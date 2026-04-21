జేఈఈ మెయిన్ ర్యాంకులు విడుదల - 100 పర్సంటైల్తో 10 మంది తెలుగు విద్యార్ధుల సత్తా
జేఈఈ మెయిన్ ర్యాంకుల్లో రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరికి ప్రథమ ర్యాంకు - దేశవ్యాప్తంగా 26 మందికి 100 పర్సంటైల్ - తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి చెరో ఐదుగురు చొప్పున సత్తా చాటిన 10 మంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 1:10 PM IST
AP and Telangana lead JEE Main 2026 Rankings: జేఈఈ మెయిన్-2026వ సంవత్సరానికి సంబంధించి తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులు మరోసారి సత్తా చాటారు. గత ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి సైతం ఇద్దరు ఫస్ట్ ర్యాంకు సాధించారు. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏపీకి చెందిన పసల మోహిత్, బిజ్జం వెంకట చంద్రశేఖర్రెడ్డి 100 పర్సంటైల్ స్కోర్తోపాటు 300కి 300 మార్కులు సాధించడంతో ఇద్దరూ ప్రథమ ర్యాంకును కైవసం చేసుకున్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన మంతా శివకామేశ్ ఏడో ర్యాంకును రాగా, సాయిరిత్విక్రెడ్డి 14వ ర్యాంకు, వివన్ శరత్ మహేశ్వరి 19వ ర్యాంకులను సాధించడం గమనార్హం. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినటువంటి తుంగా దుర్గా సుప్రభాత్ 11వ ర్యాంకు, జొన్నల రోషన్ మణిదీప్రెడ్డి 15వ ర్యాంకు సాధించారు. మినిమమ్ కటాఫ్ పర్సంటైల్ స్కోర్ సాధించిన 2,50,182 మంది జేఈఈ మెయిన్లో అర్హతను సాధించారు. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ రాసేందుకు వీరు మాత్రమే అర్హులుగా ఉన్నారు. వారిలో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు 50,000 మంది వరకు ఉంటారని ప్రాథమిక అంచనా ఉంది.
సత్తా చాటిన తెలుగు విద్యార్థులు: భారతదేశవ్యాప్తంగా రెండు విడతల్లో 26 మంది 100 పర్సంటైల్ స్కోర్ సాధించారు. అయితే ఇందులో తెలంగాణ నుంచి ఐదుగురు, ఏపీ నుంచి మరో ఐదుగురు చొప్పున మొత్తం పది మంది ఉండటం విశేషం. ఫస్ట్ 100 ర్యాంకుల్లో ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి దాదాపు 30 మంది ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే వరుసగా రెండో ఏడాది సైతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒకటో ర్యాంకు లభించింది. దీనిపై శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థల సీఈఓ, అకడమిక్ డైరెక్టర్ సుష్మ బొప్పన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈసారి మా విద్యార్థులు ఇద్దరు ప్రథమ ర్యాంకు సాధించడం మనందరికీ గర్వకారణమని అన్నారు.
