 AM IST
Andhra Pradesh SSC 10th Exams 2026 Begins From March 16th : పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. నవంబరు ఒకటో తేదీ నుంచి పరీక్ష ఫీజు చెల్లించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు. అందుకు దాదాపు నెల రోజుల సమయం ఇవ్వనున్నారు. ఈ ఏడాది కొత్తగా హాల్టికెట్ల వెనుక భాగంలో పరీక్ష కేంద్రం రూట్ మ్యాప్ను ముద్రించనున్నారు. అందులోని క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే పరీక్ష కేంద్రానికి ఎలా చేరుకోవాలో మ్యాప్ వస్తుంది. మరోవైపు చదువులో వెనుకబడిన విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా వంద రోజుల ప్రణాళికను డిసెంబరు నుంచి అమలు చేయనున్నారు.
పరీక్షల నిర్వహణకు అవసరమయ్యే చీఫ్ సూపరింటెండెంట్, డిపార్టుమెంటల్ అధికారి, ఇన్విజిలేెటర్లను ఆన్లైన్ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. పదో తరగతి విద్యార్థులెవరినీ డ్రాప్ బాక్సులో పెట్టకూడదని విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రతి జిల్లాలో పది ఫలితాల్లో వెనుకబడిన 100 పాఠశాలలను గుర్తించి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటారు. పదో తరగతి పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులందరికి తప్పనిసరిగా అపార్ ఐడీ ఉండాలి. సార్వత్రిక విద్యా పీఠంలో ఈ ఏడాది పదో తరగతి ప్రవేశాలు తగ్గినందున ప్రవేశాలు పెంచాలని విద్యాశాఖ ఆదేశించింది.
అర మార్కు తక్కువైనా పర్లేదు - ఇంటర్ పరీక్షలలో సంస్కరణలు
ఫిబ్రవరిలోనే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు: వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మార్చి 24వ తేదీ వరకు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరుగుతాయని ఇంటర్ బోర్డు వెల్లడించింది. ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ప్రథమ సంవత్సరం, ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ద్వితీయ ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతాయని వెల్లడించింది. ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు జరుగుతాయని తెలిపింది. ఇది తాత్కాలిక షెడ్యూల్ మాత్రమేనని పరిస్థితిని బట్టి ఇందులో మార్పు చేసే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంది.
ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి ప్రాక్టికల్స్ ఉన్న సైన్స్ సబ్జెక్టుల రాత పరీక్షల్లో అర మార్కు సడలింపు ఇచ్చింది. 2 సంవత్సరాల్లో కలిపి రాత పరీక్షలో అర మార్కు తక్కువ వచ్చినా, విద్యార్థులను ఉత్తీర్ణులుగానే పరిగణించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ అర మార్కును సెకండ్ ఇయర్లో నిర్వహించే ప్రాక్టికల్స్లో సర్దుబాటు చేశారు. ఇంటర్మీడియట్లో ఈ విద్యా సంవత్సరం ఎన్సీఈఆర్టీ సిలబస్ను అమలు చేయడంతో పాటు పరీక్షల్లోనూ అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను బోర్డు విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
మరోవైపు ఎస్సీ విద్యార్థులు సీబీఎస్ఈ అనుబంధ ప్రైవేటు రెసిడెన్సియల్ పాఠశాలల్లో 9, 11 తరగతుల్లో ఉచిత ప్రవేశానికి కేంద్ర సామాజిక న్యాయ, సాధికార మంత్రిత్వ శాఖ ‘శ్రేష్ఠ’ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఈ పరీక్ష ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మూడు వేల మందికి అవకాశం కల్పిస్తారు. ఈ మేరకు నేషనల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ ఎక్స్లెన్స్-2025కు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఎంపికైన వారికి పాఠశాల, హాస్టల్ ఫీజులను మెస్ ఛార్జీలతో సహా ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది.