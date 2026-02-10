రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు - 14న బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
బుధవారం నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న గవర్నర్ - 3 వారాల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహించే యోచనలో ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 6:13 PM IST
Andhra Pradesh Assembly Budget Sessions: రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు బుధవారం (11-02-2026) నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ముందుగా గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉభయసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. ఈ నెల 14వ తేదీన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనుంది. దాదాపు 3 వారాల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలు నిర్వహించే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో రేపు మధ్యాహ్నం సమావేశం కానున్న మంత్రివర్గం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టే వివిధ బిల్లులకు ఆమోదం తెలపనుంది. కాలం చెల్లిన చట్టాలు రద్దు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించినందున అందుకు తగ్గట్టుగా సవరణలు చేయనున్నట్లు సమాచారం.
ఈ సమావేశాల్లో ముందుగా ఉదయం 10 గంటలకు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఉభయసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. గత 20 నెలల్లో ప్రభుత్వం సాధించిన ప్రగతి, అందిస్తున్న సంక్షేమం, 2047 లక్ష్యాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తదితర అంశాలపై గవర్నర్ ప్రసంగం ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈనెల 14వ తేదీన వార్షిక బడ్జెట్ను ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టనుంది. సంక్షేమం, అభివృద్ధి సమపాళ్లుగా బడ్జెట్ రూపకల్పన చేసినట్లు సమాచారం. 15 శాతం వృద్ధి హామీల అమలుకు తగ్గట్టుగా వనరుల సమీకరణే లక్ష్యంగా బడ్జెట్ రూపకల్పనపై ప్రభుత్వం శ్రద్ధ పెట్టింది.
ఆర్థిక చిత్రం పరిమితుల మేరకు బడ్జెట్ రూపకల్పన: ఆర్ధికశాఖ అధికారులు, ఆర్ధిక మంత్రితోనూ బడ్జెట్ రూపకల్పనపై సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే అనేకసార్లు సమావేశం అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అందరు మంత్రులు, ముఖ్య కార్యదర్శులు, కార్యదర్శులతో బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై చర్చించారు. ఆయా శాఖల్లో వారి ప్రాధాన్యాతలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక చిత్రం పరిమితుల మేరకు బడ్జెట్ రూపకల్పన చేసినట్లు సమాచారం. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేయడం సర్కారుకు సవాల్గా మారింది. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కేంద్రమే సాయం చేస్తున్నందున మిగిలిన ప్రాజెక్టులైన హంద్రీనీవా, వెలిగొండ, చింతలపూడి ఎత్తిపోతల, వంశధార, మహేంద్రతనయ, గాలేరు-నగరి తదితర ప్రాజెక్టులతో పాటు ఇతర ప్రాజెక్టులకు నిధులు అవసరం ఉంది.
ప్రధానంగా ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ నిధులు, గోదావరి, కృష్ణా కరకట్టలు, డెల్టా కాలువల ఆధునికీకరణకు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంది. సభలో చర్చించేందుకు మొత్తం 23 అంశాలను అధికారపక్షం సిద్ధం చేసింది. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం, పరకామణి చోరీ అంశాలపై సభా వేదికగా వాస్తవాలు బయటపెట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. బుధవారం ఉదయం వెంకటపాలెం ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద నివాళులర్పించి సీఎం చంద్రబాబు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు సభకు హాజరు కానున్నారు. గవర్నర్ ప్రసంగం వరకు వైఎస్సార్సీపీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఏటా పింఛన్లకు రూ.32,143 కోట్లు - ఊపిరి ఉన్నంత కాలం పేదల కోసమే: చంద్రబాబు
15 నెలల్లో 4.7 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాం: సీఎం చంద్రబాబు