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ఏడాదిలో రెండు, మూడు సార్లు శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకుంటాను: జస్టిస్ కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డి

శిర్డీ సాయిబాబాను సందర్శించిన జస్టిస్ కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డి - జస్టిస్​ని శాలువా, సాయిబాబా విగ్రహంతో సత్కరించిన సాయిబాబా సంస్థాన్ వారు - సంవత్సరానికి రెండు, మూడు సార్లు వెళతానని వెల్లడి

Andhra Pradesh High Court Judge Justice Srinivas Reddy visited Shirdi Saibaba
Andhra Pradesh High Court Judge Justice Srinivas Reddy visited Shirdi Saibaba (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 7:19 PM IST

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Andhra Pradesh High Court Judge Justice Srinivas Reddy visited Shirdi Saibaba: ఆంధ్రప్రదేశ్హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ కె. శ్రీనివాస్ రెడ్డి శిర్డీలో పర్యటించి, సాయిబాబా సమాధిని దర్శించుకున్నారు. మధ్యాహ్న హారతిలో పాల్గొన్నారు. సాయి దర్శనం అనంతరం, సాయిబాబా సంస్థాన్ వారు జస్టిస్ కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డిని శాలువా, సాయిబాబా విగ్రహంతో సత్కరించారు.

సంవత్సరానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు: సాయిబాబా దర్శనం అనంతరం ఈటీవీ భారత్​తో జస్టిస్ కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, సాయిబాబాపై తన ప్రగాఢ విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు. శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ్ "సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్‌కు జై" అని గట్టిగా చెప్తూ ఆయన భావాలను వ్యక్తపరిచారు. ఆయన గత 15 ఏళ్లుగా క్రమం తప్పకుండా శిర్డీని సందర్శిస్తున్నానని తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం 9 గురువారాలు ఉపవాసం ఉండి, ఆ తర్వాత సాయిబాబాను దర్శించుకోవడానికి శిర్డీకి వస్తానని, సంవత్సరానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు శిర్డీని సందర్శిస్తానని ఆయన పేర్కొన్నారు.

9 గురువారాలు ఉపవాసం - ఆ తర్వాత సాయిబాబా దర్శనం: జస్టిస్ కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డి (ETV Bharat)

గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను: సాయిబాబా దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మనసుకు కలిగే సంతృప్తిని, పరిపూర్ణతను మాటల్లో చెప్పడం కష్టమని జస్టిస్ కె. శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. తాను శిర్డీకి వచ్చినప్పుడల్లా, తన మనసులోని ప్రతి కోరిక సాయిబాబా అనుగ్రహంతో నెరవేరుతుందని గుర్తు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి శిర్డీకి వచ్చి, ప్రశాంతంగా బాబా దర్శనం చేసుకోవడం గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని వివరించారు.

"స్వామివారిని ఎప్పుడు దర్శించుకున్నా మనస్ఫూర్తిగా సంతృప్తి అనేది ఉండదు. మళ్లీ ఇంకోసారి వచ్చి దర్శనం చేసుకుందామనే కోరిక ఉంటుంది. ఇప్పటికీ చాలాసార్లు దర్శనానికి వచ్చాను. వచ్చిన ప్రతిసారి అనుకున్న విషయం జరుగుతూనే వచ్చింది. ఏపీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకోవడం స్వామివారి దయ. చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ దర్శనానికి 15 ఏళ్ల నుంచి రెగ్యులర్​గా వస్తున్నాను. 9 గురువారాలు ఉపవాసం ఉండి స్వామివారిని దర్శించుకుంటాను. పూజలైన తర్వాత మళ్లీ దర్శనం చేసుకుని వెళ్తాను. ఏడాదిలో రెండు, మూడుసార్లైన బాబా సన్నిధికి వస్తాను. ప్రతి సంవత్సరం దర్శనం మా సౌభాగ్యంగా భావిస్తున్నా." - జస్టిస్ కె.శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి

శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్‌ దంపతులు

శిర్డీ సాయికి భక్తుడి భారీ కానుక- రూ.8లక్షల విలువైన బంగారు హారం అందజేత

TAGGED:

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