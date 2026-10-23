రూ. 3000 కోట్లతో భారీ పారిశ్రామిక పార్కులు - ఇందుకోసం మాస్టర్ ప్లాన్ వేస్తున్న ప్రభుత్వం
Integrated Chemical Park In Moolapeta : ఈ పార్కును 2 వేల ఎకరాల్లో అభివృధ్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. పార్కులో ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఏపీఐఐసీ రూ.1,500 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:34 AM IST
Integrated Chemical Park In Moolapeta : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మూలపేట పోర్టు పరిసర ప్రాంతాలను ఒక ప్రతిష్టాత్మక పారిశ్రామిక హబ్గా మార్చేందుకు మాస్టర్ప్లాన్ను సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా 2,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో భారీ కెమికల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ (APIIC) పర్యావరణ (EC), తీరప్రాంత నియంత్రణ మండల అనుమతుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది.
పార్కును ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన సంస్థ (ఏపీఐఐసీ) మాస్టర్ ప్లాన్ను సిద్ధం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ ప్రక్రియ కోసం అంతర్జాతీయ కన్సల్టెన్సీ సంస్థను ఎంపిక చేసేందుకు ఈ నెలలోనే టెండర్లు ఆహ్వానించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ పార్కును 2,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది.
ఈ పార్కుకు అవసరమైన ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల, కల్పన కోసం ఏపీఐఐసీ సుమారు రూ.1,500 కోట్లు ఖర్చు చేయాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన 'భవ్య రసాయన' పథకం కింద రూ.1,000 కోట్లు గ్రాంట్గా లభించనున్నాయి. ములపేట ఓడరేవుతో అనుసంధానంగా ఈ పార్కును అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. మరోవైపు, నక్కపల్లిలో రూ.1,876.66 కోట్ల పెట్టుబడితో భారీ బల్క్ డ్రగ్ పార్కును కూడా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. మొత్తం రూ.3,376 కోట్ల పెట్టుబడితో చేపడుతున్న ఈ రెండు పారిశ్రామిక పార్కుల ద్వారా, సుమారు రూ.60,000 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కోరమాండల్కు 450 ఎకరాలు : ఈ రసాయన పార్కులో 'యాంకర్ యూనిట్' (ప్రధాన యూనిట్)గా వ్యవహరించే కోరమాండల్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్కు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 450 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ఈ సంస్థ రూ.2,250 కోట్ల పెట్టుబడితో ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్, ఎరువులు, ఇతర రసాయనాల తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. మరికొన్ని కంపెనీలు కూడా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతున్నాయి. ములపేట ఓడరేవులో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు 2026 డిసెంబర్ నాటికి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఓడరేవు అనుసంధానం వల్ల రసాయన, ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమలకు అవసరమైన ముడి పదార్థాల దిగుమతి, అలాగే తయారైన ఉత్పత్తుల ఎగుమతి సులభతరం కానుంది.
అనకాపల్లి జిల్లా, నక్కపల్లిలో 2,001 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్న బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కోసం ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల మొదటి దశను పూర్తి చేసి, 2027 జూన్ నాటికి దానిని కార్యాచరణలోకి తీసుకురావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ (ఏపీఐఐసీ) లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మౌలిక సదుపాయాల కోసం మొత్తం రూ.1,876.66 కోట్లు ఖర్చు చేయనుండగా, కేంద్ర ఔషధాల శాఖ రూ.1,000 కోట్ల గ్రాంటును అందిస్తుండగా, మిగిలిన మొత్తాన్ని ఏపీఐఐసీ భరిస్తుంది. రూ.546.77 కోట్ల వ్యయంతో "ప్లగ్-అండ్-ప్లే" మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసే మొదటి దశ కాంట్రాక్టును ఇప్పటికే కేటాయించారు. ఈ దశలో యాక్టివ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రిడియంట్స్ (ఏపీఐలు), ఫెర్మెంటేషన్ కోసం ప్రత్యేక జోన్లను ఏర్పాటు చేస్తారు
ఈ సదుపాయంలో ఆర్&డి ల్యాబ్లు, ఇంక్యుబేషన్ హబ్, వ్యర్థాల శుద్ధి యూనిట్ (రోజుకు 3 టన్నుల సామర్థ్యంతో), గిడ్డంగులు, ట్రక్కుల కోసం ప్రత్యేక లాజిస్టిక్స్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఫార్మాస్యూటికల్ రంగంలోకి రూ.11,542 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ప్రభుత్వ లక్ష్యం. 2033 నాటికి ఈ ప్రాజెక్ట్ సుమారు 27,360 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధిని కల్పిస్తుందని అంచనా.
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