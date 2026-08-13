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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 6 కొత్త పైలట్ శిక్షణ కేంద్రాలు - కర్నూలు, రాజమహేంద్రవరం, కడపలో ఏర్పాటు

రాష్ట్రంలో ఆరు కొత్త పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాలు - విమానయాన రంగం అభివృద్ధికి అనువైన ఎకోసిస్టమ్‌పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి

Pilot Training Centers AP
Pilot Training Centers AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:23 AM IST

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Pilot Training Centers AP : రాష్ట్రంలో ఆరు కొత్త పైలట్ శిక్షణా కేంద్రాలను (ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్) ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ(ఏపీఏడీసీఎల్‌) నిర్వహణలోని కర్నూలు విమానాశ్రయంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఎయిర్‌ పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఏఏఐ) నిర్వహణలోని రాజమహేంద్రవరం, కడప విమానాశ్రయాల్లో వాటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

పరిశీలనలో ప్రతిపాదనలు : తిరుపతి విమానాశ్రయంలోనూ ఎఫ్‌టీవోల ఏర్పాటుకు అనుమతులు ఇచ్చే అంశాన్ని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ఏవియేషన్‌(డీజీసీఏ) నుంచి అనుమతి పొందిన ప్రైవేటు సంస్థలు ఎఫ్‌టీవోలను ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. విమానయాన రంగం అభివృద్ధికి అనువైన ఎకోసిస్టమ్‌పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. విమానాశ్రయాల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ విమానాల రాకపోకల ఆధారంగా ఎఫ్‌టీవోల ఏర్పాటుకు అనుమతులు ఇచ్చే ప్రతిపాదనలు పరిశీలనలో ఉన్నాయని ఏపీఏడీసీఎల్‌ ఎండీ ప్రవీణ్‌ ఆదిత్య తెలిపారు.

టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం : కర్నూలు విమానాశ్రయంలో రెండు ఎఫ్‌టీవోల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. అందులో ఒకటి ఈ నెల 22న ప్రారంభం కానుంది. డిసెంబరు నాటికి రెండోది అందుబాటులోకి వస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. ఏఏఐ నిర్వహణలోని రాజమహేంద్రవరం విమానాశ్రయంలో రెండు ఎఫ్‌టీవోల ఏర్పాటుకు టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఆరు నెలల వ్యవధిలో అవి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. తాజాగా కడప విమానాశ్రయంలో రెండు ఎఫ్‌టీవోలు ఏర్పాటు చేయాలని ఏఏఐ నిర్ణయించింది. వాటికి టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించింది.

చిన్న ఫ్లైట్ల ద్వారా శిక్షణ : ఒక్కో ఎఫ్‌టీవో ద్వారా 30-40 మందికి పైలట్‌ శిక్షణ అందించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ తరహా శిక్షణ ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో అందుబాటులో లేదు. శిక్షణ ఇచ్చే సంస్థలు విమానాశ్రయంలోనే రన్‌వేకు అనుసంధానంగా హ్యాంగర్‌(పార్కింగ్‌ ప్లేస్‌) ఏర్పాటు చేస్తాయి. చిన్న ఫ్లైట్ల ద్వారా శిక్షణ అందిస్తాయి. కమర్షియల్‌ విమానాలు నడిపేందుకు పైలట్‌ లైసెన్సు కోసం కనీసం 180 గంటలు ఫ్లైట్‌ ట్రైనింగ్‌ చేయాలి. అలాంటి వారికి రాష్ట్రంలో శిక్షణ అందుతుంది.

ఏడీసీఎల్‌ పరిధిలోకి నాగార్జున సాగర్‌ ఎయిర్‌ స్ట్రిప్‌ : ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నాగార్జున సాగర్‌లో ఉన్న ఎయిర్‌ స్ట్రిప్‌ వినియోగించుకుని ఎఫ్‌టీవో ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ(ఏడీసీఎల్‌) అనుమతి పొందింది. ఈ భూములు జలవనరుల శాఖ పరిధిలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొత్త విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకనుగుణంగా ఎయిర్‌ స్ట్రిప్‌ ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఏపీఏడీసీఎల్‌కు బదిలీ చేసే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది.

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