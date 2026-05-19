రాష్ట్రంలో ఎస్సీ జనాభా 18.31 శాతం - ఆ మూడు జిల్లాల్లోనే అత్యధికం
కులగణన నివేదికతో రాష్ట్ర సామాజిక సమీకరణాలపై స్పష్టత - 18.31 శాతంతో కీలక వర్గంగా ఎస్సీలు - శాతం పరంగా కోనసీమ, ప్రకాశం, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఎస్సీలు అధికం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 10:20 AM IST
Andhra Pradesh Caste Census Report: కులగణన నివేదికతో రాష్ట్ర సామాజిక సమీకరణాలపై స్పష్టత వస్తోంది. ఎస్సీలు 18.31 శాతంతో కీలక వర్గంగా నిలిచారు. ఎస్టీలు 5.86 శాతం, ఓసీలు 23.53 శాతంతో జనాభా సమతౌల్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి. కోనసీమ, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఎస్సీల అధిక శాతం కాగా అల్లూరిలో గిరిజనుల ఆధిపత్యం రాష్ట్రంలో ప్రాంతాల వారీ సామాజిక వైవిధ్యాన్ని బలంగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. కులం వెల్లడించని లక్షలాది మంది, జెండర్ వివరాలు తెలియజేయని వర్గాలు ఈ గణాంకాలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ విధాన నిర్ణయాలకు సవాళ్లు విసురుతున్నాయి.
రాష్ట్ర మొత్తం జనాభా 5.31 కోట్లు. అందులో ఎస్సీలు 97.32 లక్షల మంది. వారి వాటా 18.31 శాతం. ఎస్టీలు 31.16 లక్షలుండగా, రాష్ట్ర జనాభాలో వారి శాతం 5.86గా ఉంది. 1.25 కోట్ల మంది ఓసీలు ఉండగా వారి వాటా 23.53 శాతంగా ఉంది. 2024 ఫిబ్రవరిలో అప్పటి ప్రభుత్వం సచివాలయ సిబ్బందితో చేపట్టిన కులగణన నివేదికలో ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. రాష్ట్రంలో తమ కులం పేరు వెల్లడించని వారూ 8.75 లక్షలు జనాభాలో 1.64 శాతం మంది ఉన్నారు. ఏ ప్రభుత్వ పథకమూ అందే అవకాశం లేనివారు, అభ్యుదయ భావాలున్న వారు తమ కులం పేరు వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడలేదని అప్పట్లో గుర్తించారు. కాగా, ఎస్సీల్లో 59, ఎస్టీలో 34 ఉపకులాలు ఉన్నాయి.
జనాభాలో ఎస్సీల శాతం పరంగా డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా తొలి స్థానంలో ఉంది. ఈ జిల్లాలో అత్యధికంగా 27.66 శాతం మంది ఎస్సీలున్నారు. రెండో స్థానంలో ప్రకాశం 27.15 శాతం ఉంది. ఈ రెండు జిల్లాల్లో రాష్ట్ర శాతం కంటే దాదాపు 10 శాతం చొప్పున ఎక్కువగా ఎస్సీలున్నారు. మూడో స్థానంలో ఏలూరు 24.71 శాతం, నాలుగో స్థానంలో తిరుపతి 24.57 శాతం, ఐదో స్థానంలో చిత్తూరు 23.29 శాతం ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వరుసగా 22.98 శాతంతో బాపట్ల, 22.62 శాతంతో మార్కాపురం జిల్లాలు నిలిచాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో అత్యల్పంగా 0.54 శాతం మాత్రమే ఎస్సీ జనాభా ఉంది. పోలవరం, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి, విశాఖ, విజయనగరం జిల్లాల్లోనూ ఎస్సీ జనాభా తక్కువే ఉంది.
తొలి వరుసలో తిరుపతి, నెల్లూరు, ఏలూరు: ఎస్సీల జనసంఖ్య పరంగా తిరుపతి, నెల్లూరు, ఏలూరు తొలి వరుసలో ఉన్నాయి. తిరుపతి జిల్లాలో 5.61 లక్షలు, నెల్లూరు జిల్లాలో 5.47 లక్షలు, ఏలూరు జిల్లాలో 5.17 లక్షల మంది ఎస్సీలున్నారు. తర్వాతి స్థానాల్లో వరుసగా కర్నూలు (5.12 లక్షలు), ప్రకాశం జిల్లా (4.94 లక్షలు), ఎన్టీఆర్ (4.90 లక్షలు), గుంటూరు (4.77 లక్షలు), తూర్పుగోదావరి (4.57 లక్షలు), వైఎస్సార్ కడప జిల్లా (4.31 లక్షలు)లు ఉన్నాయి. అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 3,841 మంది మాత్రమే ఎస్సీలున్నారు. పోలవరం (23,248), పార్వతీపురం మన్యం (1.19 లక్షలు), అనకాపల్లి(1.67 లక్షలు), అన్నమయ్య (1.85 లక్షలు), శ్రీకాకుళం (2.03 లక్షలు), విజయనగరం (2.18 లక్షలు), విశాఖ (2.38 లక్షలు) జిల్లాల్లో ఎస్సీల జనసంఖ్య తక్కువగా ఉంది.