"పల్నాడు జిల్లా సాయినగర్ మా స్వగ్రామం. నేను వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిని. మా తల్లిదండ్రులు నాకోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు. వారిని బాగా చూసుకోవాలనే లక్ష్యంతో రోజుకు 14 గంటలు కష్టపడి బాగా చదివాను. పూర్తిగా సెల్ఫోన్, సామాజిక మాధ్యమాలకు దూరంగా ఉంటూ చదువుపైనే ఏకాగ్రతను ఉంచా. కార్పొరేట్ సంస్థకు సీఈఓగా పని చేయాలన్నది నా లక్ష్యం". -బి.వెంకట చంద్రశేఖరరెడ్డి, మొదటి ర్యాంకు
"తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం నా స్వగ్రామం. మా అమ్మానాన్నలు ఇరువురూ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులే. చదువులో నాకు అన్నయ్యే స్ఫూర్తి. తను ఇప్పుడు ఐఐటీ హైదరాబాద్లో ఇంజినీరింగ్ చేస్తున్నాడు. ఐఐటీ బాంబేలో ప్రవేశం పొంది, సీఎస్ఈ చదివి దేశంలో గర్వించదగ్గ స్థాయిలో ఇంజినీరు కావాలన్నదే నా కోరిక".-దేవ శ్రీవేద్, ఎస్సీ కేటగిరిలో మొదటి ర్యాంకు
"ముఖ్యంగా జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షలో మంచి ర్యాంకును సాధించాలనే లక్ష్యంతో మెయిన్కు బాగా సన్నద్ధమయ్యాను. దేశంలోని ప్రముఖ ఐఐటీలో కంప్యూటర్సైన్స్ చదవాలన్నది నా కోరిక. తొలిసారి 99 శాతానికిపైగా పర్సంటైల్ రాగా ఆ తర్వాత 100 శాతం కోసం కష్టపడ్డాను. అందుకు గాను తల్లిదండ్రులు, కళాశాల అధ్యాపకులు ఎంతగానో సహకరించారు"-ఎం.శివకామేశ్, ఏడో ర్యాంక్
జాతీయస్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడు పసల మోహిత్ జేఈఈ రెండు మెయిన్లోనూ వంద పర్సంటైల్తో జాతీయస్థాయిలో మొదటి ర్యాంకును కైవసం చేసుకున్నాడు. కుమారుడి విజయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేసిన మోహిత్ తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతూ జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షలో సత్తా చాటి బాంబే ఐఐటీలో సీటు సాధించడమే తన కుమారుడి లక్ష్యమని వివరించారు.
"మా స్వగ్రామం గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ మండలంలోని ఏనుగుపాలెం. తల్లిదండ్రులు శ్రీనివాసరావు, పుష్పలత సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లుగా పని చేస్తున్నారు. జేఈఈ మెయిన్స్లో చక్కని ర్యాంకును సాధించాలనే ఆశయంతో ఐఐటీలో సీటు దక్కించుకోవాలని ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం నుంచే నిత్యం 14 గంటలపాటు ప్రణాళికాబద్ధంగా చదివాను. ఓపెన్ కేటగిరీలో జేఈఈ రెండో దశ పరీక్షలో 100 పర్సంటైల్తో జాతీయస్థాయిలో సుప్రభాత్ 11వ ర్యాంకు సాధించడం నాకెంతో ఆనందాన్నిచ్చింది. మే 15న జరగనున్న అడ్వాన్స్లో కూడా మంచి ర్యాంకు సాధించి బాంబే ఐఐటీలో సీఎస్ఈలో చేరాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఒత్తిడి అనిపించినప్పుడు న్యూస్పేపర్, భగవద్గీత చదివేవాడిని". -తుంగా దుర్గా సుప్రభాత్, 11వ ర్యాంకర్
"ఐఐటీ బాంబేలో కంప్యూటర్సైన్స్లో ప్రవేశాన్ని పొందాలన్నదే నా లక్ష్యం. నన్ను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా చూడాలన్నది ప్రధానంగా మా నాన్న కోరిక. అమ్మానాన్న ప్రోత్సాహంతోనే బాగా చదువుకున్నాను. కష్టపడితే జాతీయ స్థాయిలో ర్యాంకు సాధిస్తావని మా అధ్యాపకులు ప్రోత్సహించారు. అందుకు ఐఐటీ అడ్వాన్స్డ్లో పది లోపు ర్యాంక్ సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తాను". -సాయిరిత్విక్ రెడ్డి, 14వ ర్యాంక్
అదే విధంగా గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లికి చెందిన జొన్నల రోషన్ మణిదీప్రెడ్డి ఓపెన్ క్యాటగిరీలోనే జాతీయస్థాయిలో 15వ ర్యాంకుతో సత్తా చాటాడు. షెడ్యూల్ ప్రకారం చదవడం, ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా చదువుపైనే పూర్తి ఏకాగ్రతను ఉంచడం, అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహంతోనే ఈ ర్యాంకు సాధించినట్లు రోషన్ మణిదీప్రెడ్డి ఈ సందర్భంగా తెలిపాడు. ఐఐటీ బాంబేలో సీఎస్ఈ చదవి, ఆపై ఐఏఎస్ కావాలన్నది తన లక్ష్యమని వివరించాడు.