మొత్తంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఎస్సీలు తక్కువగా ఉన్నారు. జనాభాలో ఎస్టీల శాతం పరంగా అల్లూరి సీతారామరాజు (94.40%) జిల్లా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. తర్వాత 71.73 శాతంతో పోలవరం, 30.53 శాతంతో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలు రెండు, మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి. నెల్లూరు (9.99 శాతం), తిరుపతి (7.49 శాతం) జిల్లాలు తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. కర్నూలు (0.13 శాతం), కోనసీమ(0.83 శాతం), పశ్చిమ గోదావరి (0.94 శాతం) జిల్లాల్లో ఎస్టీ జనాభా ఒక్క శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది.
తొలి స్థానంలో అల్లూరి జిల్లా: ఎస్టీల సంఖ్యాపరంగా గిరిజన జిల్లాలైన అల్లూరి, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం జిల్లాలు తొలి 3 స్థానాల్లో ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఎస్టీ జనాభాలో ఈ 3 జిల్లాల్లోనే (12.46 లక్షలు) దాదాపు 40 శాతం ఉన్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 6.60 లక్షలు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 3.01 లక్షలు, పోలవరంలో 2.84 లక్షల మంది ఎస్టీలున్నారు. తర్వాతి స్థానాల్లో నెల్లూరు (2.47 లక్షలు), తిరుపతి (1.71 లక్షలు), పల్నాడు (1.64 లక్షలు), ఏలూరు (1.35 లక్షలు) జిల్లాలున్నాయి. కనిష్ఠంగా అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో 12,949 మంది మాత్రమే ఎస్టీలున్నారు. పశ్చిమగోదావరి (18,203), తూర్పుగోదావరి (23,001), కాకినాడ (30,595), కర్నూలు (35,668 మంది) జిల్లాల్లోనూ ఎస్టీ జనాభా తక్కువే.
కడప జిల్లాలో అత్యధికంగా ఓసీలు: కడప జిల్లాలో ఓసీల సంఖ్య అత్యధికంగా ఉంది. ఇక్కడ ఈ వర్గాల జనాభా 7.80 లక్షలు. తర్వాతి స్థానాల్లో తూర్పుగోదావరి (7.61 లక్షలు), కాకినాడ (7.58 లక్షలు), గుంటూరు (7.49 లక్షలు), పల్నాడు(6.89 లక్షలు), పశ్చిమ గోదావరి (6.62 లక్షలు), ఎన్టీఆర్ (6.56 లక్షలు), నెల్లూరు (6.02 లక్షలు) జిల్లాలు ఉన్నాయి. కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో సంఖ్యాపరంగా ఓసీలు అత్యధికంగా ఉన్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు (5,743 మంది), పోలవరం(22,745 మంది), పార్వతీపురం మన్యం(40,997 మంది) జిల్లాల్లో ఓసీల జనాభా తక్కువగా ఉంది.
మహిళలే ఎక్కువ: కులగణన సందర్భంగా తమ కులాన్ని వెల్లడించని వారు ఎక్కువగా విశాఖ (76,288 మంది) జిల్లాలో ఉన్నారు. తర్వాత ఎన్టీఆర్ (57,466 మంది), కర్నూలు (48,034 మంది), గుంటూరు (44,898 మంది), నెల్లూరు (44,873 మంది), అనంతపురం (42,944 మంది) జిల్లాల వారు తమ సామాజిక వర్గాన్ని చెప్పలేదు. రాష్ట్రంలో హిజ్రాలు 4,842 మంది ఉన్నారు. జెండర్ను వెల్లడించని వారు 2,17,045 మంది ఉన్నట్లు కులగణనలో తేలింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పురుషుల కంటే మహిళలు 1.96 లక్షల మంది ఎక్కువ ఉన్నారు. మొత్తం జనాభా 5,31,39,056 కాగా, వీరిలో పురుషులు 2,63,60,353 మంది, మహిళలు 2,65,56,816 మంది ఉన్నారు. అన్నమయ్య, కాకినాడ, శ్రీసత్యసాయి, విజయనగరం, పల్నాడు జిల్లాల్లో స్త్రీ, పురుషుల సంఖ్య దాదాపు దగ్గరగా ఉంది. 18 ఏళ్లలోపు బాలబాలికలు సుమారు కోటి మంది ఉన్నారు.