"చిన్నప్పట్నుంచీ సీబీఎస్ఈ విద్యా విధానంలోనే చదివాను. జేఈఈ మెయిన్ పరీక్ష నాకు కొత్త అనుభవమని చెప్పాలి. దీనికోసం రెండేళ్లు బాగా కష్టపడి చదివాను. తొలి ప్రయత్నంలోనే వంద శాతం పర్సంటైల్ రావడం నాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచింది. రెండో మెయిన్లోనూ 100 శాతం పర్సంటైల్ సాధించాను. దీంతో ఐఐటీలో చేరేందుకు ప్రణాళికలను రచిస్తున్నాను".-వివన్ శరద్ మహేశ్వరి, 19వ ర్యాంక్
100 పర్సంటైల్ సాధించిన విద్యార్థులు
|విద్యార్థి పేరు
|రాష్ట్రం
|ర్యాంకు
|పసల మోహిత్
|ఏపీ
|1
|బిజ్జం వెంకట చంద్రశేఖర్ రెడ్డి
|ఏపీ
|1
|మంతా శివ కామేశ్
|తెలంగాణ
|7
|తుంగా దుర్గా సుప్రభాత్
|ఏపీ
|11
|సాయిరిత్విక్రెడ్డి
|తెలంగాణ
|14
|జొన్నల రోషన్ మణిదీప్రెడ్డి
|ఏపీ
|15
|వివన్ శరద్ మహేశ్వరి
|తెలంగాణ
|19
|నరేంద్రబాబుగారి మహిత్
|ఏపీ
|21
|బొరనాల భవితేష్రెడ్డి
|తెలంగాణ
|24
వివిధ సామాజిక కేటగిరీల్లో టాపర్లు
|కేటగిరీ
|విద్యార్థి
|పర్సంటైల్
|స్టేట్
|ఎస్సీ
|దేవశ్రీవేద్
|99.99
|ఏపీ
|ఎస్సీ
|ఇనగంటి అభిషేక్కాంత్
|99.99
|ఏపీ
|ఎస్టీ
|మోకల్ల శరత్చంద్ర
|99.97
|తెలంగాణ
|దివ్యాంగ బాలికలు
|నానాల నాగచైతన్య
|99.78
|తెలంగాణ
|దివ్యాంగ బాలికలు
|మల్లవరపు ఆస్నా
|99.99
|తెలంగాణ
రెండు విడతల్లో అభ్యర్థుల గణాంకాలు
|తొలి విడతలో పరీక్ష రాసింది
|13,04,653
|తుది విడతలో
|10,34,330
|రెండు విడతల్లో రాసిన వారు
|8,00,516
|పరీక్షలు రాసిన మొత్తం విద్యార్థులు
|15,38,468
|జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్కు అర్హత సాధించినవారు
|2,50,182
కేటగిరీ వారీగా అర్హత సాధించినవారు - కటాఫ్ స్కోర్
|కేటగిరీల వారీగా
|అర్హుల సంఖ్య
|కటాఫ్ పర్సంటైల్
|అన్రిజర్వుడ్
|96,873
|93.41
|అన్రిజర్వుడ్
|4,391
|0.002
|ఈడబ్య్లూఎస్
|25,009
|82.41
|ఓబీసీ
|67,597
|80.92
|ఎస్టీ
|37,522
|63.91
|ఎస్టీ
|18,790
|52.01
|మొత్తం
|2,50,182
|-
గమనిక: వీరు మాత్రమే జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష రాసేందుకు అర్హులు. అయితే గతేడాదితో పోల్చి చూస్తే కటాఫ్ పర్సంటైల్ కొంత పెరిగింది.
